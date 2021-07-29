В ФРГ проверят действия местных властей перед наводнением

Власти округа Арвайлер, ставшего в середине июля одним из эпицентров разрушительного наводнения на западе Германии, по всей видимости, проигнорировали предупреждения об угрозе разлива рек. В ночь на 15 июля они получили четкий сигнал тревоги от ведомства по охране окружающей среды федеральной земли Рейнланд-Пфальц, но не приняли своевременных мер, пишет в субботу, 31 июля, газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на представителя ведомства.

Согласно этим данным, уже во второй половине дня 14 июля земельное ведомство опубликовало прогнозы о значительном превышении уровня воды в реке Ар предыдущей максимальной отметки в 3,7 метра. Вечером того же дня ведомство разослало электронные письма с предупреждением об угрозе. В частности, около 21.30 часов оно предупредило об ожидаемом уровне воды в Аре до 7 метров.

Несмотря на это, власти Арвайлера объявили о чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию лишь около 23 часов, пишет далее издание. При этом данные функции находятся в ведении окружной администрации, заявил FAZ глава МВД Рейнланд-Пфальца Рогер Левенц (Roger Leventz). Он отметил, что события вечера 14 июля в Арвайлере будут "детально проанализированы".

Не менее 182 погибших на западе Германии

В свою очередь исследователь в области чрезвычайных ситуаций Франк Розелиб (Frank Roselieb) в интервью газете Rhein-Zeitung выступил с обвинениями в адрес ландрата округа Арвайлер Юргена Пфёлера (Jürgen Pföhler). Одной из главных задач каждого главы окружной администрации и бургомистра является организация действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, указал он.

Эксперт назвал "необъяснимым", что в Арвайлере не было проведено раннего оповещения об угрозе наводнения. Данное предупреждение власти должны были сделать уже ранним вечером 14 июля.

В результате разрушительного наводнения, начавшегося на западе ФРГ более двух недель назад из-за сильных дождей, погибли не менее 182 человек, из них 135 - в земле Рейнланд-Пфальц и 47 - в Северном Рейне - Вестфалии. 59 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

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