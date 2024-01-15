Как российские немцы стали "внутренними врагами" России

260 лет назад немцы приехали в Российскую империю по приглашению императрицы Екатерины Второй. Работали, служили новой родине верой и правдой, но в итоге лишились всего.

Началась вся эта история в 1763 году. Царица Екатерина Вторая подписала исторический документ - манифест "О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах". Переселенцам были обещаны многочисленные льготы: освобождение от воинской службы и налогов, беспроцентные ссуды и наделение землей. Кроме того, Екатерина предоставила иностранцам свободу вероисповедания.

Зачем Екатерине понадобились иностранцы?

В ходе правления Екатерины границы Российской империи вследствие победоносных войн продвинулись далеко на юг. При этом обширные территории с плодородными землями в большинстве своем представляли собой безлюдную пустыню. Чтобы укрепить российскую государственность в приграничных районах и освоить природные богатства, царица и принимает решение о колонизации края. Императрица сделала ставку на иностранцев.

"Екатерина Великая, как и ее предшественники Петр Первый или Иван Грозный, вела захватническую политику. В принципе это то, чем тогда занимались все империи: прирастали территориями за счет соседей, - отмечает в интервью DW Эдвин Варкентин (Edwin Warkentin), референт Музея истории культуры российских немцев , расположенного в немецком Детмольде. - Для поселения на этих завоеванных землях Екатерине Второй нужны были лояльные граждане, потому что коренное население этих регионов, по большей части на юге, были кочевниками, от которых царскому правительству сложно было ожидать преданности. Поэтому были приглашены и наделены привилегиями колонисты - для поселения на Волге, на Северном Кавказе, на юге современной Украины".

Эдвин Варкентин Фото: DW

Почему немцы поехали в Россию?

Люди в то время в Европе были измучены конфликтами. Семилетняя война разорила экономику: повсюду бродили нищие солдаты, безработные ремесленники, безземельные крестьяне. Кроме того, Вестфальский мир закрепил за каждой местностью свой религиозный статус, и протестанты, оказавшиеся на католической территории (и наоборот), по-прежнему чувствовали себя крайне некомфортно. Поэтому как раз протестанты различных направлений составили большинство среди переселенцев в Россию, особенно много было среди них менонитов, для которых, согласно их убеждениям, крайне важна была возможность отказаться от военной службы.

Немцы воспользовались приглашением Екатерины II - сотни семей отправились в поисках лучшей жизни в далекую и мало им известную Российскую империю. К 1897 году там проживало уже 1,8 миллиона немцев-колонистов. На новой родине они свободно исповедовали свою религию, развивали культуру: в поселениях действовали школы на немецком языке, выходили десятки газет.

Когда закончилась политика благоприятствования?

Ситуация начала осложняться уже с середины XIX века. "В 1860-х годах царь Александр II принимает два решения, которые коснулись многих немцев с разных точек зрения и которые заставили их насторожиться, - отмечает в интервью DW Корнелиус Энс (Kornelius Ens), руководитель Музея истории культуры российских немцев. - Речь шла о языке. В немецких школах начали преподавать русский язык. И для многих уже это стало испытанием. Многие задавались вопросом: а не идет ли речь об ассимиляции? Кроме того, царь - и это было еще более болезненным решением для колонистов - ввел обязательную военную службу для немцев. То есть немцы должны были служить в российской армии".

После поражения в Крымской войне 1853-1856 гг. в России наблюдался рост националистических настроений. Соблазн переложить ответственность за внутренние проблемы на экономически весьма успешных колонистов был велик. Шаг за шагом российских немцев лишали их привилегий. Для многих из них это стало поводом покинуть страну. На конец XIX века пришлась первая волна эмиграции российских немцев - большинство из них переселяется в Южную или Северную Америку.

Немцы стали "внутренними врагами" во время Первой мировой войны

Вторая большая миграционная волна пришлась на начало Первой мировой войны - когда Российская империя и Германия оказались по разные стороны линии фронта. Российских немцев провозгласили "внутренними врагами". Начался трагический период в их истории.

Антигерманские и антинемецкие настроения в обществе усиливались во время войны с каждым днем. В 1914 году Петербург переименовали в Петроград. В 1915 году российское правительство приняло законы о принудительном отчуждении земель у выходцев из Германии и Австро-Венгрии в западных губерниях. По стране закрывались немецкие школы и газеты, немцы подлежали высылке из местностей, объявленных на военном положении. Антинемецкие погромы стали чуть ли не обычным явлением. Правительство подготовило указ, согласно которому все немецкое население Поволжья подлежало выселению в Сибирь. Выселение планировалось начать с весны 1917 года, однако Февральская революция приостановила этот процесс.

Российские немцы стали советскими. Автономия

После революций 1917 года в истории российских немцев наступает новый период. В 1924 году на карте СССР, пусть и ненадолго, но появилась Автономная Социалистическая Советская республика немцев Поволжья (АССРНП) - как федеративная часть РСФСР. Республика достигла значительных успехов в развитии экономики и культуры.

Плакат "Первое правительство Автономной Социалистической Советской республики немцев Поволжья". 1924 год Фото: akg-images/picture alliance

Конечно, это лишь отчасти решило национальный вопрос, ведь немцы проживали большими компактными группами и небольшими поселениями в различных областях и городах России, Украины, Грузии, Азербайджана, Казахстана и т.д.

Сталинские репрессии 1930-х годов

После прихода к власти Сталина положение немцев радикально изменилось. Делопроизводство было переведено с немецкого языка на русский, закрыты национальные школы, высшие и средние учебные заведения, ликвидированы издательства и их филиалы, газеты и журналы, выходившие на немецком языке. От многонационального государства с территориальными автономиями и закрепленными правами меньшинств к концу 1930-х годов ничего не осталось.

Корнелиус Энс Фото: DW

После 1938 года политика ассимиляции стала еще более жесткой. Немцы стали жертвами сталинских репрессий. "В конце концов это привело к ситуации, в которой люди лишились своей истории и своей идентичности. В массовом порядке началось истребление интеллигенции - носителей культурной памяти: пасторов, профессуры, учителей, - рассказывает Корнелиус Энс. - Предположительно около 200 тысяч человек были лишены жизни - их либо казнили, либо уморили голодом. И в этот период немцам была нанесена коллективная травма. Травма тех лет приводит к замораживанию самосознания и традиций. А это замороженное состояние привело в итоге к забвению". Однако худшее было еще впереди...

Российские немцы во время Второй мировой войны

После того, как гитлеровская Германия напала на Советский Союз, российских немцев стали воспринимать как потенциальную угрозу безопасности: мол, раз они немцы, значит симпатизируют гитлеровской Германии. Было решено сослать их всех, массово, подальше от фронта и в места, не слишком хорошо приспособленные для жизни.

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья" от 28 августа 1941 года была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена тотальная депортация немцев. Для этой цели на территорию автономии были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в пункты сбора. Они были вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и других республик Центральной Азии. В последующие месяцы депортация коснулась почти всего немецкого населения, проживающего на территории европейской части России, не занятой вермахтом.

Начиная с августа 1941 года, было принудительно депортировано около миллиона российских немцев. Треть из них отправили в исправительно-трудовые лагеря. В рудниках и на лесоповалах, на фабриках и заводах они укрепляли обороноспособность страны, умирая, как и все другие заключенные, от голода, холода, непосильного труда и болезней.

Клеймо поднадзорных было снято с немцев только после смерти Сталина. Однако возвращаться в места, откуда они были выселены, они не имели права. И только с наступлением хрущевской "оттепели" появилась надежда на избавление от национальной и социальной дискриминации. В 1964 году было признано, что карательные меры против российских немцев не имели под собой оснований. Однако восстанавливать немецкую автономию никто не торопился.

Российские немцы. Казахстан, 1991 год Фото: Jörg Schmitt/dpa/picture alliance

Реабилитация российских немцев и массовый отъезд в Германию

Окончательно реабилитированы российские немцы были в ходе и после перестройки. Так, закон РСФСР от 26 апреля 1991 года "О реабилитации репрессированных народов" признавал, что "политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению к этим народам, являлась противоправной".

Но ущерб, нанесенный российским немцам в ходе сталинских репрессий, так и не был компенсирован. Да и возможность возродить полноценную автономию им так и не дали. В конце 1991 года Советский Союз прекратил свое существование, границы открылись - и сотни тысяч российских немцев, среди которых были и те, кто до последнего надеялся на получение автономии, отправились на историческую родину, в Германию. В ФРГ они сразу имели право на получение гражданства, а государство обещало поддержку на пути к интеграции в немецкое общество.

По мнению Корнелиуса Энса, многим российским немцам действительно удалось полноценно интегрироваться. Но не всем. И причина кроется в том, что они были лишены своей истории, а с историей Германии их пока связывает немногое. "Нам сейчас в том, что касается этой темы, необходима коллективная память, - уверен Корнелиус Энс. - Историю российских немцев необходимо через школьные учебники интегрировать в общегерманскую историю. И это пошло бы на пользу обеим сторонам. Люди, не имеющие отношения к российским немцам, получили бы базовые знания и понимание проблемы. Российским же немцам вернули бы их историю. Была бы создана основа для диалога".

Статья подготовлена при содействии Музея истории культуры российских немцев (Детмольд) - Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte.

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