Мраморный дворец в Потсдаме - резиденция на Святом озере

Мраморный дворец (Marmorpalais ) входит в число памятников Потсдама, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За свою историю он являлся частной резиденцией нескольких прусских королей и кронпринцев, использовался в качестве клуба советских офицеров, позже здесь на некоторое время разместили военный музей - выставляли вооружение и технику армии ГДР.
Эпоха классицизма
Мраморный дворец был возведен в 1787-1792 годах на берегу Святого озера для Фридриха Вильгельма II. Этот прусский монарх решил построить свою новую резиденцию в стиле классицизма, так сказать, в противовес вкусам своего предшественника на троне - короля Фридриха Великого, предпочитавшего барокко и рококо.
Дворец в Новом саду
Фридрих Великий в 1745-1747 годах построил для себя в Потсдаме дворец Сан-Суси. Его племянник и престолонаследник Сан-Суси не любил. Свой Мраморный дворец Фридрих Вильгельм II заложил по соседству в Новом саду. На крыше находится ротонда. Отсюда король мог даже видеть замок на Павлиньем острове, который специально возвели там, где в молодые годы он встречался со своей фавориткой Вильгельминой Энке.
Нибелунги
Изначально на берегу Святого озеро планировали построить двухэтажное здание на квадратном фундаменте. Позже проект дополнили боковыми флигелями, которые украсили фресками на сюжеты легенды о Нибелунгах. "Песнь о Нибелунгах" - германская эпическая поэма времен Средневековья, ставшая основой для цикла опер Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга".
На берегу озера
Фридрих Вильгельм II любил совершать лодочные прогулки по бранденбургским озерам и рекам, иногда даже отправлялся отсюда по воде до берлинского дворца Шарлоттенбург. Павлиний остров, о котором мы уже рассказывали, также был целью этих прогулок и являлся своеобразным продолжением Нового сада. От Мраморного дворца к причалу спускались по боковым лестницам.
Силезский мрамор
Здание возвели из красного кирпича, частично облицевав силезским серым и белым мрамором, откуда и пошло его название. Строительство поручили архитектору Карлу фон Гонтарду - автору проекта башен Французского и Немецкого соборов на Жандарменмаркт в Берлине. Через несколько лет к нему присоединился архитектор Карл Готтгард Лангганс, самым известным творением которого являются Бранденбургские ворота.
Интерьеры
Карл Готтгард Лангганс отвечал за интерьеры. На этом снимке изображен вестибюль, точнее, расположенный над ним купол. Он богато отделан мрамором и украшен барельефами. Осмотреть дворец можно только с экскурсией - по короткому или длинному маршруту. Доступ на купол закрыт из-за требований пожарной безопасности: старые лестницы не соответствуют современным стандартам.
Реставрация
Во дворце насчитывается четыре десятка залов и других помещений. Частные королевские покои состояли из шести комнат. Внутри реставрационные работы завершили в 2006 году. Внешние длились на десять лет дольше. Дворец пострадал во время Второй мировой войны. В один из флигелей попала авиабомба, а в центральную часть - артиллерийский снаряд.
Во времена ГДР
В 1946 году в здании открыли клуб для офицеров Красной Армии. По соседству в районе потсдамских вилл и особняков надолго расположились советская военная разведка и прочие секретные службы. В 1961 году дворец передали Национальной народной армии ГДР для военного музея. Позже военный музей перевели в Дрезден, а здесь, в Потсдаме, оставили филиал. Последние экспонаты убрали в 1989 году. Решение о реставрации этого архитектурно-исторического памятника было принято еще во времена ГДР, а первый проект разработали по заказу Национальной народной армии.
Резиденция кронпринца
Эти снимки сделаны в начале XX века, когда дворец был резиденцией старшего сына последнего германского императора Вильгельма II, ранее, в 1881-1888 году, также жившего здесь. В 1917 году кронпринц Вильгельм и его супруга Цецилия переехали в возведенный для них рядом в Новом саду замок Цецилиенхоф - тот самый, где позже, в 1945 году, прошла Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Королевская терраса
Заказчик - Фридрих Вильгельм II - любил музыку. Концертный зал находится на втором этаже дворца. Под ним расположен Гротовый зал с выходом на террасу, служивший столовой. В выборе предметов интерьера принимала участие метресса короля - графиня Лихтенау. В этом же своем дворце монарх скончался в 1797 году от грудной водянки.
Английский фарфор
Предметом особой гордости экспозиции являются такие вазы, которые можно увидеть в разных его залах. В Мраморном дворце находится целая коллекция яшмового фарфора английской фабрики Веджвуд. Она была основана в 1759 году. Ее изделия понравились английской королеве, позже - другим европейским монархам. В 1773 году веджвудский сервиз заказала для себя российская императрица Екатерина II.