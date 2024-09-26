В ФРГ приняли четвертый пакет мер по борьбе с бюрократией

Принятые бундестагом меры по снижению бюрократических затрат включают упразднение требований по отправке бумажных писем и хранению документов в ряде сфер. Теперь такие законы предполагается принимать ежегодно.

Немецкий бундестаг одобрил пакет мер по сокращению бюрократических затрат, который должен ежегодно экономить до 944 млн евро. В четверг, 26 сентября, за законопроект проголосовали фракции правящей коалиции, а также крупнейшая оппозиционная сила - консервативный блок в составе Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) воздержались. Левая партия и Союз Сары Вагенкнехт проголосовали против. Это уже четвертый закон о сокращении бюрократии.

Изменения в налоговом, корпоративном и трудовом праве

Новый закон, среди прочего, предусматривает сокращение срока хранения бухгалтерских документов для компаний с 10 до 8 лет, отмену требования регистрации в отелях для граждан Германии и послабления для налоговых консультантов. Теперь они смогут предоставлять налоговые уведомления в цифровом формате без получения предварительного согласия получателя. Только эта мера позволит отказаться от отправки 116 млн писем, говорится в законе.

Послабления также коснутся корпоративного права: в будущем будет достаточно, чтобы некоторые решения собраний акционеров публиковались на сайте компаний. В сфере управления персоналом и найма будет разрешено отправлять электронной почтой, а не в бумажном виде, информацию об изменениях в трудовом договоре.

Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) назвал законопроект переломным моментом в "борьбе с бумажной волокитой". Он также заявил, что новые меры по сокращению бюрократии будет приниматься ежегодно. Предполагается, что в сочетании с другими мерами немецкие компании теперь будут освобождены от почти 3,5 млрд евро ежегодных затрат. Законопроект передан на рассмотрение бундесрата.