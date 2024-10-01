266 000 украинцев трудоустроились в ФРГ. Это много или мало?

Вот уже 266 000 украинских беженцев устроились в Германии на работу. Это большой успех, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а успехи ему сейчас очень нужны - он непопулярен, его позиции серьезно зашатались, и это во многом связано с миграционным кризисом. Неслучайно канцлер ФРГ посвятил ему основную часть своей недавней программной речи в бундестаге.

Чтобы подчеркнуть успехи в этой сфере, Шольц устроил 30 сентября в Берлине в Ведомстве федерального канцлера встречу, посвященную итогам правительственной программы ускоренного и облегченного трудоустройства беженцев. Ее первая годовщина скоро наступит, но Олаф Шольц даже не стал дожидаться этой даты.

Какой эффект дал Jobturbo?

Программа, получившая название Jobturbo (можно перевести как "трудоустройство в турбо-режиме"), была провозглашена 18 октября 2023 года министром труда ФРГ Хубертусом Хайлем (Hubertus Heil). Тогда он заявил: "Языковой барьер снижается. Настало время идти работать".

Берлин, 18.10.2023. Пресс-конференция, на которой министр труда ФРГ Хубертус Хайль (справа) объявил о программе Jobturbo Фото: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr/picture alliance

Это была, по сути дела, смена курса правительства Германии в вопросе трудоустройства беженцев, имеющих реальную перспективу остаться в стране на длительный срок. Причем призыв министра был обращен, главным образом, к украинцам, точнее говоря - к украинкам, ведь женщины составляют подавляющее большинство граждан Украины, получивших в Германии убежище, спасаясь от российской агрессии.

Правительство фактически отказалось тогда от установки, согласно которой, беженцам на специальных интеграционных курсах следует первым делом хорошо выучить немецкий язык, чтобы затем претендовать на более квалифицированную работу. Новым приоритетом стало скорейшее привлечение украинских беженцев на рынок труда с учетом опыта других стран ЕС.

И вот официально объявлен результат: 266 000 трудоустроившихся граждан Украины по состоянию на июль 2024 года, это увеличение по сравнению с октябрем прошлого года на 71 000. Одновременно число трудоустроившихся граждан из тех восьми стран, из которых в Германию прибывает наибольшее число соискателей убежища, достигло 704 000, тут тоже увеличение на 71 000. Таким образом, на немецкий рынок труда, испытывающий обостряющийся дефицит кадров, причем не только квалифицированных, в последние годы поступил в сумме почти один миллион работников из числа беженцев.

Что сразу же бросается в глаза при виде этих цифр: граждане Украины трудоустраиваются значительно более высокими темпами, чем беженцы из восьми других стран, ведь в обоих случаях прирост составил 71 000, только у украинцев исходная база была намного ниже.

Какая же доля украинцев работает?

Если же взять абсолютную цифру трудоустроившихся - 266 000, то ее можно трактовать по-разному. Так, самая массовая немецкая газета Bild настроена критически: "Из тех 1,1 миллиона украинцев, которые с начала войны бежали в Германию, лишь менее четверти нашли работу, на которой они платят взносы в социальную систему". По мнению издания, темп тут скорее "неторопливый", чем "турбо". Уточним: число украинских беженцев достигло 1,65 млн человек.

Ярмарки вакансий для украинских беженцев начали действовать в Германии еще в 2022 году Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Так что на самом деле данный процент еще ниже, в том числе и потому, что лишь 213 000 украинских беженцев нашли работу, на которой они, действительно, платят отчисления в социальные фонды (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte). Эту цифру сообщил на встрече с канцлером министр труда Хубертус Хайль. Остальные заняты неполный рабочий день или на так называемых мини-работах (Minijobs), когда заработок составляет менее 538 евро в месяц. Такие работники по немецкому законодательству освобождены от отчислений в социальные фонды.

Если же посмотреть с другой стороны и учесть, что, по сведениям Федерального агентства по труду, из всех украинских беженцев, приехавших в Германию на начало 2024, трудоспособными считались около 530 000, то получается: из них на работу устроились уже чуть более половины, если учитывать и тех, кто занят неполный день. Судя по всему, заметное улучшение ситуации наступило в июне и июле, поскольку до мая Германия смогла трудоустроить меньше украинцев, чем планировалось.

Олаф Шольц требует прагматизма

Как бы то ни было, канцлер объявил имеющиеся результаты успехом. Но что куда более важно: он полностью подтвердил продолжение взятого курса. В своей речи на встрече по случаю годовщины программы Jobturbo Олаф Шольц сразу несколько раз повторил слово прагматизм. Всем заинтересованным сторонам следует проявить даже "максимальный прагматизм", подчеркнул он, имея в виду и самих беженцев, и работодателей, и государственные органы, в том числе бюро по трудоустройству.

Берлин, 30.09.2024. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выходит к участникам встречи, посвященной первой годовщине программы Jobturbo Фото: TOBIAS SCHWARZ7AFP

"Главная цель: обеспечивать беженцев работой быстрее, чем раньше", - заявил канцлер. Не следует ждать и требовать от них хорошего владения немецким языком, многие работы можно выполнять и с незначительными знаниями, отметил Олаф Шольц и сослался на опыт ФРГ, которая в 1960-е годы принимала гастарбайтеров, и они сразу начинали работу при полном незнании языка. По его словам, заниматься его изучением можно и параллельно с работой. Большинство профессий допускают работу также и без признания квалификации, считает канцлер ФРГ.

Обращаясь к собравшимся, Олаф Шольц поблагодарил в их лице всех трудоустроившихся беженцев за то, что они вносят вклад в укрепление благосостояния Германии. В условиях дефицита кадров трудовые мигранты очень нужны стране, ни одно государство в мире не в состоянии обеспечивать экономический рост при сокращении трудовых ресурсов. В то же время Олаф Шольц, чувствующий растущее давление со стороны оппозиции, послал в сторону беженцев четко и весьма жестко сформулированный сигнал: "Мы не хотим на деньги налогоплательщиков поддерживать ничегонеделание".