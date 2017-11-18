Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей
Это тихое и укромное место находится менее чем в двух километрах от центра Потсдама на берегу "Девичьего озера" - Юнгфернзе, если добираться туда напрямую по воде. Здешние парк, замок и церковь входят в число прусских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в Берлине и Бранденбурге. 10-километровый путь на машине займет полчаса - как из Потсдама, так и из берлинского района Шпандау. Закров находится на полпути между ними посреди букового леса.
Тихое место
В начале прошлого столетия это уединенное место на Юнгфернзе облюбовали представители берлинского высшего общества. Иногда Закров даже сравнивают с американским Хэмптонсом - районом нью-йоркских богачей на Лонг-Айленде.
От Ленне до ГДР
Здешний парк был заложен Петером Йозефом Ленне (Peter Joseph Lenné) в середине XIX века. Таким его изобразил Макс Либерман (Max Liebermann) в 1920-х годах, когда в Закрове шло бурное строительство загородных вилл. Во времена ГДР попасть сюда, в приграничную зону, можно было только по пропуску. После падения Берлинской стены виллы быстро нашли новых владельцев.
Берлинская стена
В 1961-1989 годах прямо через парк проходила Белинская стена - как раз там, где показывает эта инсталляция. Отдельно стоящую церковную колокольню превратили в смотровую вышку, а храм оказался на нейтральной полосе. Тогда здесь вырубили около восьми гектаров парка, примерно треть его площади, - в частности, для строительства собачьего питомника и учебного центра гэдээровских пограничников.
Храм на границе
На этой картине храм изображен во времена, когда здесь проходила граница. Власти ГДР начали строить Берлинскую стену в августе 1961 года, но регулярные богослужения проводились в церкви до Рождества. Затем спецслужбы ГДР совершили акт вандализма - разгромили всю обстановку, после чего закрыли доступ в здание. Власти боялись побегов через озеро в Западный Берлин.
Закровский замок
После воссоединения Германии парк и церковь восстановили. Закровский замок тоже сильно пострадал. После ремонта он сейчас используется для сезонных выставок. Был построен в 1773 году в качестве господского дома в поместье, впервые упомянутом в XIV веке. Многократно менял владельцев. После покупки земель прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV (Friedrich Wilhelm IV) в 1840 году был перестроен в стиле барочного замка.
Сам король здесь никогда не останавливался. В замке находилась квартира приходского священника. Одним из ранних владельцев поместья был берлинский банкир Иоганн Магнус (John Magnus). Гостивший у него композитор Феликс Мендельсон (Felix Mendelssohn), как предполагается, сочинил в Закрове часть своего Второго струнного квартета. Во времена Веймарской республики замком пользовался прусский министр финансов.
В итальянском стиле
Такой вид на храм Христа Спасителя в Закрове открывается от Глиникского моста - того самого, на котором во времена холодной войны меняли шпионов. Храм заложили в 1841 году по воле Фридриха Вильгельма IV. Он давно задумал возвести здесь церковь в итальянском стиле в виде ранней христианской базилики. Место выбрал на берегу, чтобы издалека она напоминала корабль или библейский ковчег.
Дворцы и парки
Тем самым этот монарх хотел замкнуть кольцо - своего рода ожерелье из дворцов и парков, созданное несколькими поколениями Гогенцоллернов на берегах озер, которые образует в этих местах под Берлином река Хафель. Это Мраморный дворец и Новый парк, дворцы и парки Бабельсберг и Глинике, а также Павлиний остров. Треть сметы ушла на фундамент, вернее, на сваи для укрепления грунта.
Королевские эскизы
Первые христианские общины приспосабливали под храмы залы римских рынков и судов. Для прусского короля они служили примером единства верующих, и он хотел создать в Потсдаме архитектурный символ, напоминающий об истоках христианства. Проект на основе королевских эскизов разработал придворный архитектор Людвиг Персиус (Ludwig Persius) - один из учеников Карла Фридриха Шинкеля (Karl Friedrich Schinkel). На возведение храма ушло три года.
Внутри церкви
Снаружи, как было видно на предыдущей фотографии, здание обрамляет крытая колоннада, что придает этому храму вид трехнефной базилики. Фреска в апсиде, изображающая Христа Спасителя в окружении четырех апостолов, была завершена в 1845 году. Осмотрев храм изнутри, обязательно подойдите к церковной колокольне, построенной по примеру итальянских средневековых башен - кампанил.
Пионеры
В 1897 году колокольня стала местом проведения экспериментов, в результате которых 27 августа здесь состоялась первая в истории Германии удачная передача радиосигнала. Он был принят станцией, располагавшейся в полутора километрах на противоположном берегу озера. Этот знак напоминает о немецких пионерах радиосвязи - Адольфе Слаби (Adolf Slaby) и Георге фон Арко (Georg Graf von Arco), работавших над развитием идей Гульельмо Маркони.