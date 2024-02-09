Бундесвер занялся выявлением сторонников АдГ среди солдат

Служба военной контрразведки (MAD) призвала всех военнослужащих бундесвера, являющихся членами правоэкстремистской "Молодой альтернативы" - молодежной организации правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - незамедлительно доложить об этом своим командирам, сообщило в пятницу, 9 февраля, издание Der Spiegel со ссылкой на предписание, выложенное в интранете бундесвера 5 февраля.

В документе подчеркивается, что членство в достоверно правоэкстремистской организации будет всегда расцениваться как основание для подозрения в устремлениях, направленных против основ свободного демократического строя. 5 февраля суд подтвердил, что "Молодая альтернатива" может считаться "достоверно правоэкстремистской".

Незамедлительно доложить начальству

В предписании MAD указывается, что любой член "Молодой альтернативы" в рядах бундесвера будет находиться под подозрением как предполагаемый правый экстремист. В документе также говорится, что любой военнослужащий, являющийся членом земельной организации АдГ, признанной достоверно правоэкстремистской, должен незамедлительно доложить об этом своему начальству.

Военная контрразведка напомнила, что выступать за сохранение основ демократического порядка - одна из обязанностей военнослужащего бундесвера, и военнослужащий станет нарушителем этой обязанности, если "со всей ясностью не дистанцируется от действий, направленных на подрыв и диффамацию государства и действующего конституционного строя".

Смотрите также: