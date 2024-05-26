Гитанас Науседа: католик, атлантист, популярный президент

Еще пять лет назад Гитанас Науседа многим казался политически легковесной фигурой. Сейчас это самый популярный политик Литвы. DW о том, какие новые вызовы принесет ему второй президентский срок.

"Высокий и красивый" - этот образ президента Гитанаса Науседы стал своеобразным мемом в литовских соцсетях в 2019 году, когда он в первый раз выиграл президентские выборы. Это был двусмысленный комплимент, потому что многим тогда казалось: уроженец портовой Клайпеды, проработавший много лет главным экономистом одного из банков, - внешне импозантная, но политически легковесная фигура.

Спустя пять лет никому так больше не кажется. 60-летний Науседа - самый популярный политик Литвы. 27 мая он переизбрался на второй срок, получив около 75 процентов голосов. Как и в 2019 году, его соперницей была представительница правоцентристской партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", нынешний премьер-министр Ингрида Шимоните. За нее проголосовали менее 24 процентов избирателей.

Президент против ЛГБТ-партнерств

"Науседе частично помогло то, что нынешнее правительство во главе с Шимоните непопулярно, - рассказал DW профессор университета в Каунасе Лаурас Белинис. - Президент периодически критикует кабинет министров, и многим избирателям это нравится". Коалиционное правительство христианских демократов и двух либеральных партий смогло довольно эффективно вывести страну из экономического кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. После окончания пандемии в Литве растут зарплаты и пенсии. Однако также заметно растут и цены, и стоимость аренды жилья. Это граждане прежде всего ставят в вину кабинету Шимоните.

Как и в соседних Латвии и Эстонии, президент Литвы имеет возможность говорить о вопросах национальной идентичности и других важных темах, затрагивающих общество. По словам политолога Белиниса, Гитанас Науседа смог за пять лет сохранить образ независимого от политических партий лидера, который в своих выступлениях транслирует обществу месседж о необходимости стремиться к всеобщему благу. "Президент сумел найти подход к самым разным слоям общества, - отметил в интервью DW политолог, профессор Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас. - Он популярен и в городах, и в провинции. Только в Вильнюсе христианские демократы и либералы пользуются большей поддержкой. Взгляды Науседы на экономику, условно говоря, левые. Он сторонник социального государства. А в вопросах морали он скорее правый".

Президент придерживается традиционного католического взгляда на аборты и ЛГБТ-тематику. Когда несколько лет назад некоторые представители партий правящей коалиции внесли на рассмотрение сейма законопроект о гражданском партнерстве, в том числе для однополых пар, это вызвало серьезные протесты части общества. Науседа протестующих поддержал, хотя и в осторожных выражениях. Это, как считает большинство политических аналитиков, закрыло тему гражданских партнерств на годы вперед. "Если тема партнерств возникнет вновь, то Науседа попытается найти компромисс, но принципиальных уступок от него не ждите", - предсказывает Лаурас Белинис.

Осенью в Литве пройдут выборы в сейм. Опросы общественного мнения пока предсказывают поражение союза консерваторов и либералов и приход во власть новой коалиции социал-демократов и Союза крестьян и "зеленых" Литвы.

Как считает большинство аналитиков, Науседе будет проще найти общий язык как в вопросах экономики, так и в социальной сфере. В отличие от большинства европейских социал-демократических партий, соцдемы и "крестьяне" Литвы в своих воззрениях на мораль вполне консервативны.

Первый официальный визит - в Варшаву, а не в Брюссель

Главные полномочия президента Литвы лежат в сфере внешней политики и политики безопасности По этим вопросам и среди политиков, и в большей части литовского общества существует согласие: Путин и Китай - враги, Соединенные Штаты - главный союзник, членство в НАТО - основная гарантия безопасности. С 2014-го, и особенно с 2022 года всемерное содействие Украине - еще один надпартийный принцип литовской политики.

Президент Литвы Гитанас Науседа и тогдашний польский премьер-министр Матеуш Моравецкий (август 2023 г.) Фото: Artur Reszko/PAP/dpa/picture alliance

Сразу после своей первой инаугурации в 2019 году Науседа сделал неожиданный шаг. Первый официальный визит нанес не в Брюссель, как делали его непосредственные предшественники, а в Варшаву, к президенту Анджею Дуде. Литовско-польские отношения осложнены багажом совместной истории (два с лишним века сосуществования в Речи Посполитой, захват Польшей Вильнюсского края в период между двумя мировыми войнами) и спорами о правах польского меньшинства в Литве. Науседа с самого начала сделал налаживание постоянного взаимодействия с Варшавой приоритетом. После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину эта политика оправдала себя. Сегодня в Варшаве безопасность Литвы считают неотъемлемой от безопасности Польши. "Если Путин решит напасть на Литву, то польская армия здесь будет раньше нас", - как-то заметил в беседе с автором этих строк высокопоставленный сотрудник государственного департамента США.

Добрые отношения с Трампом и 2,5 процента ВВП на оборону

Науседа терпелив и одновременно настойчив в отношениях с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). В этом ключевом для безопасности Литвы вопросе он и кабинет его соперницы в борьбе за президентское кресло Ингриды Шимоните работают синхронно. Они добиваются скорейшего размещения в Литве бригады бундесвера.

Что касается отношений с США, то Науседа поддерживал хорошие отношения с Дональдом Трампом, хотя и с Джо Байденом нашел общий язык. В случае возвращения Трампа в Белый дом один из главных козырей Вильнюса - на оборону здесь расходуется более чем 2,5 процента ВВП, это выше согласованных союзниками 2 процентов и больше, чем у многих более богатых партнеров по альянсу, включая Германию.

Размещение бригады бундесвера в Литве сделает ее одним из ключевых государств восточного фланга НАТО.

В борьбе с антисемитами и путинцами

Одним из главных внутриполитических вызовов второго срока Науседы станет появление на общенациональной сцене впервые после восстановления независимости Литвы политика-антисемита Ремигиюса Жемайтайтиса (в первом туре президентских выборов он собрал 9,25 процента голосов) и прокремлевского кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса (7,33 процента). Партия Жемайтайтиса "Заря Немана" имеет шансы провести своих кандидатов в сейм на осенних выборах.

В ряде районов вокруг Вильнюса, где проживает много поляков, а также в преимущественно русскоязычном городе Висагинасе, рядом с закрытой АЭС "Игналина", Вайткус, призывающий отказаться от поддержки Украины, признать Крым российским и примириться с Путиным, собрал более 40 процентов голосов. "Увы, часть нашего общества, хотя, к счастью, не большинство, не смогла понять и принять политические и социальные изменения последних 30 лет, - считает политолог Лаурас Белинис. - Науседа уже высказался по поводу успеха Жемайтайтиса и Вайткуса: мол, эти избиратели - наши граждане, и с ними нужно работать. И это как раз задача президента - общаться с народом, убеждать людей".