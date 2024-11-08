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Какая форма образования больше всего популярна у немцев

Павел Мыльников
8 ноября 2024 г.

Через дуальную систему профобразования прошли 40 процентов немцев, выяснили статистики. А университетский диплом?

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Женщина за ноутбуком
Фото: C. Klose/dpa/picture alliance

Профессиональное обучение остается наиболее распространенной в Германии формой образования. По состоянию на 15 мая 2022 года 40 процентов жителей ФРГ старше 15 лет завершили обучение в профильных учреждениях или прошли через дуальную систему профессионально-технического образования, предусматривающую тесную связь теории с практикой, выяснило Федеральное статистическое ведомство.

Еще у 12 процентов - техническое образование. А четверть немцев (27 процентов) пока не получили документ, подтверждающий их профессиональную квалификацию.

Чем моложе, тем выше интерес к университету

Профподготовка по дуальной системе преобладает во всех возрастных группах. Так, половина немцев старше 65 лет обладают такими дипломами. В других возрастных группах их доля снижается: 47 процентов среди лиц возрастом от 50 до 64 лет и 38 процентов среди 30-49-летних. Зато в последней группе чаще, чем в остальных, встречаются люди с высшим образованием - чуть менее 29 процентов.

Доля лиц с высшим образованием выше всего в крупных университетских городах - Мюнхене (41 процент), Эрлангене (40 процентов) и Гейдельберге (39 процентов). Кроме того, в Гейдельберге, Йене и Тюбингене живут больше всего людей с научной степенью (семь, семь и пять процентов соответственно). Среди регионов ФРГ по этому показателю лидируют Берлин и Гамбург (по 32 процента) - города со статусом федеральной земли.

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