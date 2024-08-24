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Литва направляет Украине новый пакет военной помощи

Евгений Жуков
24 августа 2024 г.

Уже к началу сентября Вильнюс поставит Киеву системы ПВО и другое вооружение. Литовский премьер Шимоните приняла участие в праздновании Дня независимости Украины вместе с президентами Украины и Польши Зеленским и Дудой.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Киеве
Владимир Зеленский и Ингрида Шимоните в КиевеФото: Ukrainian Presidential Press Office /AP/picture alliance

Вильнюс предоставит Украине еще один пакет военной помощи, в который войдут комплексы ПВО, дроны и прочее оборудование. Об этом в субботу, 24 августа, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и польским президентом Анджеем Дудой.

По ее словам, в течение осени Киев должен получить от Литвы около 5000 беспилотников. Еще до этого, уже к началу сентября в Украину планируется поставить системы противовоздушной обороны, ракеты и оборудование для защиты от беспилотников. Кроме того, Вильнюс выделяет 35 миллионов евро на закупку радарного оборудования и средств обнаружения мин, указала Шимоните. Стоимость нового военного пакета не разглашается.

"Защищая свою землю и государственность, вы защищаете и нас всех, мою родину - Литву, Европу и весь демократический мир. Благодарю вас. Желаю вам веры, стойкости и, конечно, победы", - заявила премьер Литвы на украинском языке на торжествах по случаю Дня независимости на Софийской площади в Киеве.

Дуда: Без независимости Украины сложно представить безопасную Польшу

Президент Польши Анджей Дуда выразил на мероприятии мнение, что День независимости Украины можно считать и "Днем независимости всей Центральной Европы": "Ведь без независимости Украины сложно представить безопасную и независимую Польшу, Литву или другие страны нашего региона. Мы это хорошо осознаем, и поэтому я еще больше рад, что мы сегодня собрались здесь вместе".

Напомнив о многовековой совместной истории трех стран, Дуда подтвердил неизменность польской поддержки Украины в ее евроинтеграции и отражении российской агрессии.

Украинский президентВладимир Зеленский назвал глубоко символичным совместное празднование дня украинской независимости вместе с дружескими странами.

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