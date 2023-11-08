Жить в регионах ФРГ часто выгоднее, чем в больших городах

В кошельках жителей небольших немецких городков часто остается больше денег, чем у жителей Берлина или Мюнхена, показал новый рейтинг покупательной способности регионов Германии.

Жить в относительно небольших городах и округах Германии, как оказалось, выгоднее, чем в Мюнхене, Берлине, Гамбурге или Кельне. К таким выводам пришли исследователи кельнского Института немецкой экономики (IW), которые составили рейтинг покупательной способности немецких регионов.

Штарнберг - лидер по покупательной способности населения

Рейтинг покупательной способности составлялся исходя из соотношения цен потребительской корзины с доходами местного населения. Согласно исследованию, опубликованному 6 ноября, самое благоприятное в Германии соотношение доходов и расходов - в округе Штарнберг, неподалеку от Мюнхена. Среднестатистический местный житель имеет примерно 33 тысячи евро в год свободных денег, которые остались у него после трат на необходимые нужды.

Стоимость товаров в Штарнберге на 14% выше, чем в целом по стране, но она покрывается высоким уровнем доходов населения, отмечают составители рейтинга.

Высокий показатель покупательной способности также у округа Верхний Таунус в Гессене и города Баден-Баден. В первом случае в кошельках местных жителей в среднем ежегодно остается 31 тысяча евро, во втором случае - всего на 200 евро меньше, 31,8 тысячи. В обоих регионах также высокие цены, которые однако покрываются большими доходами населения, добавляют экономисты.

"Бедные" города находятся в рейтинге выше "богатых"

Однако некоторые регионы с низкими доходами жителей тоже показали высокую покупательную способность. Так, верхние строчки рейтинга занимают округ Ольпе в Северном Рейне - Вестфалии и округ Вунзидель в Баварии, сообщают эксперты IW. Связано это с низкой стоимостью товаров, за счет этого в карманах жителей "оседает" больше денег - около 28 тысяч евро в год.



"Они могут позволить себе больше, чем жители Мюнхена. Население столицы Баварии имеет второй по величине доход в стране, но в то же время и самые высокие цены во всей Германии", - пишут авторы рейтинга. В итоге в Мюнхене за год жители могут скопить в среднем "лишь" 27 тысяч евро.

Относительно низкие показатели у немецких мегаполисов. Гамбург занимает 297 место внизу рейтинга, за ним следуют Штутгарт (301 место), Кельн (349 место), Франкфурт (370 место) и Берлин (376 место). Исключение составляет Дюссельдорф, разделивший 103 место с Мюнхеном.

Стоимость жилья влияет на покупательную способность

Чуть раньше, в конце октября 2023 года, IW опубликовал индекс цен немецких регионов . Согласно этим данным, жители крупных городов в ФРГ вынуждены тратить больше из-за высоких цен на товары и услуги. В частности, во Франкфурте-на-Майне цены на 15,9% выше, чем в среднем по стране, в Штутгарте - на 14%, в Гамбурге - на 11,5%, в Кельне - на 9,4%. В Мюнхене - самая дорогая стоимость жизни в Германии. В среднем цены здесь выше на 25%, чем по всей стране. При этом в Берлине цены, как оказалось, довольно демократичные - на 5,5% выше среднего уровня по Германии.

Большое влияние на региональный индекс цен оказывают расходы на жилье, поскольку они сильно варьируются от региона к региону, отмечают составители рейтинга. Самые высокие цены на жилье в Мюнхене, здесь они почти на 81% выше, чем в среднем по стране. А самое дешевое жилье - в округе Фогтланд в Саксонии, там оно на 32% дешевле в сравнении со всей остальной Германией.

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