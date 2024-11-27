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Названы лучшие страны для релокации. Что с Германией?

Лена Шмиц
27 ноября 2024 г.

В какой стране иностранцам, переехавшим ради работы, проще всего на начальном этапе? Где созданы наилучшие условия для адаптации? Опубликован новый рейтинг, но Германия - далеко не в лидерах по комфорту. Почему?

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Пассажиры с чемоданами
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Бюрократические вопросы, языковой барьер, поиск жилья - с переездом в другую страну по работе связано немало препятствий. Где иностранному специалисту легче всего обустроиться на начальном этапе, а где для этого потребуется огромное терпение? Аналитики крупнейшего в мире сообщества экспатов InterNations уже более десяти лет регулярно проводят опросы среди участников сообщества. Для включения страны в рейтинг Expat Essentials Index достаточно было отзывов 50 респондентов. В итоге список охватил 53 страны.

Ситуация оценивалась по четырем категориям. Первая - решение административных вопросов: от получения визы и общения с местными чиновниками до открытия счета в банке. Доступные цены на жилье и простота его поиска - второй фактор. Также в составлении рейтинга сыграли роль наличие (высокоскоростного) интернета, доступ к административным услугам в режиме онлайн и возможности безналичной оплаты. И, наконец, во внимание принималось и то, насколько трудно освоить местный язык и можно ли обойтись без него. Участникам опроса предлагалось оценить ряд параметров по шкале от "1" ("очень плохо") до "7" ("отлично"). Итак, где же комфортнее всего решать вопросы, связанные с переездом?

Топ-страны для беспроблемного переезда

Лидером рейтинга объявлены ОАЭ, занявшие первое место в категориях "язык" и "административные вопросы". Большинство проживающих в этой стране экспатов отметили отсутствие трудностей в связи с незнанием местного языка, а также простоту в получении визы и решении бумажных вопросов после переезда. Более 60 процентов положительно отозвались о неограниченном доступе к онлайн-сервисам. Примерно столько же не испытывали проблем с поиском жилья, однако по доступности цен это государство занимает 17-е место.

Рас-эль-Хайма, эмират ОАЭ
ОАЭ и в предыдущие годы занимали верхние строчки в рейтинге комфортности на старте для релокантовФото: Pascal Deloche/Godong/picture alliance

Похожая ситуация в Бахрейне, занявшем второе место в списке. Релоканты высоко оценили возможность решать бюрократические вопросы онлайн, а также отсутствие языкового барьера. По ценам на жилье Бахрейн находится на 15-м месте.

Тройку лидеров замыкает Оман. Экспаты хвалят легкость обустройства без знания местного языка, видят лишь небольшие трудности с получением визы и не имеют проблем с местной бюрократией. Треть респондентов назвали цены на жилье "очень хорошими" - в целом в категории "доступность жилья" это государство занимает четвертую позицию.

Лучшие европейские страны для комфортного старта

Популярные среди релокантов США в рейтинге по комфортности на старте занимают 14-е место. Если по языковому аспекту и цифровизации эта страна входит в топ-10, то поиск жилья (33-я строчка) и бюрократия (16-я строчка) вызывают некоторые проблемы.

А что с переездом в Западную Европу? Согласно исследованию InterNations, легче всего на старте иностранцам в Испании (18), Нидерландах (19), Бельгии (21), Люксембурге (23), Великобритании (26), Швеции (27), Дании (28), Швейцарии (30), Финляндии (33) и Норвегии (34).

И если в Испании самым высоким баллом в европейском сравнении был отмечен доступ к быстрому интернету и цифровым услугам, то в Люксембурге и Нидерландах проще всего решать бюрократические вопросы - 3-е и 5-е места в общем рейтинге. С языком меньше всего проблем в Швеции и Великобритании. А доступное по стоимости жилье проще всего найти в Польше (23) и Испании (24).

Германия: минусы и плюсы для релокантов

Германия нуждается в иностранных квалифицированных работниках и принимает различные меры по их привлечению, включая "карту шансов" и налоговые льготы. Однако, с позиции тех, кто сюда уже переехал по трудовому контракту, этой стране по условиям для адаптации на старте до других очень далеко - в рейтинге комфортности Expat Essentials Index ФРГ занимает последнее, 53-е место! И так уже третий год подряд. Хуже всего здесь оцениваются цифровые услуги: экспаты недовольны доступностью высокоскоростного интернета, ограниченными возможностями безналичной оплаты и скудным предложением онлайн-госуслуг.

Женщина за компьютером
Цифровые услуги и бюрократия - слабые места Германии, по мнению иностранных специалситовФото: Uli Deck/dpa/picture alliance

Помимо этого две трети релокантов отмечают трудности в общении с местными чиновниками и прохождении бюрократических процедур. Здесь, к слову, ситуация сравнима с Италией (52-е место в рейтинге). Каждый второй ссылается на необходимость знать немецкий язык для жизни в этой стране. К тому же Германия занимает 3-е с конца место по доступности жилья. Две трети респондентов согласны с тем, что иностранцам найти его непросто, почти столько же считают жилье дорогим.

При этом стоит отметить, что в общем рейтинге InterNations, касающемся не только начального этапа жизни и работы в той или иной стране, в некоторых категория Германия получила оценки получше. Так, по качеству жизни, включая возможность путешествий, экологическую обстановку, врачебные услуги, безопасность, она занимает место посередине. ФРГ также входит в топ-20 стран по стабильной зарплате и занятости, возможностям карьеры и балансу между работой и личной жизнью. 60% респондентов сообщили, что переезд в Германию улучшил их карьерные перспективы. В тоже время треть экспатов не удовлетворены своим финансовым положением. Сильно хромает социальная составляющая: ФРГ, по результатам опроса иностранных специалистов, занимает 3-е место с конца по культуре доброжелательности и легкости в налаживании связей среди местных жителей.

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