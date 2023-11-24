Чем недовольны пешеходы в Германии

Как чувствуют себя пешеходы в больших немецких городах? Чем недовольны, ощущают ли себя комфортно и безопасно, что предлагают изменить? На эти и другие вопросы ответили участники исследования, проведенного Общегерманским автомобильным клубом (ADAC) - крупнейшей такой общественной организацией в Германии.

В клубе состоит более двадцати миллионов человек. Он представляет интересы не только тех, кто находится за рулем, но и всех участников дорожного движения, занимается вопросами мобильности в целом, мониторингом и так далее.

Пешеходы в больших городах Германии

Первое такое исследование состоялось в 2021 году. Сейчас, в ноябре этого года, ADAC опубликовал результаты второго опроса, проведенного в самых больших по численности населения городах шестнадцати земель ФРГ, среди них - Берлин, Гамбург и Бремен, которые сами по себе являются федеральными землями. Всего было опрошено более 3250 человек, не менее двухсот в каждом из городов.

Как говорится в отчете клуба, наиболее безопасно и комфортно чувствуют себя жители столицы земли Бранденбург - Потсдама (66 процентов) и столицы Баварии - Мюнхена (64 процента). Средний показатель по Германии составил около 50 процентов, практически не изменившись по сравнению с предыдущим исследованием.

Хуже всего ситуация оказалась в столице земли Саар - Саарбрюккене (38 процентов) и крупнейшем городе Северного Рейна - Вестфалии - Кельне (34 процента). Особое недовольство большинства пешеходов здесь вызывают как плохое состояние транспортной инфраструктуры, так и поведение других участников движения.

Перекресток во Франкфурте-на-Майне Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Электросамокаты и велосипеды - чем мешают пешеходам?

Особое недовольство опрошенных пешеходов в целом по Германии вызывает поведение тех, кто передвигается по городу на электросамокатах. Причем этот показатель повысился до 55 процентов (+7 процентов).

Раздражение также вызывают сами электросамокаты, брошенные посреди тротуаров. В целом о своем недовольстве в связи с разными транспортными средствами, оставленными в неположенных местах, сообщило около 50 процентов респондентов.

Другая вечная тема в больших городах - отношения между пешеходами и велосипедистами. После окончания коронавирусной пандемии в городские центры вновь вернулись жизнь и старые проблемы, которые даже обострились.

Нарушение правил и агрессивность со стороны велосипедистов нередко вызывают ответные негативные реакции пешеходов. При этом сами пешеходы также называют поведение других пешеходов в качестве причин недовольства и раздражения. Одной из них является пользование мобильными телефонами во время ходьбы: чтение или написание сообщений в мессенджерах и так далее.

Электроскутеры на тротуаре в Дюссельдорфе Фото: Frank May/picture alliance

Водители и транспортная инфраструктура

В адрес водителей нарекания чаще всего звучали из-за несоблюдения правил поворота, то есть осознанное игнорирование пешеходов или невнимательность.

При пересечении проезжей части наиболее безопасно пешеходы чувствуют себя на регулируемых переходах - 88 процентов, на "зебрах" - 73 процента. При этом многие жалуются на слишком короткие зеленые фазы регулируемых переходов. Ощущение безопасности повышается на улицах и в городских районах, где действует ограничение скорости в 30 километров в час. Об этом сообщило более 60 процентов опрошенных.

Множество нареканий вызывает плохое состояние тротуаров и пешеходных дорожек, а также отсутствие утопленных бордюров около некоторых перекрестков и переходов, что является большой проблемой для людей с ограниченными возможностями мобильности. Всего лишь около 30 процентов респондентов оценили организацию безбарьерного пространства в больших немецких городах как "очень хорошую".

Рекомендации для городских властей

По итогам исследования клуб ADAC подготовил список рекомендаций для властей и градостроителей. Среди них - прокладка или создание раздельных пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство более безопасных переходов, улучшение обзора около перекрестков, улучшение освещения, оперативный ремонт поврежденных участков и усиление контроля в местах, где чаще всего нарушаются правила парковки.

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