Русский импрессионизм под Берлином (фотогалерея)

Русский импрессионизм: против условностей

Наталья Гончарова. "Рябина. Панино близ Вязьмы", 1907/08 годы

Известная пара живописцев - Ларионов и Гончарова - принадлежала к ключевым представителям русского импрессионизма. В 1901 году Наталья Гончарова поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомилась с Ларионовым. Ее ранние импрессионистские работы, в том числе представленная здесь, стали первым шагом на пути к лучизму, в манере которого выполнены более поздние полотна.