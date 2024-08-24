Государственный праздник под угрозой удара российских ракет

33-й День независимости Украины отмечался в Киеве без помпы из соображений безопасности. В программе празднования были визиты и поздравления мировых лидеров, а также целый ряд локальных культурных мероприятий.

Празднование 33-го Дня независимости Украины в субботу, 24 августа, было омрачено прогнозами российской массированной ракетной атаки. Власти не рекомендовали проведение массовых мероприятий. Выставки, концерты и другие культурные события прошли в театрах, галереях, церквях, библиотеках и концертных залах. Основными новостями стали визиты в Киев президента Польши и премьера Литвы, а также освобождение из российского плена 115 украинских военных.

Праздник без массовых действ

На украшенной национальными флагами Украины главной улице столицы Крещатике, вопреки многолетней традиции, не было остановлено движение транспорта, поскольку из соображений безопасности никаких массовых мероприятий не ожидалось. Немногочисленные прохожие были в основном одеты в традиционные украинские вышиванки, которые давно уже стали праздничной одеждой. На киевском Майдане Независимости больше всего людей собралось у места, на котором еще с первых месяцев полномасштабной фазы войны России против Украины возник стихийный мемориал павшим в боях за Украину иностранным воинам. Люди чтили их память молчанием и обновляли флаги различных стран с именами погибших за свободу Украины.

В старейшем украинском христианском храме Софии Киевской, при участии президента Владимира Зеленского и его жены, прошла совместная молитва за Украину иерархов Православной церкви Украины, греко-католических, католических и протестантских христианских конфессий, а также иудейского и мусульманского религиозных лидеров Украины.

33-ю годовщину провозглашения независимости Украина отмечает на фоне войны, продолжающейся более двух лет Фото: DW

Европейские гости и поздравления

На площади перед Софийским собором выступили президент Зеленский и прибывшие на празднование в Киев президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Дуда напомнил о многовековой совместной истории трех стран и подтвердил неизменность польской поддержки Украины в ее евроинтеграции и отражении российской агрессии. Он выразил уверенность в том, что война против российских захватчиков скоро закончится победой украинцев. Шимоните на украинском языке подчеркнула, что защищая свою государственность от российской оккупации, Украина защищает "Литву, Европу и весь демократический мир".

Поздравления народу Украины с Днем независимости страны поступили от лидеров Евросоюза и многих государств и правительств мира. Канцлер ФРГ Олаф Шольц записал видеопоздравление, в котором отметил мужество украинцев. "В вашей храброй борьбе против российской жестокой агрессии мы будем продолжать поддерживать вас столько, сколько нужно. Мы не остановимся, пока не обеспечим справедливый и продолжительный мир. Мы гордимся называться вашими друзьями сегодня и в нашем общем европейском будущем. Слава Украине!", - сказал Шольц.

Сюрпризом для многих украинцев стало поздравление с Днем независимости Украины от белорусского диктатора Александра Лукашенко. "На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины… Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", - сказано в поздравлении. Крупнейшая интернет-компания мира Google в этот день создала новый дудл с украинским флагом. Как отметила Google, 33-я годовщина независимости является "признанием стойкости украинского народа и чествованием всех пожертвовавших собой ради нации в прошлом и настоящем".

Курская операция и оружие возмездия

Но больше всего новостей в этот день поступило из офиса президента Зеленского, который подписал целый ряд законов: о запрете в Украине Российской православной церкви и аффилированных с нею религиозных организаций, о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, о гарантиях полного обеспечения украинских воинов, действующих на территории государства-агрессора, а также о возможности получения гражданства для воинов-легионеров из других стран.

Ранее президент Украины и первая леди почтили память погибших защитников и защитниц страны. В своем обращении к народу Украины по случаю Дня независимости, Зеленский предостерег Москву от попыток превращения украинской земли в буферную зону и сообщил о первом в ходе нынешней войны применении Силами обороны Украины мощного новейшего дальнобойного оружия. "Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего… абсолютно нового класса оружия - украинской ракеты-дрона "Паляныця". Это наш новый метод возмездия агрессору", - заявил Зеленский.

В ходе общения с журналистами, он выразил удовлетворение результатами развития наступательной операции Сил обороны Украины в Курской области РФ. "Одна из целей - показать миру, кто такой Путин. А также продемонстрировать россиянам, что для их лидера дороже - оккупация территории Украины или защита своего населения", - сказал Зеленский. По его словам, курская операция имеет и другие цели, такие как пополнение "обменного фонда" российскими солдатами. Еще одним радостным для украинцев событием стало возвращение из российского плена 115 украинских воинов, многие из которых были захвачены еще в первые дни полномасштабного нападения России на Украину в феврале 2022 года.