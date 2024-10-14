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Немцы любят деньги

Марина Борисова
14 октября 2024 г.

Несмотря на рост популярности электронных платежей, Германия по этому показателю по-прежнему сильно отстает от европейских лидеров - Норвегии и Люксембурга.

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Продавец кладет банкноту номиналом в 20 евро в кассу
В Германии покупатели по-прежнему любят расплачиваться наличнымиФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Структурный анализ финансового рынка говорит о том, что переход от наличных денег к цифровым платежам достиг своего пика. На самых крупных рынках - в США и Великобритании, меньше 10 процентов расчетных операций потребители производят налично. Что же касается локомотива европейской экономики - Германии - то здесь квота наличных платежей по-прежнему высока. Свежие данные в понедельник, 14 октября, опубликовала консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) в своем отчете "Global Payments Report 2024".

В Германии по-прежнему популярна наличность

Однако и в Германии - стране, традиционно верной наличным расчетам, заметен сдвиг в сторону электронной коммерции. С 2010 года по 2023 год доля наличных платежей сократилась примерно с 50 до 25 процентов. В среднем в 2023 году на душу населения приходилось 304 электронных платежа, проанализировали аналитики BCG в своем ежегодном исследовании. В результате по популярности безналичного расчета Германия в европейском сравнении занимает последние строчки рейтинга.

Покупатель передает продавцу купюру номиналом в 5 евро
Немцы довольно медленно переходят на безналичный расчет Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Кто в Европе предпочитает безналичный расчет

В Европе лидерами по безналичному расчету в 2023 году стали Норвегия (815 операций в год на душу населения), Люксембург (753), Ирландия (705) и Дания (675). А вот Германии в нижней части рейтинга компанию составили такие страны, как Италия (194 операции по безналичному расчету на душу населения), Мальта (243), Испания (288) и Австрия (300). В этих европейских странах платежи кредитными и дебетовыми карточками, а также с помощью специальных приложений и других электронных платежных средств, еще менее популярны, чем в Германии.

Бундесбанк, немецкий федеральный банк, ежегодно проводит опрос потребителей. Тенденция очевидна и совпадает с данными BCG: наличные платежи теряют популярность и в Германии. В 2008 году квота оплаты наличными была еще примерно 83 процента.

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