Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 24 августа, подписал закон о ратификации Римского статута, лежащего в основе деятельности Международного уголовного суда (МУС).

Судя по карточке законопроекта на сайте Рады, он был подан Зеленским в Верховную раду и зарегистрирован 15 августа. "Еще один проект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины на фоне ратификации", - отмечает украинское онлайн-издание Hromadske .

В случае ратификации закона Украина сможет стать полноправным членом МУС. "Впоследствии Украина обретет полноправное членство в Суде и примет участие в работе Ассамблеи государств - участников Римского статута", - цитирует Hromadske пояснительную записку.

Верховная рада Украины проголосовала за ратификацию Римского статута 21 августа. Как пояснил тогда министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, этот шаг должен сделать еще более эффективным сотрудничество Киева с МУС, направленное на то, чтобы привлечь к ответственности причастных к военным преступлениям РФ в Украине.

На сегодняшний день Международный уголовный суд в Гааге выдал уже шесть ордеров на арест россиян, обвиняемых в военных преступлениях, в том числе ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ордер МУС на арест Владимира Путина

Ордер на арест президента РФ Владимира Путина Международный уголовный суд выдал 17 марта. Путина считают причастным к незаконному вывозу детей из оккупированных районов Украины в Россию. Это означает, что страны, признающие юрисдикцию МУС, обязаны арестовать российского президента. Кроме того, МУС выдал ордер на арест уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которую также подозревают в насильственных депортациях и перемещении детей с занятых российскими войсками территорий Украины.

В июне МУС также выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, подозреваемых в нанесении ударов по гражданским объектам в Украине и в других военных преступлениях. Ранее суд в Гааге выдал ордера на арест генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и адмирала флота Виктора Соколова в связи с ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

На сегодняшний день Римский статут, на основании которого действует Международный уголовный суд, подписали 137 государств, включая Украину. В то же время число ратифицировавших этот документ стран составляет 124.

Ратификация Римского статута предполагает признание юрисдикции Международного уголовного суда и обязательное исполнение его приговоров. Киев подписал Римский статут еще в 2000 году, но долгое время не ратифицировал его.