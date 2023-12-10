Как суд над праворадикалами повлияет на настроения в Хемнице

В Саксонии начинается суд против 7 обвиняемых, которые в 2018 году участвовали в антимигрантских беспорядках и нападении на мирных демонстрантов. Процесс пройдет в Хемнице, где сильна поддержка правых популистов.

В земельном суде города Хемниц, на востоке Германии, в понедельник, 11 декабря, начинается процесс вокруг событий пятилетней давности. На скамье подсудимых - 7 человек в возрасте от 26 лет до 51 года. Они, как свидетельствует обвинение, поучаствовав 1 сентября 2018 года в мероприятии, организованном правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), антиисламским движением Pegida и правопопулистским движением Pro Chemnitz, вечером того же дня напали на участников мирной демонстрации Herz statt Hetze, выступавших в поддержку мигрантов в Германии и осуждавших нападения праворадикалов на иностранцев в стране. В итоге "опасные телесные повреждения", как говорится в документах суда, получили 11 человек.

1 сентября 2018 года в Хемнице

События 1 сентября 2018 года однако возникли не сами по себе, а на фоне крайне напряженной обстановки, сложившейся в Хемнице после устроенных праворадикалами несколькими днями ранее беспорядков. Началось все 26 августа, когда около 3 часов ночи после городского праздника в Хемнице возникла драка, в которой приняли участие до 10 человек. В результате от ножевых ранений скончался один 35-летний мужчина, немец с кубинскими корнями. В убийстве были обвинены сириец и иракец, а Хемниц в течение последующих дней сотрясали многочисленные акции протеста против массового въезда в Германию мигрантов и беженцев. В Хемнице, по данным полиции, собрались правые радикалы и неонацисты из других городов Саксонии, а также Саксонии-Анхальта и Бранденбурга, а митинги неоднократно перерастали в беспорядки и столкновения с левыми радикалами, тоже проводившими свои акции протеста в городе. СМИ также сообщали о настоящей травле иностранцев на улицах Хемница.

В этой атмосфере партия АдГ, антиисламское движение Pegida и правопопулисты из городского движения Pro Chemnitz ("За Хемниц"), призывавшие "разобраться" с мигрантами, и провели свое мероприятие 1 сентября, после которого произошло нападение на мирных демонстрантов, которое сейчас начинает рассматривать земельный суд.

Судебный процесс в Хемнице

Как пояснила DW председатель земельного суда в Хемнице Петра Кюршнер (Petra Kürschner), начинающийся процесс не ставит целью дать политическую оценку произошедшему. "Наша цель только в том, чтобы установить вину в совершении правонарушения, и если она будет доказана, то в каждом конкретном случае определить меру наказания", - отметила Кюршнер. Завершить процесс планируется к концу января 2024 года.

Между тем политические последствия произошедшего 5 лет назад будут длиться намного дольше. "Беспорядки в Хемнице продемонстрировали единение на крайне правом фланге, от парламентского крыла АдГ и новообразованных правых организаций - и до хулиганов с правыми политическими взглядами и нацистских группировок", - говорится в аналитическом исследовании неправительственной организации Kulturbüro Sachsen.

Эксперт по правому экстремизму Беате Кюппер (Beate Küpper) согласна с этим утверждением. Правый экстремизм просочился в самые разные слои немецкого общества, говорит она, а применение насилия пытаются оправдать, выдавая за "сопротивление". Это подтверждает и статистика. Согласно данным полиции федеральной земли Саксония, число преступлений с политической подоплекой в 2022 году выросло на треть по сравнению с годом ранее, причем наибольшее число правонарушений имело именно праворадикальную составляющую.

Цветы на месте убийства в Хемнице Фото: picture-alliance/dpa/S. Kahnert

Хемниц: правый популизм в культурной столице Европы

На уровне представительных органов власти в Саксонии также невозможно не заметить усиления крайне правого политического крыла. На выборах в местные органы власти в 2019 году правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" утроила свой результат по сравнению с предыдущими выборами и набрала в Хемнице 17,9% голосов избирателей. Правопопулисты из Pro Chemnitz улучшили свои показатели с 5,7% до 7,7%, в то время как социал-демократы, консерваторы и Левая партия потеряли много голосов избирателей.

Следующие выборы в Саксонии назначены на 9 июня 2024 года. За день до голосования уже намечено проведение музыкального фестиваля и ряда общественных мероприятий в городе в поддержку демократии и открытого общества. Идея фестиваля зародилась как ответ на события 1 сентября 2018 года - а его проведение будущим летом должно знаменовать собой начало программы, приуроченной к получению Хемницем статуса одной из культурных столиц Европы 2025 года.

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