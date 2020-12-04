Что ждет горнолыжный курорт Ишгль?

В начале марта Ишгль окончательно отменил сезон катания на лыжах. В Тироле быстро распространяется мутация коронавируса, и австрийское правительство практически заблокировало въезд в страну. Местным лыжникам разрешено кататься на склонах лишь в некоторых районах при условии, что они могут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Но сам Ишгль и его горнолыжные трассы остаются закрытыми для массового туризма. И тот факт, что в прошлом году Ишгль стал крупным очагом распространения коронавируса в Европе, явно имеет последствия и сегодня.

Так проходили апре-ски вечеринки на курорте Ишгль в прошлом

Ишгль считает, что с ним обошлись несправедливо

"Эта пандемия поразила нас с такой силой, сравнимой разве что с непредсказуемым стихийным бедствием", - заявил руководитель местного совета по туризму Андреас Штайбль (Andreas Steibl), описывая ситуацию в марте 2020 года. "Разумеется, мы поступили так, как нам было предписано сверху", - так он попытался возложить ответственность на чиновников. "В то время ни власти, ни вирусологи не знали, на что способен коварный вирус", - подчеркнул он. При этом Штайбль говорит о времени, когда уже целые регионы Италии были оцеплены из-за стремительного распространения инфекции.

Руководитель местного совета по туризму Андреас Штайбль

Местным жителям надоело быть виновниками распространения "короны" в Европе, это заметно и по высказываниям главы местного совета по туризму. Но как отполировать испорченный имидж? Что будет с так называемыми апре-ски вечеринками, которыми этот горнолыжный курорт знаменит во всем мире, которые и стали причиной массового заражения коронавирусом в прошлом году? Неужели у Ишгле нет никакой возможности по-новому организовать горнолыжный туризм?

Бренд Ischgl не должен меняться?

Горнолыжный курорт Ишгль - это история успеха до пандемии. Небольшой горный поселок на западе Тироля за несколько десятилетий стал центром массового альпийского туризма. В лыжной зоне сейчас 45 подъемников, а около 1600 местных жителей предоставляют до 12000 спальных мест. В зимний сезон курорт принимает более 10 тысяч отдыхающих в день. Однако не только роскошь и великолепные трассы привлекали бесчисленное количество гостей, но и возможность оторваться на знаменитых апре-ски.

Глава местного совета по туризму мало думает о том, чтобы что-то кардинально изменить в успешной презентации бренда. Бренд Ischgl не должен меняться, считает он, но предстоит "улучшить его качество". Вопрос лишь в том, как это отразится на апре-ски? В прежней форме они проходить не будут, но полностью отменять их никто не собирается: "Тусовка апре-ски не виновата в существовании коронавирусной инфекции, почему она должна стать ее жертвой?"- задается вопросом Андреас Штайбль.

Тирольский фотограф Лоис Хехенблайкнер (Lois Hechenblaikner) уверен в том, что организаторы и участники апре-ски давно потеряли чувство меры. 26 лет он фотографировал апре-ски. "Дьявол давно поселился здесь из-за пьянства и бесшабашного туризма", - говорит он. Благодаря этому здесь появилось много новых "горнолыжных миллионеров". "Система работает так, что ежедневно туристы доходят до такого состояния, когда они больше не контролируют себя и свои кошельки", - замечает он.

Архивное фото

Фотограф подчеркивает, что он вовсе не враг туризма: "Нельзя забывать о том, сколько сил и терпения потратили местные жители для создания этого горнолыжного курорта". Он считает, что именно безудержное пьянство и веселье плохо отразились на судьбе курорта. Однако кризис может стать очищающим процессом.

Вернуть приоритет спорту

Гюнтер Цангерль (Günther Zangerl) тоже считает, что пандемия может стать новым шансом. Директор компании Silvretta Seilbahn AG, которая управляет подъемниками в лыжной зоне, подчеркивает: "В последние годы произошли события, которые не принесли пользы. Из-за апре-ски горнолыжный спорт был отодвинут на второй план. Мы будем рады, если главное предназначение горнолыжного курорта - катание на лыжах и горный воздух - снова окажется приоритетным". Он уверен: "Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы выполнить все условия и предписания в новых условиях пандемии".

Будущее горнолыжного курорта может оказаться непростым, прогнозирует исследователь проблем туризма Майк Петерс из университета Инсбрука. Если в настоящее время невозможно полностью использовать все мощности курорта, будет сложно покрыть высокие затраты на его содержание. Клеймо "рассадника короны", еще долго будет преследовать Ишгль. Но в одном он уверен точно: "Главным маркетинговым посылом должна быть безопасность туристов". Ишгль должен рассматривать пандемию как шанс для перемен - и это относится в первую очередь к горнолыжному туризму.

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