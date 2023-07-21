Суд в ФРГ закрыл спор о картине, разыскиваемой Интерполом

Пейзаж Андреаса Ахенбаха попал в базу произведений искусства, изъятых нацистами. К розыску подключился Интерпол. А купившему картину коллекционеру не удалось через суд удалить данные о полотне.

Спустя почти 80 лет после окончания Второй мировой войны вопрос о реституции культурных ценностей, изъятых национал-социалистами, не потерял в Германии актуальность. Одно из таких дел завершила рассматривать Федеральная судебная палата в пятницу, 21 июля.

Коллекционер пытался через суд удалить упоминание одной из своих картин из базы данных произведений искусства, экспроприированных национал-социалистами, объясняя, что его право собственности нарушено, а стоимость полотна упала. Но судьи в Карлсруэ решили: появление информации об утерянных культурных ценностях в профильной базе данных не нарушает права собственности, если основано на подлинных фактах.

Арт-дилер из Дюссельдорфа продал полотно после запрета на профессию

Предметом спора стала картина "Побережье Калабрии" немецкого пейзажиста Андреаса Ахенбаха (Andreas Achenbach). Видный представитель дюссельдорфской художественной школы написал ее в 1861 году. С 1931 по 1937 годы полотно находилось в дюссельдорфской галерее Stern. Но в 1935 году владелец галереи, арт-дилер Макс Штерн, столкнулся с запретом на профессиональную деятельность - по причине своего еврейского происхождения.

Двумя годами позднее Штерн продал картину частному лицу в Эссене и эмигрировал в Канаду. Имуществом арт-дилера ведает канадская компания, представители которой в 2016 году инициировали поиск картины через немецкую базу данных потерянных произведений искусства.

Нынешний владелец законным путем приобрел полотно на аукционе в Лондоне в 1999 году. А во время выставки в Баден-Бадене он узнал, что картину разыскивает Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

В базу вносят сведениях об изъятых нацистами культурных ценностях

Базу ведет Немецкий фонд утерянных культурных ценностей. Она содержит сведения о произведениях искусства, которые национал-социалисты изъяли у владельцев в результате преследований, и о тех, в случае с которыми такие изъятия нельзя исключить. Кроме того, в базу вносят культурные ценности, захваченные, перемещенные или вывезенные в результате Второй мировой войны.

Одна из целей фонда - связать нынешних обладателей произведений искусства с прежними владельцами или их наследниками, чтобы помочь сторонам найти справедливое решение о дальнейшей судьбе предмета из базы данных. В случае с "Побережьем Калабрии" в карточке полотна среди обстоятельств утраты указано, что оно было изъято национал-социалистами.

Истец требовал удалить карточку из базы данных потерянных произведений искусства, а также запретить попечителям из канадской компании называть себя собственниками картины. Однако суд в Карлсруэ не удовлетворил ни одно из требований.

В немецком фонде ждут подробных объяснений суда

Как подчеркнула Федеральная судебная палата, ни в немецкой базе данных, ни в базе Интерпола нет утверждений канадской стороны о том, что она является законным владельцем картины. Кроме того, судьи отметили, что удалением записей из базы данных должен заниматься немецкий фонд, а не канадская компания. В фонде приветствовали вердикт суда и заявили, что намерены дождаться подробного письменного обоснования решения, прежде чем приступать к каким-либо действиям.

Судья Беттина Брюкнер (Bettina Brückner) подтвердила, что коллекционер находится в "затруднительном положении", поскольку может столкнуться со сложностями при продаже картины. Дело в том, что страны по-разному подходят к вопросу о возвращении незаконно вывезенных культурных ценностей.

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