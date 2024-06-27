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Новый закон о гражданстве ФРГ вступил в силу: самое важное

Михаил Бушуев
27 июня 2024 г.

В Германии с сегодняшнего дня вступает в силу закон, сокращающий и упрощающий путь иностранцев к получению немецкого паспорта. DW - о нововведениях.

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Свидетельства о получении гражданства ФРГ, выданные в Берлине, фото 2023 года
Свидетельства о получении гражданства ФРГ, выданные в БерлинеФото: Jochen Eckel/picture alliance

Исторический момент: 27 июня в Германии вступил в силу новый закон о гражданстве. Потенциально он касается нескольких миллионов иностранцев, живущих в Германии. DW объясняет, что важно знать и почему появление этого закона - не рядовое событие.

Ускоренное получение гражданства ФРГ и сохранение второго паспорта

Теоретически (почему теоретически - объясним позже) самая главная новинка законодательства - это возможность ускорить натурализацию иностранцев в Германии. С сегодняшнего дня требуется прожить в Германии на легальных основаниях всего пять лет вместо прежних восьми, чтобы выполнить главное условие получения немецкого паспорта. Второе, не менее важное нововведение заключается в том, что иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат сохранять и прежний паспорт или паспорта. Раньше не отказываться от своего гражданства можно было только обладателям паспортов стран Евросоюза.

"Противопоказания" к получению паспорта ФРГ

Но новый закон о гражданстве ФРГ не во всем упрощает натурализацию, а в чем-то и ограничивает. Претенденты на гражданство Германии должны, по новому закону, обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно и не зависеть от государственных социальных выплат. Исключения могут быть сделаны для тех, кто только недавно стал безработным, а в предшествующие два года трудился как минимум 20 месяцев полный рабочий день.

Праздничная поцедура вручения гражданства ФРГ в городе Виттен, фото 2024 года
Праздничная поцедура вручения гражданства ФРГ Фото: Frank Oppitz/Funke/IMAGO

Другое ограничение касается лиц, которые совершают "антисемитские, расистские или иные действия по презирающим человеческое достоинство мотивам". Им должны отказывать в получении паспорта. Еще одной преградой на пути к немецкому паспорту должно стать поведение, демонстрирующее непризнание равноправия мужчин и женщин, а также многоженство.

Более того, в течение десяти лет после натурализации гражданство может быть отозвано, если претендент солгал в процессе получения паспорта ФРГ или же позволил себе антисемитские действия или заявления уже после натурализации.

Почему это не рядовое событие?

Свыше восьми миллионов жителей Германии прожили минимум пять лет в стране и по новому закону теперь могут претендовать на немецкий паспорт, если соответствуют всем условиям закона. И это консервативная оценка: эксперты называют цифры вплоть до 12 миллионов человек. Более того, дети иностранцев будут получать гражданство ФРГ без каких-либо дополнительных условий, если хотя бы один из родителей по меньшей мере пять лет живет в стране. Это, впрочем, коснется только тех детей, которые родятся после 27 июня 2024 года.

Так выглядит тест на гражданство, который требуется сдать большинству претендентов
Так выглядит тест на гражданство, который требуется сдать большинству претендентов Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Появление нового закона касается миллионов и может изменить жизнь еще миллионов - не только живущих в ФРГ иностранцев, но и самих граждан ФРГ. При получении гражданства речь идет не только о возможности свободно ездить по всему миру, - а немецкий паспорт позволяет без визы попасть в большинство стран мира. Дело в том, что в среднесрочной перспективе массовая натурализация иностранцев может повлиять и на результаты выборов в Германии, если миллионы жителей, которые прежде только платили налоги, но не участвовали в политической жизни, теперь начнут голосовать.

Паспорт можно получить и за три года - это как?

Действительно, новый закон позволяет получить паспорт ФРГ в турборежиме, всего после трех лет проживания в стране. Условия: особые успехи в интеграции, - как правило, особо заметное участие в волонтерской деятельности или выдающиеся профессиональные достижения. Кто может претендовать на ускоренную процедуру? Наличие легального статуса в Германии, который дает в принципе право на бессрочное пребывание в стране, и превосходное знание немецкого языка - на уровне C1 (выше только C2). Также на получение паспорта ФРГ через три года могут претендовать те, кто заключил брак с гражданкой или гражданином Германии, для них дополнительных условий не предусмотрено.

Наперегонки со временем?

Новый закон гарантированно станет головной болью для ведомств по делам иностранцев. Они и до этого не справлялись с обработкой заявок на получение гражданства - время ожидания растянулось в большинстве городов и общин более, чем на год. С вступлением в силу нового закона это время вырастет, предсказывает большинство наблюдателей, ожидающих, что число заявлений на получение немецкого паспорта возрастет. В 2022 году 168 545 человек подали заявления и получили гражданство Германии. Это был рекордный показатель, который был побит в 2023-м, когда натурализовались свыше 200 тысяч человек. 

Успеют ли имеющие право иностранцы получить немецкий паспорт по новым правилам, сохранив второе гражданство? С учетом времени ожидания на рассмотрение заявки, едва ли можно на сто процентов ответить положительно. Дело в том, что закон о гражданстве резко критикует оппозиция в лице христианских демократов, ХДС (а также правые популисты из "Альтернативы для Германии"). Лидер ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обещает в случае прихода к власти отменить закон. Выборы в бундестаг состоятся не позднее осени 2025 года.

 

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