В Германии появится льготный проездной для студентов

С мая в Германии действует единый проездной за 49 евро. Однако без льгот остались студенты. Ситуация изменится уже летом 2024 года.

До сих пор студенты в Германии могли пользоваться так называемым "Немецким билетом" (Deutschlandticket) - единым месячным проездным для общественного и регионального транспорта, который был введен с 1 мая 2023 года и который действителен на всей территории страны.

Однако то, что студенты из-за единого месячного билета для всех категорий граждан оказались без льготных студенческих билетов, вызывало споры и недоумение. И вот на днях координационный совет Deutschlandticket принял, по согласованию с федеральным и правительствами земель, решение в пользу льготного студенческого билета, который начнет действовать в летнем семестре 2024 года. Его цена в 29,40 евро как раз соответствует 60 процентам от 49 евро - стандартной цены единого билета для всех категорий граждан. Разницу в цене между единым проездным и студенческим транспортным компаниям компенсируют земельные и федеральное правительство. На это будет выделено 1,5 млрд евро.

Таким образом с лета 2024 года почти три миллиона студентов в Германии смогут сэкономить на поездках на городской, пригородный и региональный транспорт.

Привлекательный билет по Германии по разумной цене

"Я рад, что нам удалось договориться с земельными правительствами о едином билете по Германии для студентов. После того, как конференция премьер-министров окончательно подтвердила вопросы дальнейшего финансирования Deutschlandticket ("Немецкого билета"), ничто не помешало достичь соглашения по семестровому билету. Это означает, что студенты теперь также могут воспользоваться этим привлекательным предложением для поездок по всей Германии - и по очень разумной цене", - заявил немецкому информационному агентству dpa федеральный министр транспорта Фолькер Виссинг (Volker Wissing).

Так как новый студенческий проездной билет со своей льготной ценой "привязан" к единому "Немецкому билету", возникает закономерный вопрос о том, как долго он будет предлагаться и не подорожает ли он в скором времени? Эксперты надеются, что министрам транспорта федеральных земель удастся разработать концепцию долгосрочной и гарантированной цене единого билета для поездок на общественном и региональном транспорте по всей Германии.

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