Au Pair в Германии: няня или дешевая рабсила?

В Германии по программе Au Pair помощниками по уходу за детьми работают 14 тысяч молодых людей. Обязанности и права принимающих семей и нянь четко сформулированы в договорах. Однако правила нередко нарушаются.

Звучит весьма заманчиво, особенно для молодых: взять и уехать в Германию, в какую-нибудь хорошую семью, чтобы присматривать за детьми, подтянуть свой немецкий, познакомиться с новой страной и ее культурой, людьми, сделать первые шаги к независимости, а затем, возможно, поступить в один из вузов. Это вполне реально сделать благодаря международной программе Au Pair . Она существует уже много десятилетий, а права и обязанности принимающих семей и нянь четко сформулированы и закреплены в договорах.

Главная задача Au Pair - заниматься ребенком: покормить и помочь одеться, проводить и встретить из школы или детсада, приготовить уроки, навести порядок в комнате, поиграть и погулять. Однако все чаще становится известно о случаях, когда принимающие семьи превышают свои полномочия, вынуждая помощниц и помощников выполнять тяжелую дополнительную работу, совсем не предусмотренную договором.

В такой ситуации оказалась девушка из Бразилии, работавшая по программе Au Pair. Она решила не молчать и рассказала DW о том, как на самом деле проходили ее будни в нескольких немецких семьях. При этом она назвала свой опыт "современным рабством" и призвала прекратить подобную практику эксплуатации нянь.

Au Pair или "современное рабство"?

Все не так, как планировалось, пошло у Аны да Силва из Бразилии (ее имя изменено). Девушка приехала в Германию в конце прошлого года и теперь на своем личном опыте знает, как НЕ должно быть во время работы в семье по программе Au Pair.

Бразильянка рассказала DW, что ей пришлось выполнять гораздо больше задач и работать больше, чем предусмотренные правилами 30 часов в неделю. Она работала больше как уборщица, а не как няня. При этом ее питание было строго нормировано - зачастую ей доставался лишь кусок хлеба. Когда она пожаловалась на условия работы, ее сильно запугали и пригрозили увольнением. Ана да Силва сравнивает условия, в которых она работала, с "современным рабством": "Я была в пяти семьях - одна хуже другой. Германия понятия не имеет, что здесь происходит с помощниками. Это сумасшествие!"

Девушка решила сделать свою историю достоянием общественности, чтобы, как она говорит, предупредить молодежь о том, что эксплуатация существует и в такой стране, как Германия. "Это должно прекратиться!" - призывает Ана. У DW есть фотографии и тексты, которые подтверждают рассказанное. На практике это не первый случай злоупотребления со стороны принимающих семей - в прессе снова и снова появляются подобные истории.

Накрыть на стол и покормить детей входит в задачи Au Pair Фото: Heiko Wolfraum/dpa/picture alliance

Как реагируют Au Pair-агентства на претензии?

Одно из онлайн-агентств, работающих по программе Au Pair, прокомментировало претензии Аны. "Это совершенно неприемлемо и нарушает условия, с которыми соглашаются все семьи и Au Pair при регистрации на платформе", - говорится в письменном ответе на запрос DW.

И далее: "Это история, которую часто рассказывают о пребывании в качестве няни, но она отражает лишь часть того, что происходит на самом деле, когда молодые люди приезжают за границу в качестве Au Pair. Благодаря тысячам поездок в год по программе Au Pair, организованных нашей платформой и другими службами, молодые люди выезжают за границу, получают новые навыки, знакомятся с другой страной".

Серьезные Au Pair-агентства сами дают себя проверить

То, что договоренности между семьями и Au Pair часто не соблюдаются, знакомо и очень беспокоит Кордулу Вальтер-Больхёфер (Cordula Walter-Bolhöfer), сотрудницу ассоциации, контролирующей работу агентств Au Pair - Die Gütegemeinschaft Au-pair . В эту организацию входят 30 из более чем 100 Au Pair-агентств Германии: они сами хотят, чтобы их работа соответствовала стандартам в этой области и регулярно подвергалась проверкам и сертификации со стороны экспертов. Те из них, кто соблюдает установленные стандарты, отмечаются так называемым знаком качества RAL.

По словам Вальтер-Больхёфер, входящие в ассоциацию агентства всегда настаивают на том, чтобы основное внимание в рабочее время помощников уделялось именно уходу за детьми: "Au Pair не должны становиться дешевой рабочей силой в домашнем хозяйстве".

Внимание при выборе Au Pair-агентства

Специалисты считают, что присутствие на рынке недобросовестных агентств, для которых прибыль гораздо важнее, чем благополучие Au Pair в принимающих семьях, во многом связано и с решением, принятым в Германии 20 лет назад. Так, с 2002 года для работы в качестве Au Pair-агентства достаточно только лицензии для частных коммерсантов (Gewerbeschein), а необходимость получения специального разрешения для работы в этой области отменили.

К тому же большинство молодых людей (по незнанию или по финансовым причинам, потому что услуги Au Pair-агентств стоят денег) выбирает более простой, на первый взгляд, путь: они подыскивают принимающую семью самостоятельно - через интернет. К сожалению, часто это заканчивается проблемами: "Когда они видят в соцсетях фотографии улыбающихся семей с милыми детьми, то думают, что это - правда", - сетует Вальтер-Больхёфер. А потом, когда возникают проблемы, оказывается, что няням просто не к кому обратиться за помощью. Это касается как договоров, заключенных через интернет напрямую, так и тех, что были подписаны при посредничестве недобросовестных агентств.

Что нужно знать о программе Au Pair

В 2022 году больше всего виз на работу в Германии по программе Au Pair было выдано в Колумбии, Индонезии и Кыргызстане. Помощниками в семьях с детьми могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, владеющие немецким языком на уровне А1. Срок участия в этой программе ограничен - от шести месяцев до года. В обязанности нянь входит помощь в уходе за несовершеннолетними детьми. Рабочее время - 30 часов в неделю. В свое свободное время, при желании, Au Pair может посещать курсы немецкого языка. Принимающие родители за свой счет обеспечивают нянь жильем и питанием, а также платят до 70 евро в месяц за языковые курсы плюс транспортные расходы до места учебы. Кроме того, они обязаны выплачивать помощнику ежемесячно 280 евро карманных денег и предоставлять еженедельно полтора выходных дня.

Уход за детьми может включать стирку и сортировку детских вещей, уборку детской комнаты и заправку детских постелей. Au Pair могут дополнительно поручить легкую работу по хозяйству: помыть посуду или загрузить посудомоечную машину, подмести или пропылесосить пол, выбросить мусор, иногда покормить домашних животных, сделать небольшие покупки. При этом речь идет о действительно легких заданиях. Согласно правилам, Au Pair не обязаны мыть окна, духовки, машины, ковры, туалеты, делать капитальную уборку или ремонт дома и выполнять садовые работы, купать животных и перенимать уход за ними, заправлять постели всех домочадцев и гладить их вещи, совершать большие закупки.

Права и обязанности обеих сторон, участвующих в программе Au Pair, четко прописаны и фиксируются в договорах. Но, как уже было сказано выше, не всегда соблюдаются. Поэтому тем, кто хочет поехать в немецкую семью работать по программе Au Pair, рекомендуется очень внимательно подходить к выбору агентства, подыскивающего семью, и получить как можно больше информации из официальных источников - например, на сайте немецкого Агентства по труду .

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