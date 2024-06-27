Новый закон о гражданстве ФРГ вступил в силу: самое важное

Исторический момент: 27 июня в Германии вступил в силу новый закон о гражданстве. Потенциально он касается нескольких миллионов иностранцев, живущих в Германии. DW объясняет, что важно знать и почему появление этого закона - не рядовое событие.

Ускоренное получение гражданства ФРГ и сохранение второго паспорта

Теоретически (почему теоретически - объясним позже) самая главная новинка законодательства - это возможность ускорить натурализацию иностранцев в Германии. С сегодняшнего дня требуется прожить в Германии на легальных основаниях всего пять лет вместо прежних восьми, чтобы выполнить главное условие получения немецкого паспорта. Второе, не менее важное нововведение заключается в том, что иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат сохранять и прежний паспорт или паспорта. Раньше не отказываться от своего гражданства можно было только обладателям паспортов стран Евросоюза.

"Противопоказания" к получению паспорта ФРГ

Но новый закон о гражданстве ФРГ не во всем упрощает натурализацию, а в чем-то и ограничивает. Претенденты на гражданство Германии должны, по новому закону, обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат. Исключения могут быть сделаны для тех, кто только недавно стал безработным, а в предшествующие два года трудился как минимум 20 месяцев полный рабочий день.

Праздничная поцедура вручения гражданства ФРГ Фото: Frank Oppitz/Funke/IMAGO

Другое ограничение касается лиц, которые совершают "антисемитские, расистские или иные действия по презирающим человеческое достоинство мотивам". Им должны отказывать в получении паспорта. Еще одной преградой на пути к немецкому паспорту должно стать поведение, демонстрирующее непризнание равноправия мужчин и женщин, а также многоженство.

Более того, в течение десяти лет после натурализации гражданство может быть отозвано, если претендент солгал в процессе получения паспорта ФРГ или же позволил себе антисемитские действия или заявления уже после натурализации.

Почему это не рядовое событие?

Свыше восьми миллионов жителей Германии прожили минимум пять лет в стране и по новому закону теперь могут претендовать на немецкий паспорт, если соответствуют всем условиям закона. И это консервативная оценка: эксперты называют цифры вплоть до 12 миллионов человек. Более того, дети иностранцев будут получать гражданство ФРГ без каких-либо дополнительных условий, если хотя бы один из родителей по меньшей мере пять лет живет в стране. Это, впрочем, коснется только тех детей, которые родятся после 27 июня 2024 года.

Так выглядит тест на гражданство, который требуется сдать большинству претендентов Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Появление нового закона касается миллионов и может изменить жизнь еще миллионов - не только живущих в ФРГ иностранцев, но и самих граждан ФРГ. При получении гражданства речь идет не только о возможности свободно ездить по всему миру, - а немецкий паспорт позволяет без визы попасть в большинство стран мира. Дело в том, что в среднесрочной перспективе массовая натурализация иностранцев может повлиять и на результаты выборов в Германии, если миллионы жителей, которые прежде только платили налоги, но не участвовали в политической жизни, теперь начнут голосовать.

Паспорт можно получить и за три года - это как?

Действительно, новый закон позволяет получить паспорт ФРГ в турборежиме, всего после трех лет проживания в стране. Условия: особые успехи в интеграции, - как правило, особо заметное участие в волонтерской деятельности или выдающиеся профессиональные достижения. Кто может претендовать на ускоренную процедуру? Наличие легального статуса в Германии, который дает в принципе право на бессрочное пребывание в стране, и превосходное знание немецкого языка - на уровне C1 (выше только C2). Также на получение паспорта ФРГ через три года могут претендовать те, кто заключил брак с гражданкой или гражданином Германии, для них дополнительных условий не предусмотрено.

Наперегонки со временем?

Новый закон гарантированно станет головной болью для ведомств по делам иностранцев. Они и до этого не справлялись с обработкой заявок на получение гражданства - время ожидания растянулось в большинстве городов и общин более, чем на год. С вступлением в силу нового закона это время вырастет, предсказывает большинство наблюдателей, ожидающих, что число заявлений на получение немецкого паспорта возрастет. В 2022 году 168 545 человек подали заявления и получили гражданство Германии. Это был рекордный показатель, который был побит в 2023-м, когда натурализовались свыше 200 тысяч человек.

Успеют ли имеющие право иностранцы получить немецкий паспорт по новым правилам, сохранив второе гражданство? С учетом времени ожидания на рассмотрение заявки, едва ли можно на сто процентов ответить положительно. Дело в том, что закон о гражданстве резко критикует оппозиция в лице христианских демократов, ХДС (а также правые популисты из "Альтернативы для Германии"). Лидер ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обещает в случае прихода к власти отменить закон. Выборы в бундестаг состоятся не позднее осени 2025 года.