Газометр в Оберхаузене - гигантская бочка с сюрпризами

"Исторический символ инженерного строительного искусства в Германии" - такой титул уже несколько лет носит некогда самый большой газгольдер дискового типа в Европе - Газометр в Оберхаузене или Оберхаузенский газгольдер (Gasometer Oberhausen). Соответствующее решение в 2019 году приняли Федеральное объединение инженеров Германии и Земельное объединение инженеров-строителей Северного Рейна - Вестфалии.

При этом всего лишь несколько десятилетий назад газгольдер чуть было не постигла судьба многих других промышленных объектов Рурской области, отслуживших свой срок. Эпоха тяжелой промышленности в здешних местах подходила к концу. В регионе закрывались и исчезали заводы, фабрики, шахты. Начиналась реструктуризация…

Газгольдер становится выставочным залом

Внешний лифт и лестница, по которой можно спуститься к крыши газгольдера Фото: Caroline Seidel/picture alliance/dpa

В начале 90-х годов прошлого века подошла очередь и этого индустриального сооружения, однако жители Оберхаузена занервничали. Они так привыкли к нему, что не могли и представить себе, как, возвращаясь, например, из отпуска, не увидят этот символ региона на своем месте. После непродолжительных дискуссий Газометр решили оставить, хотя вокруг него уже почти все промышленные объекты были снесены - лишь он один гордо возвышался над образовавшимися пустырями, пока еще не застроенными. Позже рядом возведут огромный торгово-развлекательный центр и разные другие новые здания.

Газометр и торгово-развлекательный центр в Оберхаузене в 2012 году Фото: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

Встал вопрос, во что превратить этот импозантный памятник промышленной архитектуры? Один изобретательный предприниматель предложил устроить внутри многоуровневую площадку для игры в гольф, но эта идея не нашла поддержки. Крупный концерн, производящий прохладительные напитки, изъявил желание превратить символ Оберхаузена в самую большую банку "Колы" в мире… В конце концов, решили переоборудовать бывший газгольдер в выставочный зал со смотровой площадкой на крыше. Согласно концепции, экспозиции сначала меняли ежегодно, позже перешли на двухлетний цикл.

Внутри и снаружи

Войти в Газометр можно через одну-единственную дверь, которую прорубили в обшивке. Несмотря на гигантские размеры, стены этого газгольдера - одинарные и тонкие. Нутро нагревается и охлаждается в зависимости от температуры на улице очень быстро. Внутри - огромная круглая площадка, крышка, которая раньше давила на газ, плотно прилегая к стенкам. Она поднималась и опускалась в зависимости от объема газа. Сейчас платформа находится на своей нижней точке. Под ней устроили зал для выставок. На платформе оборудовали сцену для концертов и других мероприятий.

Канал "Рейн - Херне" Фото: Roland Weihrauch/picture-alliance/dpa

Экскурсовод с видом заговорщика подвел нас к центру сцены и попросил затаить дыхание. Без предупреждения он громко хлопнул в ладоши. Многократное эхо стаей потревоженных птиц облетело огромное пространство. Для достижения большего эффекта можно подпрыгнуть, но смотрители зала относятся к этому развлечению не очень благосклонно, хотя разовые акции не возбраняются.

На крышу посетители поднимаются на огромном панорамном лифте, который скользит в темноте по внутренней стороне. Многие даже взрослые туристы не могут отказать себе в удовольствии, словно дети малые, прокатиться на нем несколько раз.

С крыши открывается удивительный вид на Рурскую область. Вокруг переходят один в другой города. Бывшая промышленная область - район густонаселенный. Разглядывать горизонты с высоты птичьего полета можно бесконечно. Последний взгляд в сторону небоскребов Эссена, и снова лифт, снова мгла…

Оберхаузенский газгольдер

Оберхаузенский газгольдер и промышленные окрестности в 1955 году. Слева от широкого канала "Рейн - Херне" - речка Эмшер в бетонном русле Фото: Emschergenossenschaft

Этот бывший резервуар предназначался для хранения доменного и коксового газов. Почти три десятилетия назад был превращен в самый высокий в Европе выставочный зал и является одним из главных архитектурных символов всего региона, известного своими промышленными традициями. Так эти места выглядели в 1955 году. Горючие газы, которые хранили в Оберхаузенском газгольдере, образовывались во время выплавки чугуна или коксования угля на соседних заводах. Использовались позже в качестве топлива для тех же самых печей или паровых котлов.

На канале

Газометр в 2014 году Фото: picture-alliance/dpa/M. Balk

Газометр был введен в эксплуатацию в 1929 году. Находится около судоходного канала "Рейн - Херне". Канал проложили в Рурской области в начале прошлого века, когда здесь бурными темпами развивалась угледобывающая, сталелитейная и металлообрабатывающая промышленности. Рядом протекает речка Эмшер. На протяжении очень долгого времени Эмшер был своего рода огромной зловонной сточной канавой всего здешнего региона, но в конце 2021 года в Рурской области завершили тридцатилетний проект по экологическому восстановлению этой реки. Сточные воды сюда больше не попадают.

Смотровая площадка

Вид на Рурскую область со смотровой площадки на крыше Газометра Фото: picture-alliance/blickwinkel/S. Ziese

На этой фотографии - вид на окрестности, который открывается сейчас со смотровой площадки на крыше газгольдера, куда посетители поднимаются на панорамном лифте, установленном внутри этого памятника индустриальной архитектуры.

Промышленная история

Оберхаузен в середине 1950-х годов Фото: Emschergenossenschaft

Так эти места выглядели в начале 1950-х годов. Рурская область - огромный густонаселенный район, города в котором расположены, так сказать, через дорогу. Здесь проживает более пяти миллионов человек. Первая выставка прошла в Газгольдере в 1994-1995 годах. Она была посвящена промышленной истории Рурской области и привлекла сюда более 450 тысяч посетителей.

"Стена" Христо и Жанны-Клод

Инсталляция "The Wall" в 1999 году Фото: picture-alliance/dpa/F.P. Tschauner

Стена из бочек внутри Оберхаузенского газгольдера Фото: picture-alliance/S. Simon

Христо и Жанна-Клод клод во время презентации своего проекта в Оберхаузене в 1999 году Фото: Imago Images/Sven Simon

Эти фотографии были сделаны через несколько лет, когда здесь можно было увидеть такое произведение искусства - "Стену" ("The Wall") из 13 тысяч пустых нефтяных бочек, созданную в 1999 году по проекту пары художников - Христо и Жанны-Клод. Мировую известность они получили благодаря упаковке разных пространств и объектов. Среди них - оборачивание берлинского Рейхстага в серебристую ткань.

Самая большая скульптура в мире

Инсталляция "Big Air Package" в 2013 году Фото: Reuters

На создание "Big Air Package" ушло 20350 квадратных метров ткани и 4500 метров канатов Фото: picture-alliance/imagebroker/J. Tack

Посетители внутри "Большого Воздушного Пакета" Фото: picture-alliance/imagebroker/J. Tack

Христо вернулся в Оберхаузен в 2013 году - через несколько лет после смерти Жан-Клод, чтобы создать свою новую инсталляцию "Big Air Package". "Большой Воздушный Пакет" стал тогда самой большой скульптурой в мире, когда-либо размешенной в закрытом помещении. Высота составила 90 метров, диаметр - 50 метров, вес - 5,3 тонны. Давление внутри инсталляции поддерживалось двумя огромными вентиляторами. Посетили попадали внутрь через специальные воздушные шлюзы. В 2013 году внутри этого гигантского воздушного шара побывало 440 тысяч человек.

Солнечная система и чудеса природы

"Солнце" внутри газгольдера Фото: picture-alliance/imagebroker/J. Tack

В первое время экспозиции менялись раз в год, но позже из-за большого интереса посетителей здесь стали предпочитать двухлетний цикл. Эта фотография была сделана во время выставки 2009-2010 годов, посвященной чудесам Солнечной системы, на которой побывало в общей сложности 960 тысяч посетителей. Однако абсолютный рекорд до сих пор был установлен в 2016-2017 годах. Выставку крупноформатных фотографий природы осмотрело 1,35 миллиона человек.

Горные ландшафты перед ремонтом

Закрепленный на потолке газгольдера перевернутый 17-метровый макет горы Маттерхорн Фото: Jochen Tack/picture alliance/imageBROKER

Фотографии горных ландшафтов на выставке 2018-2019 годов Фото: Bernd Thissen/picture alliance/dpa

До конца октября 2019 года в бывшем газгольдере можно было увидеть экспозицию "Гора зовет" ("Der Berg ruft"). Эта экспозиция была посвящена не только истории альпинизма, изучения горных областей и геологических исследований, экологическим проблемам, но также месту и роли гор в разных религиозных и философских учениях.

В 2020 году здание закрыли на ремонт, чтобы обновить антикоррозионное покрытие фасада. На реконструкцию из федерального и земельного бюджетов выделено в общей сложности более 14 миллионов евро.

Райский сад под угрозой

"Голубая планета" - центральный экспонат выставки, открывшейся осенью 2021 года Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Одна из фотографий выставки "Хрупкий рай" Фото: Goldmann/picture alliance

Первого октября 2021 года после завершения ремонтных работ в Газометре открылась выставка "Хрупкий рай" ("Das zerbrechliche Paradies" - www.gasometer.de ), посвященная истории земного климата. Экспозиция открыта до конца 2022 года.