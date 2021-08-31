 Русский импрессионизм под Берлином (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 31.08.2021

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Культура и стиль жизни

Русский импрессионизм под Берлином (фотогалерея)

Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. DW представляет подборку их работ, представленных на выставке во дворце Барберини.

  • Картина Ильи Репина На меже. В.А.Репина с детьми идет по меже из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Илья Репин. "На меже". В.А.Репина с детьми идет по меже, 1879 год

    Илья Репин одним из первых русских художников во время жизни в Париже (1873-1876 годы) познакомился с французским импрессионизмом. Постепенно он отошел от реализма и привнес в свои работы свет, цвета и свободные движения кисти. Благодаря ему в русскую живопись пришли отдельные элементы нового стиля - например, практика рисования на пленэре.

  • Картина Валентина Серова Лёля Дервиз из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Валентин Серов. "Лёля Дервиз", 1892 год

    Путь импрессионизма и присущей ему легкости в Россию оказался труден. Работы Валентина Серова и других живописцев столкнулись с критикой традиционных художников, ощутивших в новом стиле угрозу и беспокоившихся о своем творчестве. Но Серов, ученик Репина, считал иначе. Благодаря импрессионизму он мог выражать свое жизнеутверждающее мировоззрение.

  • Картина Михаила Ларионова Сирень из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Михаил Ларионов. "Сирень", 1904/05 годы

    Русские художники и после 1900 года считали своим ориентиром французскую живопись. В мир готовилось шагнуть новое поколение живописцев, которое критик Александр Бенуа иронично назвал "авангардом". Михаил Ларионов принадлежал к основоположникам русского авангарда и собрал вокруг себя многих молодых художников, включая будущую спутницу жизни Наталью Гончарову.

  • Картина Натальи Гончаровой Рябина. Панино, близ Вязьмы из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Наталья Гончарова. "Рябина. Панино близ Вязьмы", 1907/08 годы

    Известная пара живописцев - Ларионов и Гончарова - принадлежала к ключевым представителям русского импрессионизма. В 1901 году Наталья Гончарова поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомилась с Ларионовым. Ее ранние импрессионистские работы, в том числе представленная здесь, стали первым шагом на пути к лучизму, в манере которого выполнены более поздние полотна.

  • Картина Роберта Фалька Лиза на солнце

    Русский импрессионизм: против условностей

    Роберт Фальк. "Лиза на солнце", 1907 год

    Занятия в Московском училище живописи, ваяния и зодчества посещал и Роберт Фальк. Молодой художник любил работать на открытом воздухе, с яркими красками и очень контрастным освещением. Преподавателями Фалька были Валентин Серов и Константин Коровин.

  • Картина Абрама Архипова Визит из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Абрам Архипов. "Визит", 1914 год

    Абрам Архипов познакомился с французским импрессионизмом через своего учителя Василия Поленова, который, как и Репин, с 1872 по 1876 годы жил в Париже. Архипов учился писать в свободной манере и пользоваться богатой цветовой палитрой. В своих работах он объединял народное искусство с силой импрессионизма. Примером тому служат эти ярко-красные традиционные русские крестьянские костюмы.

  • Картина Константина Коровина Париж, кафе де ля Пэ из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Константин Коровин. "Париж, кафе де ля Пэ", 1906 год

    Эта картина Константина Коровина выглядит хаотичной и динамичной. Пионер русского импрессионизма, с 1889 по 1900 годы живший в основном во Франции, вдохновлялся работами Камиля Писарро и Клода Моне. В своей манере письма Коровин отошел от требований академического искусства на родине и сохранял верность собственному стилю всю жизнь.

  • Картина Алексея фон Явленского Андрей и Катя

    Русский импрессионизм: против условностей

    Алексей фон Явленский. Андрей и Катя, 1905 год

    Живые цвета, насыщенность - лица Андрея, сына художника, и Кати, дочери однокурсника, написаны легкими мазками. Эта работа относится к экспрессионизму, который фон Явленский развил с течением времени. Истоки этого течения лежат в импрессионизме. Позднее ученик Репина работал в Мюнхене в художественной студии Антона Ажбе.

  • Работа Казимира Малевича Распадающаяся конструкция из собрания Стеделейкмюсеум в Амстердаме

    Русский импрессионизм: против условностей

    Казимир Малевич. Распадающаяся конструкция, 1917 год

    Вначале Казимир Малевич попал под влияние французского импрессионизма. А после первых работ он основал новый стиль - супрематизм, разновидность абстрактной живописи. В новом художественном направлении Малевич выражал собственные философские мысли. Представленная в нашей подборке картина "Распадающаяся конструкция" касается темы встречи с трансцендентным.

  • Картина Николая Мещерина Лунная ночь из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Николай Мещерин. Лунная ночь, 1905 год

    Николай Мещерин специализировался на ночных пейзажах. Его прямо-таки очаровывали звезды, луна и ночной свет. Мещерин изучал границы импрессионизма и довел свою живопись до пределов реальности с помощью напоминающих мозаику мазков и почти неузнаваемых предметов.

    Автор: Райна Бройер, Павел Мыльников


  • Картина Ильи Репина На меже. В.А.Репина с детьми идет по меже из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Илья Репин. "На меже". В.А.Репина с детьми идет по меже, 1879 год

    Илья Репин одним из первых русских художников во время жизни в Париже (1873-1876 годы) познакомился с французским импрессионизмом. Постепенно он отошел от реализма и привнес в свои работы свет, цвета и свободные движения кисти. Благодаря ему в русскую живопись пришли отдельные элементы нового стиля - например, практика рисования на пленэре.

  • Картина Валентина Серова Лёля Дервиз из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Валентин Серов. "Лёля Дервиз", 1892 год

    Путь импрессионизма и присущей ему легкости в Россию оказался труден. Работы Валентина Серова и других живописцев столкнулись с критикой традиционных художников, ощутивших в новом стиле угрозу и беспокоившихся о своем творчестве. Но Серов, ученик Репина, считал иначе. Благодаря импрессионизму он мог выражать свое жизнеутверждающее мировоззрение.

  • Картина Михаила Ларионова Сирень из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Михаил Ларионов. "Сирень", 1904/05 годы

    Русские художники и после 1900 года считали своим ориентиром французскую живопись. В мир готовилось шагнуть новое поколение живописцев, которое критик Александр Бенуа иронично назвал "авангардом". Михаил Ларионов принадлежал к основоположникам русского авангарда и собрал вокруг себя многих молодых художников, включая будущую спутницу жизни Наталью Гончарову.

  • Картина Натальи Гончаровой Рябина. Панино, близ Вязьмы из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Наталья Гончарова. "Рябина. Панино близ Вязьмы", 1907/08 годы

    Известная пара живописцев - Ларионов и Гончарова - принадлежала к ключевым представителям русского импрессионизма. В 1901 году Наталья Гончарова поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где познакомилась с Ларионовым. Ее ранние импрессионистские работы, в том числе представленная здесь, стали первым шагом на пути к лучизму, в манере которого выполнены более поздние полотна.

  • Картина Роберта Фалька Лиза на солнце

    Русский импрессионизм: против условностей

    Роберт Фальк. "Лиза на солнце", 1907 год

    Занятия в Московском училище живописи, ваяния и зодчества посещал и Роберт Фальк. Молодой художник любил работать на открытом воздухе, с яркими красками и очень контрастным освещением. Преподавателями Фалька были Валентин Серов и Константин Коровин.

  • Картина Абрама Архипова Визит из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Абрам Архипов. "Визит", 1914 год

    Абрам Архипов познакомился с французским импрессионизмом через своего учителя Василия Поленова, который, как и Репин, с 1872 по 1876 годы жил в Париже. Архипов учился писать в свободной манере и пользоваться богатой цветовой палитрой. В своих работах он объединял народное искусство с силой импрессионизма. Примером тому служат эти ярко-красные традиционные русские крестьянские костюмы.

  • Картина Константина Коровина Париж, кафе де ля Пэ из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Константин Коровин. "Париж, кафе де ля Пэ", 1906 год

    Эта картина Константина Коровина выглядит хаотичной и динамичной. Пионер русского импрессионизма, с 1889 по 1900 годы живший в основном во Франции, вдохновлялся работами Камиля Писарро и Клода Моне. В своей манере письма Коровин отошел от требований академического искусства на родине и сохранял верность собственному стилю всю жизнь.

  • Картина Алексея фон Явленского Андрей и Катя

    Русский импрессионизм: против условностей

    Алексей фон Явленский. Андрей и Катя, 1905 год

    Живые цвета, насыщенность - лица Андрея, сына художника, и Кати, дочери однокурсника, написаны легкими мазками. Эта работа относится к экспрессионизму, который фон Явленский развил с течением времени. Истоки этого течения лежат в импрессионизме. Позднее ученик Репина работал в Мюнхене в художественной студии Антона Ажбе.

  • Работа Казимира Малевича Распадающаяся конструкция из собрания Стеделейкмюсеум в Амстердаме

    Русский импрессионизм: против условностей

    Казимир Малевич. Распадающаяся конструкция, 1917 год

    Вначале Казимир Малевич попал под влияние французского импрессионизма. А после первых работ он основал новый стиль - супрематизм, разновидность абстрактной живописи. В новом художественном направлении Малевич выражал собственные философские мысли. Представленная в нашей подборке картина "Распадающаяся конструкция" касается темы встречи с трансцендентным.

  • Картина Николая Мещерина Лунная ночь из собрания Третьяковской галереи в Москве

    Русский импрессионизм: против условностей

    Николай Мещерин. Лунная ночь, 1905 год

    Николай Мещерин специализировался на ночных пейзажах. Его прямо-таки очаровывали звезды, луна и ночной свет. Мещерин изучал границы импрессионизма и довел свою живопись до пределов реальности с помощью напоминающих мозаику мазков и почти неузнаваемых предметов.

    Автор: Райна Бройер, Павел Мыльников


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