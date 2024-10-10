Самые абсурдные траты немецких бюрократов

В Германии опубликовали "Черную книгу", в которой задокументированы случаи абсурдных трат бюджетных денег. Яркий пример - мост, который ведет в никуда.

В среду, 9 октября, Союз немецких налогоплательщиков представил свою новую "Черную книгу". В новом издании собраны 100 фактов разбазаривания бюджетных средств. Засилье бюрократии приводит к бессмысленным тратам миллиардов евро из госбюджета, заявили в Союзе немецких налогоплательщиков.

"Черная книга" - ежегодник, а ее представление общественности уже стало ритуалом. В этом году Союз немецких налогоплательщиков насчитал в общей сложности 100 проектов, на которые, с его точки зрения, средства были потрачены зря - из федерального, земельных и коммунальных бюджетов.

Пять примеров из "Черной книги"

Гуляя в природоохранной зоне Штапельфельдская топь на окраине Гамбурга, можно натолкнуться на небольшую, всего 1,5 метра высотой, деревянную смотровую площадку. Ее построили на бюджетные средства. Вот только с нее толком ничего не видно. Стоимость: 27 000 евро.

В городке Эбербах в земле Баден-Вюртемберг власти постановили убрать пешеходную "зебру" - проверка показала, что она расположена слишком близко к автобусной остановке и представляет опасность. Вот только за 13 лет ее существования здесь не было ни одного ДТП. Стоимость работ: 3000 евро.

А в Биденкопфе в земле Гессен вдруг обнаружили, что глубина местного общественного бассейна на 5 см меньше нормативной. Из-за этого было решено снести вышку для прыжков в воду, которая стояла там 30 лет - без каких-либо происшествий. Стоимость демонтажа: 2000 евро.

В Веймаре (Тюрингия) на строительство парковки для велосипедов было потрачено 260 тысяч евро. Двухэтажное здание гаража вблизи городской ратуши рассчитано на 16 велосипедов. Непосредственно на возведение самого гаража было потрачено около 46 тысяч евро, остальные средства из общей суммы ушли на озеленение прилегающей территории, крыши и устройство зарядочной станции для электровелосипедов.

На юге земли Гессен были проведены реставрационные работы моста (заглавное фото), строительство которого датируется 18-м веком. Мост, который находится под защитой охраны памятников, был поврежден еще в 2015 году, когда по нему проезжала сельскохозяйственная техника. 315 тысяч евро были сейчас потрачены на ремонт. Проблема только в одном: это мост ведет в никуда... На одной из сторон, между населенными пунктами Хеппенхайм и Лорш, установлена изгородь - и дороги дальше нет. Местные власти таким образом решили оградить зону заповедника.

За что критикуют авторов "Черной книги"

Это лишь пять примеров из "Черной книги" бессмысленных трат - отчета, ежегодно представляемого Союзом немецких налогоплательщиков. По словам его главы Райнера Хольцнагеля (Reiner Holznagel), бюрократия в Германии не только нагружает власти лишней работой, но все чаще противоречит здравому смыслу, приводя к растрате впустую миллиардов евро и нанося вред экономике. Он призвал к последовательному сокращению бюрократической "бессмыслицы" и "структурному переосмыслению".

Критики упрекают Союз налогоплательщиков, финансируемый из бизнес-пожертвований, что он действует как лоббистская организация, продвигая интересы деловых кругов и требуя от государства чрезмерной экономии. Однако представленные в свежем отчете факты и впрямь заставляют задуматься...