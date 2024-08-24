Зеленский подписал закон о запрете в Украине РПЦ

Религиозным организациям в Украине будет дано 9 месяцев, чтобы доказать разрыв связей с РПЦ.

Закон о запрете деятельности в Украине связанных с Россией религиозных организаций президент страны Владимир Зеленский подписал в День независимости Украины - в субботу, 24 августа. Этот закон вступит в силу через 30 дней. В первую очередь, он отразится на деятельности Украинской православной церкви (УПЦ).

Верховной Радой соответствующий законопроект под официальным названием "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" был одобрен во втором чтении "и в целом" 20 августа.

До этого, 16 августа, член комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Владимир Вятрович в комментарии агентству УНИАН пояснил, что готовящийся закон предусматривает запрет деятельности Русской православной церкви в Украине и аффилированных с ней структур и религиозных организаций, которые имеют своими центрами Москву, Россию.

Тогда же он подчеркнул, что проверку, направленную на то, чтобы установить, является ли та или иная религиозная организация "аффилированной с центром в России", будет проводить украинская Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Если признаки "аффилированности" выявят, у организации будет девять месяцев, чтобы разорвать эти организационные связи.

Если по прошествии этого срока связи расторгнуты не будут, Государственная служба подаст иск в суд, решением которого деятельность организации будет запрещена. "Такие организации не будут иметь права использовать государственное и коммунальное имущество, члены таких организаций не будут иметь права быть капелланами в Вооруженных силах Украины", - приводило 16 августа агентство "УНИАН" слова Вятровича.

В самой УПЦ, комментируя закон, отмечали, что она действуют юридически в рамках украинского законодательства. УПЦ, "согласно всем учредительным документам, является самостоятельной, независимой и не подчиняется Московскому патриархату", приводит заявление представителей церкви украинское онлайн-издание Hromadske .