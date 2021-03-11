Сан-Суси в Потсдаме - любимый дворец Фридриха Великого

Дворец Сан-Суси в Потсдаме включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в десятку самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии. Ежегодно в нем бывает около 350 тысяч человек. Здесь жил и умер прусский король Фридрих II Великий (1712-1786). Здесь же похоронен. Он очень любил эту свою частную резиденцию - "маленький виноградарский домик".

Когда-то здесь на Борнштедтских холмах росли вековые дубы, но их вырубили еще во времена отца Фридриха Великого - "короля-солдата" Фридриха Вильгельма I, при котором Потсдам стал важным гарнизонным городом. Для укрепления болот требовались сваи. В 1744 году Фридрих Великий повелел разбить на этом голом месте виноградник, а вскоре заложил небольшой одноэтажный дворец - для себя и своих гостей.

Мраморная скульптура в парке дворца Сан-Суси

Лестницы на виноградных террасах перед дворцом Сан-Суси

Скульптуры около фонтана перед виноградными террасами

Дворец Сан-Суси со стороны гостевого двора

Король-философ в совершенстве владел французским языком благодаря учителям-гугенотам. Часто размышляя о жизни и смерти, он уже в 33-летнем возрасте, еще до начала строительства дворца, выбрал на этом холме место для своей могилы и распорядился соорудить грот. Однажды указав на него во время прогулки, он произнес: "Quand je serai là, je serai sans souci" - "Когда я буду там, я буду без забот".

Уединенное место для Старого Фрица

Эта фраза на французском, относившаяся к потустороннему миру, дала название дворцу, в котором он проживет четыре десятилетия и превратиться в того самого Старого Фрица, получив в народе это свое прозвище, вошедшее в историю. Сан-Суси должен был стать и стал для короля уединенным местом - подальше от забот, придворной суеты, женщин и жены, с которой не поддерживал супружеских отношений.

Дворец Сан-Суси возвели в 1745-1747 годах по собственноручному эскизу Фридриха Великого. Проект разработал Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф, с которым он дружил с юношеских лет. Эта резиденция не предназначалась для репрезентативных целей - в отличие от соседнего Нового дворца, построенного по воле этого короля в 1763-1769 годах после Семилетней войны и подтверждения прав Пруссии на Силезию. Чтобы дворец более эффектно смотрелся издалека, Кнобельсдорф предлагал добавить в проект цокольный этаж и построить здание на краю холма. Однако король хотел, чтобы все находилось на одном уровне без лестниц, а из комнат и залов можно было бы сразу выходить на широкую террасу, видеть оттуда виноградник, королевский сад и Потсдам.

"Sans souci" - надпись на фасаде дворца в Потсдаме

Портрет Фридриха Великого, 1781 год

Золотое солнце в беседке около дворца

Фридерицианское рококо

Фасад, обращенный к террасам, оформлен более разнообразно и весело. Он был, так сказать, сугубо частной стороной этой резиденции. Здесь расположились атланты и кариатиды, а также резвятся вакхи и вакханки - спутники винного бога Бахуса. Противоположная сторона, где встречали гостей, выглядит более строго. Двор обрамлен полукруглой крытой галереей из коринфских колонн. От центральной 2,5-километровой аллеи парка Сан-Суси к дворцу ведет лестница, насчитывающая 132 ступени. У подножия холма при Фридрихе Великом был разбит барочный декоративный сад. На шести террасах помимо винограда в застекленных нишах высадили инжир, а также создали изгороди из фруктовых шпалер.

Сад украсили мраморными статуями античных богов - Аполлона, Венеры, Меркурия, Дианы, Юноны, Юпитера, Минервы и Марса, а также аллегориями огня, воды, воздуха и земли. Они расположены вокруг фонтана. Фонтан, однако, при Фридрихе так и не заработал должным образом из-за проблем с напором воды. Наладили все лишь в следующем веке - после изобретения насосов с паровыми двигателями. Сан-Суси стал главным памятником фридерицианское рококо - стиля, возникшего при этом монархе, хранившем верность барокко и рококо, когда по Европе вовсю шествовал классицизм.

Проект расширения парка Сан-Суси, который по заказу Фридриха Вильгельма IV в 1836 году разработал Петер Йозеф Ленне

Мельница около дворца Сан-Суси

Около дворца находится достопримечательность, которой даже посвятили немой фильм - "Мельница Сан-Суси". Она появилась здесь еще до резиденции Фридриха Великого. Потом, как гласит легенда, стала мешать королю своим грохотом. Тот хотел ее купить, но мельник отказался. Прусские законы стояли на его стороне. Король был вынужден смириться. Строительство нынешней копии завершили в 1993 году.

Прусский король, увлечения и гости

Как проводил здесь свое время этот легендарный прусский правитель эпохи просвещенного абсолютизма? Ниже на открытке 1930 года изображена сцена из фильма "Концерт для флейты из Сан-Суси". События разворачиваются во дворце накануне Семилетней войны. Ключевая сцена разыгрывается позже во время концерта, который король дал для иностранных посланников, а выступал он здесь регулярно.

Фридрих играл на поперечной флейте почти каждый день с одиннадцати утра до полудня. Он не только прекрасно владел инструментом, но и сочинял музыку - короткие симфонии, концерты, сонаты, марши.

Сцена из фильма "Концерт для флейты из Сан-Суси", 1930 год

"Концерт для флейты в Сан-Суси". Адольф фон Менцель, 1852 год

Концерт, изображенный Адольф фон Менцелем, проходил в музыкальном зале. Эта раскрашенная фотография была сделана в 1900 году

Знаменитая картина "Концерт для флейты в Сан-Суси", созданная Адольфом фон Менцелем в 1852 году, находится в берлинской Старой национальной галерее. Кстати, сам монарх предпочитал полотна Рубенса, Корреджо и Антуана Ватто. На картине хозяину дворца аккомпанирует Карл Филипп Эммануил Бах - сын Иоганна Себастьяна Баха. Великий композитор тоже посетил Фридриха Великого - в 1747 году. Позже Иоганн Себастьян Бах даже сочинил целый цикл - "Музыкальное приношение" на тему для фуги, подготовленную королем.

Любимыми увлечениями монарха были философия и чтение. Библиотека размещалась в личных апартаментах и насчитывала 2288 томов - древних греческих и римских авторов во французских переводах, а также современная французская литература. Такие же в точности библиотеки, вплоть до единой книги, имелись в пяти других резиденциях. В Сан-Суси сейчас находится такая библиотека из Городского дворца в Берлине.

Апартаменты Фридриха Великого, состоявшие из пяти помещений, занимали все восточное крыло. Он торопил строителей и даже въехал во дворец до окончания работ. В западном крыле пять комнат предназначалось для гостей. На этой иллюстрации изображена "Комната Вольтера", она же - "Цветочная комната". Великий французский философ провел в Сан-Суси более двух лет.

Позолоченная отделка потолка в одном из залов дворца Сан-Суси

"Комната Вольтера" во дворце Сан-Суси на раскрашенной фотографии 1900 года

"Круглый стол Фридриха Великого". Адольф фон Менцель, 1850 год

На этой картине Адольфа Менцеля запечатлен "Круглый стол Фридриха Великого". Среди гостей присутствуют Вольтер и другие деятели эпохи Просвещения - писатель Жан-Батист Аржан, авторитетный знаток искусства Франческо Альгаротти - тот самый, который издал книгу о своем путешествии в Россию и назвал Санкт-Петербург "окном в Европу", а также врач и философ-материалист Жюльен Офре де Ламетри.

Сан-Суси после Фридриха Великого

Фридрих Великий находился на прусском троне более четырех с половиной десятилетий. Он скончался в своем любимом Сан-Суси 17 августа 1786 года. Король заранее дал подробные указания на счет своих похорон: "Я жил как философ и хочу быть похороненным как философ, без пышности, без торжественной помпы, без роскоши". Место, как мы уже упоминали, он выбрал заранее - около своего дворца и любимых собак.

Завещание монарха исполнят лишь в 1991 году. Племянник и преемник Фридриха Великого - Фридрих Вильгельм II распорядился похоронить дядю, которого он не очень любил, в Гарнизонной церкви, где покоился "король-солдат" Фридрих Вильгельм I. Учитывая историю юности Фридриха Великого и конфликты с отцом, рядом с которым он вновь оказался после смерти, решение более чем нарушало его последнюю волю.

Во время Второй мировой войны саркофаги сначала вывезли в бункер около Потсдама. Позже - в соляную шахту в Тюрингии, чтобы не оставлять в местах, куда приближалась Красная Армия. После войны они некоторое время находились в гессенском Марбурге, а в 1952 году были доставлены в родовой замок Гогенцоллернов в Баден-Вюртемберге, до сих пор находящийся в собственности этой семьи.

Почтовая марка Сан-Суси, 2016 год

Вечерняя иллюминация дворца и парка Сан-Суси

После воссоединения Германии было принято решение вернуть останки Фридриха Великого в Потсдам. Торжественная церемония с участием бундесвера состоялась 17 августа 1991 года - в день 205-летия смерти этого монарха. На скромной могильной плите около дворца Сан-Суси всегда лежат клубни картофеля - напоминание о том, благодаря кому он получил распространение в Пруссии.

Помимо дворца-резиденции во времена Фридриха Великого в парке Сан-Суси и рядом с ним появилось много других зданий и памятников, также включенных сегодня в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Среди них - Новый дворец, Картинная галерея, Новые палаты, Китайский чайный домик, Бельведер, а также искусственные руины на горе Руиненберг. Заботится обо всем этом наследии Фонд прусских дворцов и садов Берлина-Бранденбурга (SPSG), начавший свою работу в 1995 году.