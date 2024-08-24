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Шольц заверил Зеленского в солидарности Германии

Евгений Жуков
24 августа 2024 г.

Олаф Шольц провел телефонную беседу с Владимиром Зеленским в День независимости Украины, пообещав Киеву неизменную поддержку. Украинский лидер поблагодарил ФРГ за "два с половиной года лидерства".

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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц (фото из архива)
Владимир Зеленский и Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в День независимости Украины заверил Киев в "постоянной и непоколебимой солидарности" Германии. В ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским в субботу, 24 августа, обсуждалась также военная и гуманитарная ситуация в Украине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

"Президент Зеленский поблагодарил правительство Германии за постоянную военную поддержку, особенно в области противовоздушной обороны", - отметил Хебештрайт.

Зеленский в свою очередь выразил благодарность Германии за "два с половиной года лидерства". "Для нас очень важно иметь надежных друзей, которые будут с нами до достижения справедливого и длительного мира", - написал президент Украины в Telegram после телефонного разговора с Шольцем.

По словам Зеленского, он рассказал канцлеру о текущих потребностях украинской армии - в частности, в бронетехнике и средствах ПВО. Лидеры обеих стран обсудили продолжение военной помощи Украине и использование для этих целей замороженных активов РФ.

Зеленский также выразил соболезнования в связи с произошедшей накануне трагедией в немецком городе Золинген, где в результате ножевой атаки во время городского праздника погибли три человека.

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