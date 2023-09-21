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В ФРГ растет число людей с правоэкстремистскими взглядами

Виталий Кропман
21 сентября 2023 г.

Согласно результатам исследования, более восьми процентов жителей Германии разделяют правоэкстремистские взгляды. В предыдущие годы этот показатель составлял два-три процента.

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Акция правых экстремистов в Германии
Акция правых экстремистов в Германии (фото из архива)Фото: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

Людей, поддерживающих правоэкстремистские взгляды, в Германии становится больше. Таков результат опубликованного в четверг, 21 сентября, очередного социологического опроса "Исследование центра" (Mitte-Studie), проводящегося по заказу близкого к СДПГ Фонда Фридриха Эберта раз в два года. Согласно исследованию, 8,3 процента жителей страны разделяют правоэкстремистские взгляды. В предыдущие годы этот показатель составлял два-три процента. В то же время шесть процентов опрошенных выступают за диктатуру сильной партии во главе с лидером. Здесь также наблюдается рост (раньше такой ответ давали от двух до четырех процентов респондентов).

Авторы определяют главную характеристику правого экстремизма как "идеологию неравенства и насилия или одобрение насилия для реализации этой идеологии", отмечает агентство dpa.Так вот нынешний опрос демонстрирует рост по всем показателям, используемым экспертами для оценки правоэкстремистских настроений. Помимо пропаганды диктатуры, это - национал-шовинистские установки, тривиализация преступлений национал-социалистов, ксенофобия, антисемитизм, социал-дарвинистские установки, различающие "ценную" и "недостойную" жизнь.

Более 15 процентов немцев считают себя "правыми"

С точки зрения политической самоидентификации все большее число людей заявляют о своей принадлежности к "правому" или "скорее правому" центру: так ответили 15,5 процента по сравнению с 10 процентами в двух предыдущих опросах, отмечают авторы исследования.

 Согласно полученным данным, с утверждением "Правящие партии обманывают народ" согласились 30% респондентов - почти вдвое больше, чем два года назад. Более чем в два раза до 13,2% выросла доля тех, кто одобряет политическое насилие. Два года назад такой точки зрения придерживались 5,3% опрошенных.

Для исследования в январе-феврале 2023 года Институтом UADS в Дуйсбурге было опрошено 2027 взрослых в рамках репрезентативного телефонного опроса.

Спрос на простые авторитарные решения

В исследовании, проведенном учеными Билефельдского университета под руководством  конфликтолога Андреаса Зика (Andreas Zick), указывается: "На фоне различных кризисов и конфликтов значительно большая часть средних слоев общества отдаляется от демократических ценностей, норм и основных принципов". Для сложных вопросов все чаще требуются простые и авторитарные решения".

В свою очередь председатель Фонда Фридриха Эберта Мартин Шульц (Martin Schulz) заявил новостному порталу "t-online", что часть средних слоев общества все меньше доверяет демократии и, чувствуя социальную и экономическую угрозу, реагирует все более нервно и агрессивно. В качестве причин он видит кризисный режим, который длится уже несколько лет из-за пандемии коронавирусной инфекции и войны в Украине, а также принятие крайне правыми политиками левых тезисов. "Крайне правые берут на вооружение социально-политические тезисы, выглядят все более антикапиталистическими и, таким образом присваивают себе часть риторики левых", - отметил Шульц.

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