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Шольц: Украина хочет помочь беженцам найти работу в Германии

Екатерина Венкина
5 декабря 2024 г.

По словам Шольца, Зеленский сообщил ему, что хочет содействовать созданию в ФРГ и Польше украинских органов, которые будут помогать беженцам устроиться на работу или же вернуться на родину.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Власти в Киеве хотят поддержать украинских беженцев в трудоустройстве в Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), слова которого в среду, 4 декабря, привело агентство Reuters.

По словам Шольца, президент Украины Владимир Зеленский сообщил ему, что хочет содействовать созданию в Германии и Польше украинских органов, которые будут помогать беженцам устроиться на работу или же вернуться на родину. Речь идет о том, чтобы "мы могли совместно работать на этом направлении", подчеркнул глава германского кабмина, отвечая на вопросы депутатов бундестага.

Канцлер Германии посетил Украину 2 декабря и там провел длительную встречу с Зеленским.

Как отмечает Reuters, из более чем миллиона беженцев в Германии не так много тех, кто нашел работу в этой стране. В то же время власти в Киеве заинтересованы в возвращении на родину мужчин, пригодных к военной службе.

Шольц исключил возможность отправки германских солдат в Украину

Олаф Шольц также исключил возможность на данном этапе отправки германских солдат в Украину. "О сухопутных войсках для меня в этой военной ситуации не может быть и речи", - заявил он. "Я исключаю, что в нынешней ситуации в Украину будут направлены немецкие войска или солдаты", - указал канцлер. При этом он уклонился от ответа на вопрос, может ли Берлин участвовать в силах безопасности для поддержания прекращения огня в Украине, если таких договоренностей удастся достичь, передало агентство Reuters.

Заявления главы МИД ФРГ

Накануне высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) во время встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран НАТО были истолкованы в немецких СМИ так, что глава МИД допускает участие немецких военнослужащих в возможной международной миссии, призванной гарантировать соблюдение российско-украинского перемирия в случае его достижения.

Канцлер вообще категорически отрицал, что Анналена Бербок выступила с таким заявлением. "Министр иностранных дел такое высказывание и не делала, ее лишь спросили, что, собственно, будет в случае прекращения (в Украине. - Ред.) боевых действий, - сказал Олаф Шольц. - И она, по сути дела, постаралась только не сказать ни да ни нет (на вопрос об участии бундесвера в миротворческой миссии. - Ред.), поскольку сейчас совершенно неуместно строить домыслы, что может впоследствии произойти в случае согласованного перемирия".

Это был, по словам канцлера, "дипломатичный ответ" министра иностранных дел, как и полагается главе дипломатического ведомства. Но и с министром обороны, и с главой МИД ФРГ, констатировал Шольц, есть полное согласие в том, что необходимо "сделать все, чтобы эта война (России против Украины. - Ред.) не переросла в войну между Россией и НАТО". Поэтому возможность присутствия немецких военнослужащих в Украине Шольц в текущей ситуации даже не рассматривает.

 

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