Электровелосипеды возглавили статистику продаж в Германии

В 2023 году в Германии впервые было продано больше электрических велосипедов - е-байков и педелеков, чем обычных моделей.

Число проданных в Германии за год новых электрических велосипедов - е-байков и педелеков - впервые в истории превысило число реализованных новых моделей без электрического привода. Об этом в среду, 13 марта, сообщило отраслевое объединение ZIV - Zweirad-Industrie-Verband, представившее в Берлине свой ежегодный отчет. В 2023 году доля новых электровелосипедов на немецком рынке составила 53 процента (2,1 миллиона), обычных - 47 процентов (1,9 миллиона).

Сколько в Германии велосипедов?

Согласно данным производителей и торговцев, общее число велосипедов в Германии в прошлом году увеличилось до 84 миллионов, из них около 11 миллионов - электрические. В среднем на каждого жителя страны сейчас приходится примерно по одному велосипеду.

За последние десять лет число электрических велосипедов в Германии выросло почти в семь раз. Эти модели позволяют разным группам населения совершать более продолжительные и длинные поездки - в том числе, по маршрутам, которые ранее, например, для пожилых людей были слишком сложными и трудными из-за большого количества подъемов и так далее.

Уже много лет в Германии наблюдается устойчивая тенденция к приобретению второго или даже третьего велосипедов для разных целей. Среди них могут быть городские велосипеды для поездок по делам или на работу, гоночные или горные - для занятий спортом, треккинговые - для туристических поездок, грузовые - для транспортировки покупок, семейные - для перевозки детей и так далее.

На немецких улицах, например, увеличивается число электрических грузовых велосипедов. В 2023 году было продано 189 тысяч таких моделей (+10,5 процента). Без электрического привода - 46 250, что немного ниже показателя предыдущего года.

Велосипедная ярмарка Eurobike во Франкфурте-на-Майне в 2023 году Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Общий оборот отрасли в прошлом году составил в Германии 7,06 миллиарда евро, что несколько ниже лучшего в истории 2022 года - 7,36 миллиарда евро, но значительно выше показателей предыдущих лет - 6,56 миллиарда евро в 2021 году и 4 миллиарда евро в 2019 году.

Средняя цена обычных моделей составила 470 евро, электрических велосипедов - 2950 евро, включая особенно дорогие грузовые модели.

Велосипеды в Германии - перспективы и требования

Как подчеркнул председатель ZIV, Буркхард Шторк (Burkhard Stork), экономические показатели отрасли свидетельствуют о росте популярности использования велосипедов в качестве транспортного средства в повседневной жизни и для досуга.

По словам Буркхарда Шторка, важными факторами, которые оказывают влияние на это сейчас и будут играть роль в будущем, являются, в частности, увеличение уровня расходов на мобильность и стоимости жизни в целом, а также усиление экологической сознательности населения и позитивные эффекты пользования велосипедом для здоровья.

Представитель отрасли призвал немецких политиков осознать весь потенциал этого транспортного средства и уделять больше внимания созданию инфраструктурных и прочих условий для велосипедистов в Германии.

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