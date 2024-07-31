Жизнь в Германии: где особенно дорого и где цены ниже?

Дороже всего не в столице, различия между городом и деревней в ФРГ совсем не велики, жить в Восточной Германии дешевле, но ненамного. При этом один фактор имеет решающее значение.

Стоимость жизни в разных частях Германии приблизительно одинаковая, и хотя различия между городом и деревней, конечно же, есть, они все же менее ярко выражены, чем во многих других странах. Решающую роль играют расходы на жилье - здесь разброс цен самый значительный. Дороже всего потребительская корзина в крупнейших городах, но столица Берлин занимает при этом вовсе не первое место, и это тоже специфическая черта ФРГ.

Такие выводы можно сделать из исследования, проведенного Институтом немецкой экономики в Кельне (IW) и государственным институтом градостроения BBSR в Бонне. Ученые, проанализировав данные за 2023 год, пришли к выводу, что в некоторых сельских регионах ФРГ стоимость жизни на 10% ниже, чем в среднем по стране, тогда как в Мюнхене она на 24% выше. По мнению немецких специалистов, это свидетельствует о большом разбросе цен, хотя в России и других постсоветских странах привыкли к куда более масштабным различиям.

В Мюнхене - самое дорогое жилье в ФРГ

То, что Мюнхен был и остается самым дорогим городом Германии, причем "с большим отрывом", как подчеркивают авторы исследования, новостью не стало. Стоимость жизни в столице федеральной земли Бавария традиционно значительно выше, чем в среднем по стране, и заметно выше, чем в трех других немецких городах-миллионниках Берлине, Гамбурге и Кельне.

Штаб-квартира, головной завод и фирменный музей автоконцерна BMW в Мюнхене Фото: Dmitry Rukhlenko/PantherMedia/IMAGO

Это связано, прежде всего, с ценами на жилье. В Мюнхене вот уже многие годы - самая дорогая недвижимость в ФРГ и самая высокая арендная плата. По подсчетам специалистов IW и BBSR, квадратный метр съемной жилплощади стоит здесь на 81% больше, чем в среднем в Германии. Имеется в виду та сумма, которую квартиросъемщики платят владельцу: собственно арендная плата (Miete) плюс расходы за коммунальные услуги (Nebenkosten) без учета оплаты электроэнергии и телефона/интернета.

Так что в сфере жилья разброс цен, действительно, значительный. Особенно, если учесть, что в некоторых отдаленных от больших городов сельских районах в Восточной Германии арендованное жилье обходится на 30% дешевле, чем в среднем по стране. Но чем ближе к крупным населенным пунктам, тем выше аренда. Тут опять-таки лидирует Мюнхен, точнее говоря - его пригороды и окрестности, где квадратный метр стоит на 56% больше, чем в среднем по стране.

Цены в Берлине не такие уж "столичные"

Так что именно цены на жилье являются тем ключевым фактором, который ведет к различиям стоимости жизни внутри Германии. Если в Мюнхене она на 24% выше, чем в среднем по стране, то жители пригородов баварской столицы (сельский округ Landkreis München) платят на 17% больше, чем среднестатистические немцы. На третьем месте - финансовая столица ФРГ Франкфурт-на-Майне.

Высокооплачиваемые рабочие места в университете, в его лабораториях и клиниках, повышают как покупательную способность населения Гейдельберга, так и стоимость жизни в городе Фото: picture-alliance/Arco Images/R. Kiedrowski

В первую десятку самых дорогих мест для жизни входят как крупные города и столицы федеральных земель, например Штутгарт и Гамбург, так и прославленные университетские центры - Фрайбург и Гейдельберг. В топ-10 уровень цен на 10-15% выше общегерманского. В экономических и университетских центрах на Рейне: Кельне, Дюссельдорфе и Бонне он на 8-9% выше.

А вот в Берлине c населением свыше 3,5 млн человек стоимость жизни только на 6,4% выше среднего показателя по стране, в результате чего столица ФРГ оказалась лишь на 29-м месте самых дорогих немецких городов и округов. Так что она не отличается особенно высокими "столичными" ценами. Отчасти это связано с фактором Восточного Берлина: на территории бывшей ГДР стоимость потребительской корзины по-прежнему немного ниже, чем в Западной Германии.

В Восточной Германии жилье более выгодное

Правда, не везде. В Потсдаме, столице земли Бранденбург и университетском центре, стоимость жизни на 7,5% выше общегерманского показателя и тем самым несколько выше, чем в соседнем Берлине, с которым его соединяет знаменитый Глиникский мост. Ученые IW и BBSR указывают, что Потсдам является самым дорогим из крупных городов Восточной Германии. Он богат зеленью, озерами и культурно-историческими достопримечательностями, неслучайно здесь живут некоторые немецкие знаменитости, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Главная достопримечательность Потсдама - дворец прусских королей Сан-Суси Фото: Nestor Bachmann/dpa/picture alliance

Что же касается других крупных восточногерманских городов, то в балтийском порту Ростоке и в столице Саксонии Дрездене стоимость потребительской корзины соответствует среднему общегерманскому показателю, а в столице Тюрингии Эрфурте и саксонском экономическом и университетском центре Лейпциге жизнь даже несколько дешевле, чем в целом по стране. А ведь Лейпциг, согласно недавно опубликованному рейтингу, вошел в десятку самых комфортных и перспективных городов Германии, а Дрезден занял в нем 11-е место. Впрочем, одним из критериев при составлении рейтинга как раз и было наличие сравнительно доступного жилья.

А экономический и университетский центр Йена в Тюрингии был признан в том же рейтинге самым динамично развивающимся городом ФРГ. И это уже отразилось на стоимости жизни: она на 3% выше, чем в среднем по стране, так что в Йене с населением в 110 тысяч человеке жить дороже, чем в Лейпциге, где почти 600 тысяч жителей.

Сельская местность не сильно отличается от города

Но если брать не крупные, а малые города, и особенно сельские округа на территории бывшей ГДР, в тех же федеральных землях Саксония и Тюрингия, то в некоторых из них, например в саксонском Гёрлице, на границе с Польшей, жизнь примерно на 10% дешевле, чем в целом по стране. В среднем стоимость жизни на востоке ФРГ на 4% ниже, чем на западе.

Торговая улица в центре саксонского города Гёрлица Фото: Joko/imago images

Если же сравнивать города и сельскую местность по всей Германии, то жизнь в глубинке обходится на 3,5% дешевле общегерманского показателя, а в малонаселенных регионах люди платят на 5% меньше, чем среднестатистический немец, подсчитали ученые IW и BBSR. Большим разрывом между городом и деревней это никак не назовешь. Иными словами: жизнь на селе не сильно дешевле, чем во многих средних и даже крупных городах.

Эксперты двух научных институтов объясняют это тем, что очень многие товары продаются по всей стране фактически по одинаковым ценам. "Так, торговые сети, продающие мебель и одежду, не дифференцируют цены по регионам. Правда, есть небольшие различия в ценах на продукты питания в супермаркетах. Однако в этом сегменте велика доля дискаунтеров, а они не меняют цены в зависимости от региона", - говорится в исследовании. Так что высокая прошлогодняя инфляция, подчеркивается в нем, привела к равномерному повышению цен по всей стране без каких-либо существенных региональных отличий.

Вот и получается, что главным и зачастую единственным фактором, который ведет к ощутимым различиям в стоимости жизни в разных точках Германии, является стоимость съемного жилья. Соответственно, практически единственным способом существенно снизить свои расходы является переезд в город или сельский округ с менее высокими ценами на жилье. А вот рассчитывать на то, что в сельской местности, к примеру, продукты питания окажутся значительно дешевле, не имеет смысла.