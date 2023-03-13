В Германии названы лучшие маршруты для велосипедного туризма

Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) опубликовал данные своего традиционного исследования за 2022 год.

Популярность велосипедного туризма в Германии в 2022 году вернулась почти на допандемийный уровень. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проводимого Общегерманским велосипедным клубом (ADFC). В этой крупнейшей в мире организации велосипедистов состоит более 220 тысяч человек.

В традиционном опросе членов клуба, который являтеся частью этого исследования, приняло участие 12,5 тысячи респондентов. Согласно данным ADFC, в прошлом году около 38 миллионов жителей Германии совершили хотя бы одну однодневную туристическую поездку на велосипеде, в среднем - примерно по двенадцать таких однодевных поездок в год.

В свою очередь, количество туристов, отправившихся в многодневные велотуры (не менее трех ночевок за поездку), составило 4,6 миллиона человек, что на 700 тысяч выше показателя предыдущего года и почти равняется уровню до начала пандемии.

До отправной точки маршрута однодневных путешествий многие велотуристы в Германии добирались по железной дороге - примерно 29 процентов (+5 процентов по сравнению с 2021 годом). Среди тех, кто совершал многодневные велотуры, этот показатель оказался выше - почти 37 процентов (+4 процента). При этом многие респонденты выразили недовольство сервисом на железной дороге в целом - каждый второй респондент. 75 процентов пожаловались на недостаточное количество мест для транспортировки велосипедов в пассажирских составах (+25 процентов). Почти 50 процентов оказались недовольны инфраструктурой вокзалов и станций. Более одной трети предпочитает добираться до отправных точек своих велотуров на автомобилях.

Многодневные путешествия делятся на два вида - поездки по туристическим маршрутам со сменой места ночевок и активный отдых в каком-то одном регионе без смены места - в отеле, летнем доме, квартире или кемпинге. Первый способ в Германии предпочитает примерно 7 из 10 велотуристов.

В ходе опроса ADFC определяет десятку самых популярных многодневных маршрутов по стране - по мнению самих путешественников. В тройке лидеров по итогам 2022 года оказались маршруты вдоль рек Везер и Эльба, а также вдоль побережья Балтийского моря: Weser-Radweg, Elbe-Radweg и Ostseeküsten-Radweg.

Самые популярные велосипедные маршруты по Германии

Паромная переправа на реке Везер около Полле Фото: Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress/picture alliance

1. Везерский маршрут

Везерский маршрут (Weser-Radweg). Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена.

Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

2. Эльбский маршрут

Эльбский маршрут (Elbe-Radweg). Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море.

Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Майсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

3. Балтийский маршрут

Балтийский маршрут (Ostseeküsten-Radweg), он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме.

Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

4. Дунайский маршрут

Дунайский маршрут (Donau-Radweg). Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии.

Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

5. Майнский маршрут

Майнский маршрут (Main-Radweg). Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн.

Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

6. Рурский маршрут

Рурский маршрут (Ruhrtal-Radweg). Протяженность: 240 км. Начинается около истока реки Рур недалеко от города Винтерберг в Северном Рейне - Вестфалии, заканчивается в этой же немецкой земле - в Дуйсбурге на месте впадения Рура в Рейн.

Достопримечательности и города: шахта "Цольферайн", Газгольдер в Оберхаузене, вилла Хюгель, многочисленные другие индустриальные памятники Рурской области; Дортмунд, Бохум, Эссен, Оберхаузен.

7. Мозельский маршрут

Мозельский маршрут (Mosel-Radweg). Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн.

Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

8. Рейнский маршрут

Рейнский маршрут (Rheinradweg). Протяженность: около 1230 км. Этот трансконтинентальный велосипедный маршрут начинается около истока Рейна в Швейцарии и проходит через несколько европейских государств - Австрию, Германию и Францию - до устья в Нидерландах.

Достопримечательности и города в Германии: Шпайер, Вормс, Кобленц, Бонн, Кельн, Дюссельдорф, Ксантен.

9. Баварский озерный маршрут

Баварский озерный маршрут (Bodensee-Königssee-Radweg). Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп.

Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

10. Боденский маршрут

Боденский маршрут (Bodensee-Radweg). Протяженность: около 260 км. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце.

Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

Шлюз на одном из каналов в районе рек Одер и Шпрее в Бранденбурге Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Звезды от экспертов

Помимо рейтинга, составляемого на основе опроса велотуристов, клуб ADFC также присваивает маршрутам и регионам звезды на основе экспертных оценок. Эти награды получают как немецкие маршруты, так и маршруты в соседних странах, представляющие интерес для поездок из Германии.

Пятью звездами удостоены 125-километрвой Маршрут вокруг озера Нойзидлер-Зе (Neusiedler See-Radweg) в Австрии, 710-километровый Маршрут вдоль реки Драва (Drauradweg) по Италии, Австрии, Словении и Хорватии, а также 110-километровый Маршрут вдоль реки Димель (Diemelradweg) по немецким землям Гессен и Северный Рейн - Вестфалия.

Четыре звезды получили 125-километровая Трасса по региону Высокий Фенн (Vennbahn) в Германии, Бельгии и Люксембурге, 170-километровый круговой Маршрут Вестфальского мира (Friedensroute) между немецкими городами Мюнстер и Оснабрюк, 146-километовый Маршрут вдоль реки Иллер (Iller-Radweg) в немецких землях Бавария и Баден-Вюртемберг, 475-километровый круговой Маршрут по предальпийскому региону Альгой (Radrunde Allgäu) в Баварии и 515-километрвый Везерский маршрут (Weser-Radweg) - тот самый, который занял первое место по результатам опроса велотуристов.

Лучшими регионами для велосипедного туризма в Германии эксперты ADFC назвали природный ландшафт - равнину Хельвег-Бёрде (Hellwegbörde) в Вестфалии, по которой проходил средневековый торговый путь между Рейном и Эльбой, а также озерный и речной ландшафт в районе рек Одер и Шпрее (Seenland Oder-Spree) в Бранденбурге.