Закров в Потсдаме - храм, парк и район для богачей

В нескольких метрах от здешнего храма проходила Берлинская стена. В конце XIX века колокольню использовали для первой передачи радиосигнала в Германии.

Это тихое и укромное место находится менее чем в двух километрах от центра Потсдама на берегу "Девичьего озера" - Юнгфернзе, если добираться туда напрямую по воде. Здешние парк, замок и церковь входят в число прусских памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в Берлине и Бранденбурге. 10-километровый путь на машине займет полчаса - как из Потсдама, так и из берлинского района Шпандау. Закров находится на полпути между ними посреди букового леса.

Тихое место

Вид на озеро из парка Фото: DW/Maksim Nelioubin

В начале прошлого столетия это уединенное место на Юнгфернзе облюбовали представители берлинского высшего общества. Иногда Закров даже сравнивают с американским Хэмптонсом - районом нью-йоркских богачей на Лонг-Айленде.

От Ленне до ГДР

Закровский парк в Потсдаме. Картина Макса Либермана около 1923 года Фото: picture alliance/dpa/akg-images

Здешний парк был заложен Петером Йозефом Ленне (Peter Joseph Lenné) в середине XIX века. Таким его изобразил Макс Либерман (Max Liebermann) в 1920-х годах, когда в Закрове шло бурное строительство загородных вилл. Во времена ГДР попасть сюда, в приграничную зону, можно было только по пропуску. После падения Берлинской стены виллы быстро нашли новых владельцев.

Берлинская стена

Световая инсталляция 2016 года в Закровском парке Фото: picture-alliance/dpa/B. Settnik

В 1961-1989 годах прямо через парк проходила Белинская стена - как раз там, где показывает эта инсталляция. Отдельно стоящую церковную колокольню превратили в смотровую вышку, а храм оказался на нейтральной полосе. Тогда здесь вырубили около восьми гектаров парка, примерно треть его площади, - в частности, для строительства собачьего питомника и учебного центра гэдээровских пограничников.

Храм на границе

Закровский храм и Берлинская стена во времена ГДР Фото: picture alliance/dpa/Eventpress

На этой картине храм изображен во времена, когда здесь проходила граница. Власти ГДР начали строить Берлинскую стену в августе 1961 года, но регулярные богослужения проводились в церкви до Рождества. Затем спецслужбы ГДР совершили акт вандализма - разгромили всю обстановку, после чего закрыли доступ в здание. Власти боялись побегов через озеро в Западный Берлин.

Закровский замок

Закровский замок Фото: DW/Maksim Nelioubin

После воссоединения Германии парк и церковь восстановили. Закровский замок тоже сильно пострадал. После ремонта он сейчас используется для сезонных выставок. Был построен в 1773 году в качестве господского дома в поместье, впервые упомянутом в XIV веке. Многократно менял владельцев. После покупки земель прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV (Friedrich Wilhelm IV) в 1840 году был перестроен в стиле барочного замка.

Сам король здесь никогда не останавливался. В замке находилась квартира приходского священника. Одним из ранних владельцев поместья был берлинский банкир Иоганн Магнус (John Magnus). Гостивший у него композитор Феликс Мендельсон (Felix Mendelssohn), как предполагается, сочинил в Закрове часть своего Второго струнного квартета. Во времена Веймарской республики замком пользовался прусский министр финансов.

В итальянском стиле

Закровский храм Христа Спасителя на берегу озера Юнгфернзе в Потсдаме Фото: picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

Такой вид на храм Христа Спасителя в Закрове открывается от Глиникского моста - того самого, на котором во времена холодной войны меняли шпионов. Храм заложили в 1841 году по воле Фридриха Вильгельма IV. Он давно задумал возвести здесь церковь в итальянском стиле в виде ранней христианской базилики. Место выбрал на берегу, чтобы издалека она напоминала корабль или библейский ковчег.

Дворцы и парки

Кирпичная кладка храма и декоративные плитки Фото: picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

Тем самым этот монарх хотел замкнуть кольцо - своего рода ожерелье из дворцов и парков, созданное несколькими поколениями Гогенцоллернов на берегах озер, которые образует в этих местах под Берлином река Хафель. Это Мраморный дворец и Новый парк, дворцы и парки Бабельсберг и Глинике, а также Павлиний остров. Треть сметы ушла на фундамент, вернее, на сваи для укрепления грунта.

Королевские эскизы

Западный фасад храма Фото: DW/Maksim Nelioubin

Первые христианские общины приспосабливали под храмы залы римских рынков и судов. Для прусского короля они служили примером единства верующих, и он хотел создать в Потсдаме архитектурный символ, напоминающий об истоках христианства. Проект на основе королевских эскизов разработал придворный архитектор Людвиг Персиус (Ludwig Persius) - один из учеников Карла Фридриха Шинкеля (Karl Friedrich Schinkel). На возведение храма ушло три года.

Внутри церкви

Фреска в Закровском храме Фото: picture-alliance/dpa/P. Grimm

Снаружи, как было видно на предыдущей фотографии, здание обрамляет крытая колоннада, что придает этому храму вид трехнефной базилики. Фреска в апсиде, изображающая Христа Спасителя в окружении четырех апостолов, была завершена в 1845 году. Осмотрев храм изнутри, обязательно подойдите к церковной колокольне, построенной по примеру итальянских средневековых башен - кампанил.

Пионеры

Памятный знак на колокольне Закровского храма Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1897 году колокольня стала местом проведения экспериментов, в результате которых 27 августа здесь состоялась первая в истории Германии удачная передача радиосигнала. Он был принят станцией, располагавшейся в полутора километрах на противоположном берегу озера. Этот знак напоминает о немецких пионерах радиосвязи - Адольфе Слаби (Adolf Slaby) и Георге фон Арко (Georg Graf von Arco), работавших над развитием идей Гульельмо Маркони.