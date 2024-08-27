Немцы уезжают в Швейцарию

Швейцария остается страной, в которую чаще всего переезжают жить из Германии. Но новая статистика говорит о растущей популярности еще одной страны.

Высокие зарплаты, относительно низкие налоги, - Швейцария славится высоким уровнем жизни и сохраняет привлекательность для немцев, решающих покинуть Германию и жить и работать в другой стране.

Как сообщило в понедельник, 26 августа, немецкое Федеральное статистическое ведомство, в начале 2023 года в Швейцарии у почти 316 тысяч граждан ФРГ было зарегистрировано постоянное место жительство. По сравнению с ситуацией в предыдущем году, число немецких экспатов в этой стране выросло на 1,5 процентов или на порядка 4670 человек.

Немецкоязычные страны востребованы у немцев

Популярность Швейцарии среди немцев растет на протяжении многих лет. Другой страной, которой жители Германии отдают предпочтение для эмиграции, является Австрия. Там в 2023 году проживали 225 тысяч немцев, и прирост в 8280 человек даже заметнее, чем в Швейцарии - на 3,7 процентов. Географическая близость этих двух немецкоязычных стран и отсутствие языковых барьеров облегчают смену места жительства для немцев, как отмечают статистики.

За пределами немецкоязычного пространства в Европе самой популярной страной проживания среди граждан Германии была Испания - почти 126 тысяч человек в начале 2023 года. Однако это число по сравнению с предыдущим периодом сократилось почти на 12 процентов.

Немцы и данные по гражданству

Швейцария также является страной, лидирующей по количеству случаев выдачи гражданства выходцам из Германии. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в 2022 году гражданами Швейцарии стали почти 9000 немцев - за последние годы это рекорд.

На втором месте по частоте выдачи гражданства немцам находится Швеция, за ней следует Франция - 1320 и 420 человек соответственно. Однако число немцев, принявших гражданство одной из этих стран, в последние годы несколько сократилось.