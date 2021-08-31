Русский импрессионизм под Берлином (фотогалерея)

Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. DW представляет подборку их работ, представленных на выставке во дворце Барберини.
"Бунтарь" из художественной академии, создатель костюмов к балетам Дягилева, участник перформансов с Маяковским - во дворце Барберини показывают, как русские художники примкнули к авангарду Западной Европы.
Свершилось: в Берлине 20 июля для посетителей отрылся "Форум Гумбольдтов". В восстановленном здании Берлинского дворца можно посетить сразу шесть выставок.
Что увидят и смогут делать посетители новой детской экспозиции Еврейского музея в Берлине.
Проект "Музейное воскресенье", в котором участвуют более 60 музеев столицы ФРГ, стартует с начала июля. В дальнейшем вход в большинство музеев Берлина будет бесплатным каждое первое воскресенье месяца.
Петрарка домогается Лауры, "Медуза" превращает коварный COVID-19 в камень, богиня Венера просит соблюдать дистанцию, - почему музеи переходят на платформу TikTok.
Сто лет назад немецкая элита открыла для себя развлечения на открытом воздухе и стала источником вдохновения для знаменитого художника-импрессиониста Макса Либермана.
Название "импрессионизм" возникло случайно. Но это художественное направление стало вехой в истории мирового искусства.