Русские врачи в Германии: лекарство от кадрового кризиса?

О нехватке кадров в немецкой медицине в Германии говорят уже много лет - в том числе правительство страны. Министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), например, утверждает, что в ФРГ ежегодно не достает порядка 5 тысяч учебных мест для студентов-медиков, а значит через 10 лет нехватка специалистов в этой области вырастет еще на 50 тысяч человек. "Власти федеральных земель отказываются предоставить дополнительное финансирование для этой области, надеясь на то, что в Германию приедут врачи, получившие образование за границей", - заявил Лаутербах в интервью немецкому телеканалу ARD.

Но насколько обоснованны эти ожидания? DW поговорила с тремя врачами-эмигрантами из России о сложностях переезда в Германию и признании здесь квалификации, а также о перспективах для врачей-иностранцев в ФРГ.

В Германии 23% врачей приехали из-за границы

По данным федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), около 115 тысяч врачей, работающих сейчас в Германии, - то есть 23% от общего числа - приехали из-за границы. Наибольшее число врачей-эмигрантов за 2023 год оказались родом из Сирии и Румынии, Россия заняла в этом списке третье место.

Врач-педиатр Ирина (имя изменено) переезжала из России в Германию дважды. Она рассказывает, что, приехав в Гамбург в первый раз в 1996 году, ей удалось подтвердить образование автоматически, не особенно сталкиваясь с бюрократическими препонами. Однако Ирина признает, что к тому времени у нее уже было 12 лет врачебного стажа в Санкт-Петербурге, и вероятно это сыграло свою роль при приеме на работу в Германии.

Врачи-иностранцы успешно работают вместе с немецкими врачами. На фото: обсуждение в одной из клиник в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Пройдя годичную неоплачиваемую практику в качестве ассистента врача и восьмимесячные интеграционные курсы, она получила сертификат о знании немецкого языка на уровне чуть выше среднего и официальное разрешение на работу. "Я устроилась в UKE (университетская клиника в Гамбурге. - Ред.) в педиатрическое отделение, правда там мне давали контракт только на год, но этого было бы уже достаточно для хорошего резюме, я могла бы потом найти другую работу по специальности. Но по личным причинам я не смогла остаться, пришлось вернуться в Россию", - поделилась Ирина в интервью DW.

Признание медицинской квалификации: бюрократия или билет в будущее?

Около 40% от общего числа врачей-иностранцев прибыли в Германию в течение последних 10 лет. Такая статистика объясняется тем, что власти ФРГ в последние годы уделяли немало внимания привлечению иностранных специалистов, в частности, для работы в медицинской сфере. В ноябре 2023 года вступили в силу новые упрощенные условия для получения европейской Blue Card, а с 1 июня 2024 года квалифицированные работники из-за границы могут претендовать на немецкую "карту шансов". Более того, в январе бундестаг принял закон, облегчающий процесс получения немецкого гражданства. Новые правила допускают получение паспорта уже после 5 лет проживания в Германии, а в случае особых интеграционных достижений - даже после 3, а также по умолчанию разрешают двойное гражданство.

Подготовка к экзаменам на подтверждение иностранного образования занимает от нескольких месяцев до двух лет Фото: Marc Tirl/dpa/picture alliance

Нарколог и психиатр Ана, как она просит ее называть в связи со спецификой работы, переехала в Гамбург в конце 2019 года. Она рассказывает, что изначально ставила перед собой цель уехать в Европу и что выбор пал на Германию, поскольку из-за большой нехватки врачей страна предоставляет много программ дополнительного финансирования и помощи в интеграции для иностранных специалистов. Но процесс получения разрешения на работу и признания образования здесь сложный и проходит в несколько этапов. "Для начала нужно собрать документы, сделать апостили, перевести все на немецкий. А из-за того, что российское образование получено не в ЕС, нужно еще либо сдавать дополнительный экзамен (Approbation), как это сделала я, либо делать экспертную оценку (Gutachten). Она очень субъективная, эксперт может вообще не признать образование, и тогда придется идти доучиваться, - рассказывая это, Ана смеется, называя это "погружением на разные уровни бюрократии".

Иностранные специалисты в стоматологии: в чем отличия

Согласно данным Федеральной палаты стоматологов (Bundeszahnärztekammer) на конец 2022 года, как минимум 7% стоматологов, работающих в Германии, - иностранцы. В статистику попали только специалисты, не имеющие немецкого гражданства, то есть в действительности число врачей, приехавших из-за границы, в этой области выше.

Юрий приехал в Германию из Санкт-Петербурга после окончания ординатуры в 2012 году, прошел языковые курсы и стал искать работу. Как и Ана, он также считает, что приезжающим специалистам гораздо проще стать экзамен, состоящий из двух частей - профессиональный медицинский язык и экзамен на знания (Kenntnisprüfung), чем надеяться на хороший результат экспертной оценки. В отличие от врачей других специализаций, которым на втором экзамене нужно доказывать знания по всем основным медицинским направлениям, в ФРГ стоматологический экзамен включает в себя вопросы только из этой области медицины. На полное подтверждение образования обычно дается максимум два года и две попытки на экзаменах, но Юрий рассказывает, что иногда делают исключения и могут продлить этот срок, если, например, очередь на экзамен слишком большая.

Иностранные врачи имеют право открывать стоматологические кабинеты и клиники сразу после подтверждения образования Фото: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Чему могут позавидовать врачи других направлений, так это возможности стоматологов полноценно работать и открывать собственную практику сразу же после Approbation. Повышение квалификации для них не необходимость, а бонус. "Я еще год потом учился имплантологии, но только потому, что сам хотел. Есть возможность пройти трехгодичное обучение на звание врача узкой специализации, например хирурга-стоматолога, но по сути стоматологический экзамен уже и так дает мне право практиковать в хирургии и без этого сертификата", - рассказывает Юрий.

Почему врачи выбирают большие города

Несмотря на то, что в последние годы абсолютное число врачей в ФРГ растет, кадровый кризис в медицине остается нерешенным во многих областях страны. По данным Национальной ассоциации врачей, в мегаполисах, как правило, наблюдается избыток предложения (в Гамбурге, Бремене и Берлине самая высокая в Германии плотность врачей на душу населения), тогда как в менее населенных сельских регионах отмечается значительный дефицит.

Когда Ирина вернулась в Германию в 2002 году, в Гамбурге не было недостатка врачей-педиатров. Она рассказывает, что долго искала работу, но вакансии были только в небольших городках в других федеральных землях. В итоге поиски работы привели ее сначала на остров Фемарн у побережья Балтийского моря, а спустя год - в педиатрическое отделение больницы в Куксхафене, в Нижней Саксонии. "Это маленький городок, где всегда была нехватка врачей, а соответственно всегда была работа, но я там долго не выдержала, - рассказывает Ирина, и на вопрос о том, почему она все-таки уехала, отвечает: - Мой дом оставался в Гамбурге. Я очень уставала после постоянных дежурств, выходила после работы в абсолютно вымерший город, даже магазины тогда закрывались в 6 вечера, на улицах никого не было. Было очень тяжело и одиноко".

Дорожный знак в сельской местности в Баварии указывает дорогу до ближайшего кабинета врача Фото: Simon Book/dpa/picture alliance

В похожей ситуации оказалась и Ана. Она рассказывает, что не рассчитывала после переезда в Германию быстро найти работу, поэтому еще до окончания языковых курсов решила "потренироваться" писать немецкие резюме. "Буквально на следующий день, как я отправила заявку, мне ответили из психиатрической больницы города Констанц. Это маленький курортный городок на юге Германии, и многие местные врачи уезжают оттуда работать в Швейцарию ради более высоких зарплат, поэтому образовалась большая нехватка специалистов, процентов 70-80 врачей там были иностранцы".

Психосоматическая медицина и психотерапия сейчас более подвержены кадровому кризису, чем другие направления. По данным отраслевого издания Ärzteblatt, на 10 вакансий в этой области приходится только один соискатель, при этом 60% специалистов находятся на пороге выхода на пенсию. Особенно остро стоит вопрос нехватки квалифицированных медиков в небольших городах и сельской местности.

Спустя год после успешной сдачи экзаменов и подтверждения образования Ана тоже уехала в большой город и сейчас проходит пятилетнее обучение в психиатрическом отделении одной из крупнейших больниц Германии. Она считает, что опыт и знания, полученные во время работы в Констанце, дают ей конкурентное преимущество. И тем не менее: "В Констанце мне было очень скучно, я хотела вернуться в большой город. Мне даже обещали высокую зарплату, чтобы я осталась, но у меня было много предложений от известных больниц в Мюнхене, в Берлине, в Гамбурге, и в итоге я решила уехать".

Объявление "Требуется врач!" в коммуне Шенвальд (Шварцвальд) Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/picture alliance

Зарабатывать в деревне врачам становится проще

Еще одна проблема современной системы здравоохранения ФРГ, - рост среднего возраста медицинских работников. По данным государственной палаты врачей (Bundesarztkammer), в 2023 году на пенсию вышло более 100 тысяч специалистов, и эта тенденция сохранится в нынешнем году: статистика показывает, что каждый второй практикующий врач в Германии старше 50 лет, а каждый четвертый - в возрасте 60+. Ситуацию усугубляет набирающая популярность у молодых врачей тенденция работать по найму в форме частичной занятости. Власти федеральных земель вводят дополнительные стипендии и финансирование для молодых врачей, готовых открыть свою практику или перенять кабинет у врача, уходящего на пенсию, но пока инициатива не принесла значительных изменений.

Юрий живет и работает в деревне с тех пор, как приехал в Германию 12 лет назад. Он соглашается, что жизнь в сельской местности подходит не всем, но, если речь идет о зарабатывании денег и об открытии собственной практики или стоматологической клиники, то, в первую очередь, стоит обращать внимание не на размер населенного пункта, а на общее благосостояние населения и число врачей в том или ином регионе. Он уверен, что свое дело в деревне часто может принести большую прибыль из-за низкой конкуренции. На вопрос о причинах нехватки молодых специалистов в сельской местности Юрий отвечает, что молодые специалисты боятся ответственности и бюрократии. По его словам, в последние годы открывается все больше крупных стоматологических клиник, где руководят сторонние инвесторы, а врачи работают по найму 2-3 дня в неделю. "Образ маленькой частной практики уходит в историю, поэтому те, кто выходит на пенсию, вынуждены просто закрыть кабинеты навсегда", - констатирует он.