Мраморный дворец в Потсдаме - резиденция на Святом озере

Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид. | 15 фотографий

Мраморный дворец (Marmorpalais ) входит в число памятников Потсдама, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За свою историю он являлся частной резиденцией нескольких прусских королей и кронпринцев, использовался в качестве клуба советских офицеров, позже здесь на некоторое время разместили военный музей - выставляли вооружение и технику армии ГДР.

Эпоха классицизма

Мраморный дворец со стороны парка - Нового сада в Потсдаме Фото: DW/Maksim Nelioubin

Мраморный дворец был возведен в 1787-1792 годах на берегу Святого озера для Фридриха Вильгельма II. Этот прусский монарх решил построить свою новую резиденцию в стиле классицизма, так сказать, в противовес вкусам своего предшественника на троне - короля Фридриха Великого, предпочитавшего барокко и рококо.

Дворец в Новом саду

Ротонда на крыше Мраморного дворца Фото: DW/Maksim Nelioubin

Фридрих Великий в 1745-1747 годах построил для себя в Потсдаме дворец Сан-Суси. Его племянник и престолонаследник Сан-Суси не любил. Свой Мраморный дворец Фридрих Вильгельм II заложил по соседству в Новом саду. На крыше находится ротонда. Отсюда король мог даже видеть замок на Павлиньем острове, который специально возвели там, где в молодые годы он встречался со своей фавориткой Вильгельминой Энке.

Нибелунги

Хаген убивает Зигфрида Фото: DW/Maksim Nelioubin

Зигфрид и девы Рейна Фото: DW/Maksim Nelioubin

Изначально на берегу Святого озеро планировали построить двухэтажное здание на квадратном фундаменте. Позже проект дополнили боковыми флигелями, которые украсили фресками на сюжеты легенды о Нибелунгах. "Песнь о Нибелунгах" - германская эпическая поэма времен Средневековья, ставшая основой для цикла опер Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга".

На берегу озера

Вид на Мраморный дворец со стороны озера Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Святое озеро (Heiliger See) в Потсдаме Фото: Jens Knappe/360-Berlin/picture alliance

Фридрих Вильгельм II любил совершать лодочные прогулки по бранденбургским озерам и рекам, иногда даже отправлялся отсюда по воде до берлинского дворца Шарлоттенбург. Павлиний остров, о котором мы уже рассказывали, также был целью этих прогулок и являлся своеобразным продолжением Нового сада. От Мраморного дворца к причалу спускались по боковым лестницам.

Силезский мрамор

Один из мраморных барельефов, украшающих дворец Фото: DW/Maksim Nelioubin

Здание возвели из красного кирпича, частично облицевав силезским серым и белым мрамором, откуда и пошло его название. Строительство поручили архитектору Карлу фон Гонтарду - автору проекта башен Французского и Немецкого соборов на Жандарменмаркт в Берлине. Через несколько лет к нему присоединился архитектор Карл Готтгард Лангганс, самым известным творением которого являются Бранденбургские ворота.

Интерьеры

Купол Мраморного дворца Фото: picture-alliance/ZB/J. Kalaene

Карл Готтгард Лангганс отвечал за интерьеры. На этом снимке изображен вестибюль, точнее, расположенный над ним купол. Он богато отделан мрамором и украшен барельефами. Осмотреть дворец можно только с экскурсией - по короткому или длинному маршруту. Доступ на купол закрыт из-за требований пожарной безопасности: старые лестницы не соответствуют современным стандартам.

Реставрация

Первы посетители после завершения реставрационных работ в 2006 году Фото: picture-alliance/dpa/dpaweb/J. Woitas

Во дворце насчитывается четыре десятка залов и других помещений. Частные королевские покои состояли из шести комнат. Внутри реставрационные работы завершили в 2006 году. Внешние длились на десять лет дольше. Дворец пострадал во время Второй мировой войны. В один из флигелей попала авиабомба, а в центральную часть - артиллерийский снаряд.

Во времена ГДР

Советский истребитель перед Мраморным дворцов - экспонат выставки, открытой в 1961 году Фото: picture-alliance/dpa/S. Sammer

В 1946 году в здании открыли клуб для офицеров Красной Армии. По соседству в районе потсдамских вилл и особняков надолго расположились советская военная разведка и прочие секретные службы. В 1961 году дворец передали Национальной народной армии ГДР для военного музея. Позже военный музей перевели в Дрезден, а здесь, в Потсдаме, оставили филиал. Последние экспонаты убрали в 1989 году. Решение о реставрации этого архитектурно-исторического памятника было принято еще во времена ГДР, а первый проект разработали по заказу Национальной народной армии.

Резиденция кронпринца

Музыкальный зал на фотографии около 1910 года Фото: picture-alliance/akg-images

Кронпринц Вильгельм и кронпринцесса Цецилия около Мраморного дворца в 1906 году Фото: picture-alliance/IMAGNO

Эти снимки сделаны в начале XX века, когда дворец был резиденцией старшего сына последнего германского императора Вильгельма II, ранее, в 1881-1888 году, также жившего здесь. В 1917 году кронпринц Вильгельм и его супруга Цецилия переехали в возведенный для них рядом в Новом саду замок Цецилиенхоф - тот самый, где позже, в 1945 году, прошла Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.

Королевская терраса

Мраморный дворец на фотографии около 1910 года Фото: picture-alliance/akg-images

Заказчик - Фридрих Вильгельм II - любил музыку. Концертный зал находится на втором этаже дворца. Под ним расположен Гротовый зал с выходом на террасу, служивший столовой. В выборе предметов интерьера принимала участие метресса короля - графиня Лихтенау. В этом же своем дворце монарх скончался в 1797 году от грудной водянки.

Английский фарфор

Вазы из яшмового фарфора фабрики Веджвуд Фото: picture-alliance/dpa/N. Bachmann

Предметом особой гордости экспозиции являются такие вазы, которые можно увидеть в разных его залах. В Мраморном дворце находится целая коллекция яшмового фарфора английской фабрики Веджвуд. Она была основана в 1759 году. Ее изделия понравились английской королеве, позже - другим европейским монархам. В 1773 году веджвудский сервиз заказала для себя российская императрица Екатерина II.