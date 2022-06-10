Павлиний остров - райское место между Берлином и Потсдамом

"Прусский рай" - так когда-то прозвали этот уединенный уголок посреди озера Ванзе, которое образует под Берлином река Хафель. От центра немецкой столицы до этого места - около двадцати километров, от центра Потсдама - пять. Павлиний остров (Pfaueninsel) входит в число прусских дворцов и парков, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Любознательных посетителей начали пускать на Павлиний остров в 1821 году. Долгое время в большинстве своем это были состоятельные жители Берлина, так как добраться сюда в те времена было непросто - карету или лодку позволить себе мог не каждый. Доступ был открыт три дня в неделю и только в том случае, если на острове отсутствовали члены королевской семьи.

Замок на Павлиньем острове - главная достопримечательность этого садово-паркового ансамбля

Экзотические обитатели Павлиньего острова

Ширина Павлиньего острова составляет всего около одного километра, длинна - не превышает двух километров

Куда ведет Никольская дорога под Берлином

Современным туристам и любителям отдохнуть на природе куда проще. До парома, носящего имя прусской королевы Луизы, можно доехать на берлинском автобусе номер 218 от метро "Theodor-Heuss-Platz" или железнодорожной станции "S-Bahnhof Wannsee". Для тех, кто путешествует на машине, есть небольшая парковка в лесу около пристани. Обратите внимание на название улицы, ведущей к острову.

Никольская дорога (Nikolskoer Weg) названа в честь царя Николая I, женой которого в 1817 году стала прусская принцесса Шарлотта - дочь Фридриха Вильгельма III (1770-1840) и Луизы. Принцесса посещала остров в детстве и позже со своим супругом. Чтобы радовать гостей, здесь даже построили русскую горку, которая, увы, не сохранилась.

Русская изба около Павлиньего острова на литографии 1825 года

Карта Павилиньего острова, 1810 год

Никольская дорога, кстати, проходит мимо еще одной достопримечательности, напоминающей о династических связях Гогенцоллернов и Романовых, - русской избы, возведенной на берегу озера в 1819 году в честь королевского зятя и будущего царя - тогдашнего великого князя Николая Павловича. Сейчас здесь расположен ресторан.

Паром курсирует каждые 15 минут. Сходим на берег и начинаем прогулку. "Павлиноостровский замок" (Schloss Pfaueninsel) находится в двух шагах. Доступ открыт для групповых экскурсий, билеты на которые продают в киоске около пристани. Если до начала еще есть время, можно подождать, заглянув в соседний розарий - первый розарий, созданный в Пруссии. Он был заложен в 1820-х годах Петером Йозефом Ленне.

Прусский король Фридрих Вильгельм II (1744-1797)

Вильгельмина Лихтенау (1752-1820) на портрете 1776 года

Дочь армейского трубача и будущий король

История замка тесно связана с именем графини Вильгельмины Лихтенау - любовницы короля Фридриха Вильгельма II (1744-1797), прозванной "прусской Помпадур". Их первые свидания проходили как раз на этом острове, но замка тогда здесь еще не было - остров был диким и заброшенным местом. Он идеально подходил для романтических встреч вдали от посторонних глаз.

Фридрих Вильгельм II - племянник Фридриха Великого. Вильгельмина Энке - дочь армейского трубача, которой через несколько десятилетий король пожалует графский титул. Первого из пятерых детей от тогдашнего кронпринца она родила в 15-летнем возрасте. Считается, что этот замок прусский монарх решил построить в память о романтических моментах юности.

Летний замок также предназначался для отдыха во время прогулок по озерам, которыми изобилуют эти окрестности Берлина и Потсдама. Внешне он должен был напоминать развалины римской виллы. Примером для строителей, как предполагается, послужил рисунок, сделанный где-то на острове Капри. Возведен замок из дерева, поэтому чем-то похож на декорацию, но внутри все отделали и обставили по-королевски.

Однако, где искать павлинов!? Скорее всего, сначала вы их услышите, а потом увидите, если пути пересекутся, так как многие из них разгуливают здесь сами по себе - на полной свободе. Эти вольные павлины регулярно навещают своих родственников разных окрасов, в том числе, белых, живущих в круглом павильоне в центре острова.

Летняя резиденция была возведена на Павлиньем острове в 1794-1795 годах

Внутри замка на Павлиньем острове перед началом реконструкции этого архитектурного памятника в 2019 году

Винтовая лестница в замке во время подготовки к реставрационным работам в 2019 году

"Малайский кабинет" в замке на Павлиньем острове

На острове были найдены браслеты бронзового века, а также следы славянского поселения, однако интересующий нас период начался во второй половине XVII века, когда сюда завезли… кроликов. Убежать они не могли, плодились и размножались сотнями, принося казне бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма I (1620-1688) по двести талеров в год. В те времена остров прозвали Кроличьим.

Алхимик и рецепт рубинового стекла

В 1685 году он был передан придворному алхимику Йоханнесу Кункелю, которому поручили наладить производство стекла в тогдашнем курфюршестве Бранденбург, экономику которого нужно было восстанавливать после Тридцатилетней войны. Здесь он создал рецепт рубинового стекла, а также занимался разными экспериментами, в которых иногда участвовал и сам Фридрих Вильгельм I, приезжавший из Потсдама.

В 1689 году лаборатория Кункеля сгорела. За год до этого на трон взошел новый бранденбургский курфюрст - будущий первый король Пруссии Фридрих I. Этот монарх алхимику не благоволил и даже потребовал от него вернуть казне 8000 талеров за невыполненные обещания. В 1692 году Кункель уехал в Швецию, где добился большого успеха. Про остров прусские правители примерно на сто лет забудут.

Уединенное место для романтических свиданий

В 1760-х годах он стал служить местом свиданий для племянника Фридриха II Великого - кронпринца Фридриха Вильгельма и Вильгельмины Энке. В 1786 году кронпринц взошел на престол и стал прусским королем Фридрихом Вильгельмом II. Дочь армейского трубача будет играть роль фаворитки вплоть до его смерти в 1797 году, несмотря на другие связи монарха - брачные и внебрачные.

Их отношения будут длиться более 30 лет. Считается, что Вильгельмина Энке оказала значительное влияние на планы парка на Павлиньем острове. Создать его король задумал еще в 1793 году - в качестве продолжения Нового сада, расположенного в Потсдаме на берегу Святого озера. В 1787-1792 годах он построил там свой Мраморный дворец - памятник раннего классицизма.

Павлиний остров во время цветения вереска

Вид с Павлиньего острова на озеро Ванзе

Фридрих Вильгельм III вместе со своей супругой Луизой и детьми на Павлиньем острове. Почтовая открытка 1896 года

Фонтан на Павлиньем острове

Где король доил коров

При закладке ландшафтного парка было решено сохранить около трех сотен древних дубов. Замок, который мы уже видели, был возведен на западной оконечности. В восточной части, где расположены луга, при Фридрихе Вильгельме II построили молочное подворье (Meierei).

Подворью придали вид руин готического монастыря. В на первом этаже здания перерабатывали молоко, а на втором обустроили банкетный зал. Рядом расположен хлев, в котором держали и до сих пор держат домашних животных, а под крышей выводят птенцов ласточки. Кстати, рассказывают, что король даже сам доил здесь коров. По соседству сейчас можно увидеть пасущихся буйволов.

При Фридрихе Вильгельме II на острове также построили две пристани. Одну - для королевской семьи, другую - для прочих посетителей и грузов. Тогда же здесь появились фонтаны, здание кухни, ледник в пирамиде, кегельбан, домик кастеляна и вольер для павлинов. В 1797 году, когда все это было завершено, король умер, а метресса была вынуждена покинуть двор.

На трон взошел Фридрих Вильгельм III. Вместе со своей супругой Луизой и детьми он посещал остров в летние месяцы, но Луизе здесь не очень нравилось. Замок казался королеве слишком тесным. В 1810 году Луиза скончалась из-за последствий тифа. Об этих временах и оккупации Пруссии наполеоновскими войсками мы подробно рассказывали в репортаже из русской колонии Александровка в Потсдаме.

Азиатские буйволы около Молочного подворья, они же - индийские водяные буйволы

Молочное подворье на гравюре 1885 года

Погреб около Молочного подворья

Наследие Петера Йозефа Ленне

После изгнания Наполеона и наступления мира овдовевший Фридрих Вильгельм III стал уделять Павлиньему острову особое внимание. Это место напоминало монарху о счастливых временах с Луизой. В память о королеве на острове построили павильон с колоннами. В это же время в 1820-х годах здесь начали осуществлять планы Петера Йозефа Ленне.

Позже Ленне займет должность генерального директора всех прусских садов, войдет в историю как выдающийся ландшафтный архитектор и создатель типа открытого пейзажного парка. В эти годы на острове появился зверинец, среди обитателей которого были обезьяны, львы, кенгуру, бурый медведь и олени. Всего здесь держали до 850 животных.

Через несколько лет после смерти Фридриха Вильгельма III, скончавшегося в 1840 году, зверей перевезут в Берлин, где как раз будет создаваться первый в Германии зоопарк, а они составят его основу. При этом короле на острове также построили большую тропическую оранжерею, но в 1880 году она сгорела и не была восстановлена.

Кавалерский дом на открытке 1927 года

Кавалерский дом

Из Гданьска - на Павлиний остров

Так называемый Кавалерский дом (Kavaliershaus) на Павлиньем острове предназначался для придворных, чиновников и гостей, а сейчас в нем живут сотрудники музейно-паркового управления. Дом построили в 1804 году, а через 20 лет расширили - дополнили готическим зданием из Гданьска, которое там хотели снести, но вместо этого разобрали и перевезли под Берлин.

С ноября по февраль паром начинает ходить в 10 утра, в остальные месяцы - на час раньше. Заканчивает в разное время - в зависимости от времени года. Летом на острове работает небольшое кафе. Впрочем, нагуляв аппетит, будет трудно пройти мимо трактира "У Павлиньего острова", поджидающего гостей на обратном пути сразу за переправой.