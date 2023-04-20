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Игровая площадка в детском саду в ГерманииФото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance
КультураГермания

Девочка в детском саду нашла клинок эпохи неолита

Максим Нелюбин
1 ч. назад

Немецкие СМИ сообщают о необычной находке на территории детского сада в Нижней Саксонии - клинке новокаменного века.

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Необычную находку некоторое время назад принесла домой воспитанница одного из детских садов в небольшом городе Зике в немецкой земле Нижняя Саксония. Каменный предмет, найденный девочкой на территории детского сада, оказался кремниевым клинком эпохи новокаменного века - неолита, возраст которого оценивается приблизительно в 4000-5000 лет.

Такой вывод сделали специалисты Краеведческого музея округа Дипхольц (Kreismuseum Syke), расположенного в Зике, которым родители девочки сначала направили фотографии, а затем передали сам предмет для дальнейшего изучения. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на представителя музея.

Каменный клинок может стать музейным экспонатом

До сих пор в этих местах клинки новокаменного века в столь хорошем состоянии находили лишь несколько раз. Общественности находку, фотографии которой пока не публикуются, представят на следующей неделе в среду, 26 апреля.

Как подчеркнул представитель музея, она имеет важное значение для истории региона и представляет интерес в качестве экспоната. Экспертную оценку сотрудников окружного музея также подтвердили в Земельном ведомстве по охране памятников Нижней Саксонии в Ганновере.

Клинки эпохи неолита. Национальный музей Дании, Копенгаген
Как выглядят такого рода клинки эпохи неолита? На этой фотографии - экспонаты в Национальном музее Дании в КопенгагенеФото: Herbert Kraft/akg-images/picture-alliance

Кому принадлежит находка?

Как отмечает dpa, вопрос о том, кому принадлежит каменный клинок, пока еще остается отрытым. В Германии это регулируют земельные законы. Согласно правилам, в Нижней Саксонии граждане обязаны сообщать властям о такого рода археологических находках. При определенных обстоятельствах они могут перейти в собственность государства. В таких случаях нашедшему выплачивается вознаграждение.

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