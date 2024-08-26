В каких странах и городах больше всего туристов

Испания, где недавно протестовали против массового туризма, - излюбленное туристическое направление. Но в рейтинге лидирует другая страна.

Месяц назад во многих СМИ мира разошлись кадры многотысячных протестов на Майорке - жители острова выступали против массового туризма, создающего трудности для местного населения. Испания - одно из самых популярных направлений среди путешественников, особенно в летнее время. Однако согласно статистическим данным Всемирной туристской организации (UN Tourism), в рейтинге наиболее популярных стран в 2023 году она занимает второе место - около 85 миллионов туристов в год.

А самой излюбленной целью для путешествий была Франция - не в последнюю очередь благодаря городу любви Парижу, который у многих входит в список must-see . В прошлом году эту страну посетили 100 миллионов гостей из-за рубежа. Далее в топ-10 по числу туристов по убывающей входят США, Италия, Турция, Meксика и Великобритания.

Австрия - скрытый чемпион благодаря немцам

Осмотреть немецкие достопримечательности в прошлом году решили 34,8 миллионов туристов - восьмое место в рейтинге. Замыкают десятку популярности Греция и Австрия. Однако, если соотнести количество гостей с количеством местных жителей, то Австрия, страна Моцарта и Сиcси, лыжных курортов, венского шницеля и торта "Захер", - на самом деле лидер 2023 года. Здесь, опять-таки по данным профильной организации ООН UN Tourism, на одного местного жителя приходилось 3,4 туриста. Для сравнения: в Испании этот показатель составил 1,8, во Франции -1,5. В ФРГ соотношение местных жителей и туристов не достигает даже половины - 0,4.

Собор Святого Стефана - символ Вены и популярная туристическая достопримечательность Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Своей популярностью в качестве туристического направления Австрия во многом обязана немцам: в прошлом году, как сообщила австрийская национальная туристическая организация Österreich Werbung, здесь было зарегистрировано более 57 миллионов ночевок гостей из Германии. В 2023 году эта страна-соседка (наряду с Италией) была самой популярной для частных и деловых поездок немцев. Испания в немецком рейтинге - на втором месте.

Самый популярный город среди туристов

Самым востребованным направлением в Австрии летом, как и зимой, является Вена. Однако рейтинг городов с самым большим количеством туристов на душу местного населения возглавляет не она. Согласно данным портала Holidu, этот титул в 2023 году заслужил Дубровник - на одного местного жителя здесь пришлось 27 туристов. Эта жемчужина Адриатики привлекает своим архитектурным великолепием и историческим шармом. Свою лепту внес и сериал "Игра престолов", который отчасти снимали здесь.

В топ городов по соотношению туристов и местного населения также вошли Венеция, Флоренция, Рейкьявик, Амстердам, Лиссабон, Порто, Дублин, Афины и Париж. Согласно статистике Holidu, в Париже на одного жителя города приходится 7 туристов.

Что касается Германии и самых популярных немецких городов, то, по данным Национального комитета по туризму, наибольшей популярностью пользуется баварский город со сложным названием и множеством фахверка Роттенбург-об-дер-Таубер. Ознакомиться с другими результатами немецкого рейтинга можно в фотогалерее ниже, а также по ссылке под статьей.