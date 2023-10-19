Премьер Литвы: Война Израиля с ХАМАС не ослабит помощь Киеву

Украина ежедневно доказывает, что борется за право быть в ЕС и НАТО, и ее победа в войне против РФ крайне важна, заявила DW премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Конфликт Израиля и террористической организации ХАМАС не ослабит поддержку Украины Западом, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. "Украина ежедневно доказывает, что она борется за право войти в Европейский Союз и НАТО", - заявила Шимоните в интервью программе Conflict Zone медиакомпании DW в среду, 18 октября.

Крайне важно, чтобы Украина одержала победу в войне, развязанной против нее Россией, поэтому западные страны должны не прекращать обеспечение Киева необходимым оружием и финансовыми средствами, считает литовский премьер. Она выразила уверенность в том, что Украина сможет в обозримом будущем рассчитывать на дальнейшую реальную поддержку со стороны ее партнеров, включая военную и финансовую.

Война в Украине и на Ближнем Востоке - "долгосрочные проблемы"

По словам Ингриды Шимоните, большинство стран понимают, что российское вторжение в Украину, а также военный конфликт Израиля и ХАМАС, захватившего сектор Газа, это долгосрочные проблемы. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на проблемах обороны и безопасности, что страны Балтии сделали уже много лет назад, убеждена Шимоните. Другим демократическим государствам тоже следует увеличить военный потенциал и производить больше военного оборудования и вооружений, добавила политик.

Одновременно премьер Литвы высказалась за евроинтеграцию Украины. "Мы заинтересованы в том, чтобы Украина была в европейской семье, также как и в семье НАТО. Но для этого необходим консенсус за столом переговоров, поэтому это займет какое-то время", - отметила она.

Процесс евроинтеграции Украины

В июле 2022 года Украина официально получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Брюссель ожидает от Киева проведения целого ряда реформ, в том числе в сферах правосудия и СМИ, а также в борьбе с коррупцией. При этом в ЕС нет единого мнения о возможных сроках вступления Украины. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель в начале октября заявил в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel, что считает возможным вступление Украины в ЕС к 2030 году при условии, что она "выполнит домашние задания", то есть проведет реформы, победит коррупцию и создаст все правовые предпосылки.

В свою очередь Киев призывает начать переговоры о вступлении в ЕС еще до конца текущего года. Еврокомиссия намеренадать свою рекомендацию на этот счет не позднее начала ноября. Итоговое решение должно быть принято на саммите ЕС в Брюсселе в середине декабря. Для вступления Украины в ЕС необходимо согласие всех 27 членов Евросоюза.

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