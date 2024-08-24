Украина и РФ обменялись пленными в формате "115 на 115"

По данным Telegram-каналов, среди переданных России пленных есть срочники, взятые в плен в Курской области.

Украина и Россия провели обмен пленными в формате "115 на 115" в субботу, 24 августа, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области",- указано в посте. - Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ".

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками",- добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее об обмене сообщил ряд Telegram-каналов и информагентство Reuters со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным чиновника из Объединенных Арабских Эмиратов, которые выступили посредниками при обмене.

Отмечается, что это первый обмен пленными между воюющими сторонами с начала наступательной операции ВСУ в Курской области РФ, идущей с 6 августа.

По данным Telegram-канала "Псковская губерния", среди возвращенных Украиной россиян - как минимум один срочник из Псковской области, попавший в плен в Курской области. Канал ссылается на списки освобожденных из плена, опубликованные ранее Telegram-каналом "Наш выход".

Между тем российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщая об обмене в своем Telegram-канале, указала, что "на Родину возвращены 115 срочников".