Цветовой код рассказывает о прошлом экспонатов музея в ФРГ

Музей фон дер Хайдт в Вуппертале исследует историю происхождения своих экспонатов и проверяет, относятся ли они к культурным ценностям, конфискованным нацистами. Узнать это могут и посетители музея.

В 2002 году Музей фон дер Хайдт в Вуппертале приобрел картину немецкого художника Макса Либермана (Max Liebermann) "Портрет Феликса Беньямина", написанную в 1921 году. После экспертизы специалисты пришли к выводу, что семья предпринимателя Беньямина лишилась полотна в результате преследований со стороны национал-социалистов. Картину вернули владельцам, а затем связанный с музеем фонд выкупил работу, так что теперь она на законном основании пополнит коллекцию.

"Портрет Феликса Беньямина" кисти Макса Либермана Фото: Von der Heydt-Museum Wuppertal/dpa/picture alliance

Это - успешный пример успешного возврата произведений искусства наследникам или законным владельцам при условии, что они еще живы. При национал-социализме им часто приходилось продавать культурные ценности под давлением или сталкиваться с их конфискацией. И провенанс произведения искусства - установление всей цепочки его владельцев - не менее важен, чем его происхождение и история его создания. "Такая информация повышает ценность произведения искусства. Не в материальном смысле, а как носителя истории и памяти", - объясняет исследовательница происхождения экспонатов вуппертальского музея Анна Баумбергер (Anna Baumberger).

Метки четырех цветов укажут на пробелы в истории экспонатов

Пройдя по залам, где демонстрируются произведения искусства, составляющие постоянную экспозицию Музея фон дер Хайдта, можно увидеть, что рядом с некоторыми из них наклеены точки четырех цветов: зеленого, желтого, оранжевого и красного. Это специальный цветовой код, с помощью которого музей знакомит посетителей с историей экспонатов, поступивших в коллекцию после 1933 года и созданных до 1945 года, указывает Баумбергер.

Зеленый цвет означает, что прошлое картины или скульптуры не омрачено конфискацией нацистами, желтый указывает на неясности и необходимость дальнейших исследований, оранжевый гласит, что история владения экспонатом с 1933 по 1945 годы сомнительна и требует дальнейшего изучения. Красный же означает, что происхождение художественного произведения однозначно скомпрометировано, идет поиск законных владельцев, а в базу произведений искусства, изъятых нацистами, отправлен отчет о подозрении на конфискацию.

Например, "Портрет Эльзе Ласкер-Шюлер" (Else Lasker-Schüler), написанный Янкелем Адлером в 1924 году, дополнен зеленой пометкой. А в происхождении гравюры Карла Шмидта-Ротлуфа (Karl Schmidt-Rottluff) "Башни Штральзунда" 1912 года остаются белые пятна, и потому - желтая метка.

Подобную систему используют и другие музеи. Кое-где она действует уже 6-7 лет, говорит Лена Грундхубер (Lena Grundhuber) из Немецкого центра утраченных культурных ценностей.

Отсутствующие документы - типичная ситуация

Публика хорошо приняла нововведение в Вуппертале, подчеркивает Анна Баумбергер. Разработанный код рассказывает, что сотрудникам музея удалось выяснить о произведении искусства, а что - еще нет, поясняет исследовательница. В музее она отвечает примерно за 7000 экспонатов. Происхождение каждого третьего из них не вызывает сомнений, у остальных же не хватает некоторых документов. Такую ситуацию эксперт называет типичной.

Баумбергер работает не в одиночку. Ей помогают специалисты из других областей - например, реставраторы. Но команда то и дело сталкивается с трудностями. Например, нет возможности установить полную цепочку владельцев произведения искусства. Или же есть документы, сопровождавшие художественную работу при ее продаже на аукционе, однако точно не известно, почему она туда попала и действовал ли владелец добровольно.

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