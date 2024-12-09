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Детским садам в Германии не хватает педагогов

Марина Борисова
9 декабря 2024 г.

В системе дошкольного образования наблюдается дефицит квалифицированного персонала. Хуже всего ситуация - в Баварии.

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Детский сад в Германии
Индивидуальный подход? В детских садах Германии из-за нехватки кадров все сложнее соблюдать принципы педагогикиФото: Unai Huizi/imageBROKER/picture alliance

В немецких детских садах работают все меньше квалифицированных кадров - воспитателей и воспитательниц с профобразованием. Кроме того, из-за нехватки персонала многим садам приходится брать на работу сотрудников, не имеющих необходимого для этого педагогического образования.

К таким выводам пришли аналитики немецкого Фонда Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung). Это частный научный и просветительский центр, финансирующий среди прочего крупномасштабные политико-экономические исследования. Опубликованный только что доклад "Мониторинг системы дошкольного образования" был составлен на основе данных Федерального статистического ведомства Германии.

Детским садам не хватает педагогов

В 2017 году 41 процент детских садов в ФРГ имели высокую квоту специалистов с профобразованием. Примерно 80 процентов педагогического состава имели квалификацию: то есть примерно восемь из десяти человек. В 2023 году таких стало всего треть от общей численности персонала. Причем, такая тенденция наблюдается в 13 из 16 федеральных земель. Наиболее заметное сокращение произошло в Берлине: на 18 процентных пунктов.

При этом министерство по делам семьи рекомендовало учреждениям дошкольного образования в среднесрочной перспективе достичь квоты квалифицированных кадров в диапазоне от 72,5 до 85 процентов. Любопытно, что во многих детских садах на востоке страны (бывшей ГДР) этот показатель уже достигнут. Чего нельзя сказать о западных федеральных землях: в среднем они все сильно отстают от желаемого результата. Хуже всего ситуация выглядит в Баварии: здесь только три процента учреждений дошкольного образования могут предложить квалифицированный подход, где в педагогической команде сотрудников восемь из десяти имеют соответствующее образование.

Эксперт Фонда Бертельсмана Анетте Штайн (Anette Stein) считает, что приток новых кадров в детские сады - положительная тенденция, однако для работы с детьми требуется педагогическая квалификация. Требования к соискателям могут быть снижены в ситуации острой нехватки персонала и угрозы закрытия учреждения, но в долгосрочной перспективе это не может быть полноценным решением. "Однако как раз такой тренд мы наблюдаем во всех федеральных землях", - говорит она. Нехватка квалифицированных специалистов в детских садах сказывается на качестве дошкольного образования. Особенно острой проблема становится для детей из семей, где нет носителей немецкого языка.

Сотрудники детских садов перегружены

Дефицит педагогического персонала ложится тяжелым грузом на плечи сотрудников, которым приходится помогать менее квалифицированным коллегам справляться со своими обязанностями. В результате большинство воспитателей и воспитательниц в Германии жалуются на напряжение и чрезмерную нагрузку. Об этом говорят результаты опроса Гисенского университета имени Юстуса Либиха, представленного одновременно с исследованием Фонда Бертелсьмана. В рамках этого опроса ученые проанализировали ответы более 20 тысяч сотрудников детских садов.

В детских садах, где наблюдается нехватка кадров, три четверти сотрудников чувствуют себя утомленными. Однако даже в садах, где ситуация с персоналом довольно благоприятная, на переутомление жалуются 40 процентов опрошенных.

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