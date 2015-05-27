Польша отказалась играть с Россией в стыковом матче ЧМ-2022

Сборная Польши отказалась играть с Россией в стыковом матче за право выступить на чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре. Об этом в своем Twitter сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша в субботу, 26 февраля.

"Хватит слов, пора действовать. Сборная Польши не намерена играть со сборной России в стыковом матче. Это единственное верное решение", - указал он. Кулеша также добавил, что PZPN ведет переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы представить ФИФА общую позицию.

Лучший нападающий бундеслиги поддержал решение

Нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" и сборной Польши Роберт Левандовски, являющийся лучшим бомбардиром за всю историю бундеслиги, поддержал решение Польского футбольного союза. "Я не могу представить игру со сборной России в такой ситуации. Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит», - написал форвард в своем Twitter.

Отказались ехать в Россию

Сборные России, Польши, Швеции и Чехии, занявшие вторые места в своих группах в европейском отборочном турнире к ЧМ-2022, должны были определить обладателя одной путевки в Катар. По жеребьевке Россия должна была встретиться 24 марта в Москве с командой Польши, а, в случае успеха, также на своем поле принять победителя пары Швеция - Чехия.

После начала военной агрессии Москвы против Киева футбольные союзы Польши, Швеции и Чехии заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи и призвали ФИФА и УЕФА найти альтернативные варианты проведения матчей плей-офф.

Смотрите также:

Святые покровители футбольных сборных Святые и сборные Спортсмены привыкли рассчитывать на свои силы, но от помощи небесных покровителей многие вряд ли откажутся, да и болельщики должны знать, к кому следует обращаться за поддержкой в особо важные моменты. Накануне нынешнего чемпионата Европы по футболу немецкое католическое информационное агентство KNA составило список святых патронов национальных сборных - вне зависимости от конфессий и религий.

Святые покровители футбольных сборных Святой Бонифаций - Германия Из списка мы выбрали 11 покровителей - по числу игроков команды на поле. Начнем с Германии, чьей сборной покровительствует… британец! "Апостол всех немцев" - святой Бонифаций (672-754) был миссионером и архиепископом в Майнце. На этой иллюстрации изображен момент, когда он срубает священное дерево германцев-язычников - Дуб Донара. Последний раз оправдал надежды болельщиков на ЧМ-2014.

Святые покровители футбольных сборных Святой Мартин - Франция Эта фотография сделана в Германии - в Кельне, но во время праздника, посвященного очень популярному здесь покровителю… французской команды, родившемуся... в Венгрии. Святой Мартин (316-397) был епископом французского города Тура. Известен тем, что любит делиться (отрезал половину своего плаща для замерзавшего нищего), но на ЧМ в 2018 году помог французам все же не упустить победу.

Святые покровители футбольных сборных Екатерина Сиенская - Италия Итальянцам покровительствует Екатерина Сиенская (1347-1380) - одна из самых почитаемых святых женщин в католицизме. Обладала сильным характером и уверенно чувствовала себя, так сказать, в мужской команде - способствовала возвращению пап в Рим из Авиньонского пленения, а также добилась для себя разрешения проповедовать в церкви! Голова святой хранится в базилике Сан-Доменико в Сиене.

Святые покровители футбольных сборных Святой Иаков - Испания Ракушки морского гребешка - символ святого Иакова. Таким ракушками также обозначаются паломнические маршруты, ведущие в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В 2019 году число паломников к предполагаемой могиле апостола превысило 300 тысяч человек. Святой Иаков - очень деятельный патрон. В этом столетии испанцы победили на ЧМ-2010, а также на европейских первенствах 2008 и 2012 годов.

Святые покровители футбольных сборных Георгий Победоносец - Англия Этот святой, хотя и украшает герб российской столицы, в футбольном мире покровительствует сборной Англии. Впрочем, как известно, родился он в Каппадокии, то есть мог бы сейчас взять шефство над турецкой командой. Получить золото на ЧМ англичанам Георгий Победоносец (275/281 - 303) помог в далеком 1966 году, так что пора бы снова посодействовать. Этот снимок сделан на немецком острове Рюген.

Святые покровители футбольных сборных Николай Чудотворец - Турция Что же с Турцией - страной мусульманской? Сборную этой страны, как утверждает агентство KNA, поддерживает один из самых почитаемых христианских святых - Николай Чудотворец (270/86-343/51). Он был архиепископом Мир Ликийских, находившихся на территории нынешней провинции Анталья. Если бы Святитель Николай также был патроном судей, ни к чему хорошему это бы не привело. Они судили бы слишком мягко.

Святые покровители футбольных сборных Андрей Первозванный - Россия и Шотландия Апостол Андрей - покровитель семи стран и регионов, поэтому на футбольном первенстве будет помогать сразу двум командам: России и Шотландии. В России еще Петр I учредил Орден Святого Андрея Первозванного, а на флаге Шотландии в качестве символа используется изображение Андреевского креста. Шотландия, кстати, попала на турнир впервые за 23 года, так что покровитель явно уже начал помогать.

Святые покровители футбольных сборных Владимир Святой - Украина Владимир Святославич (958-1015) - великий князь киевский, при котором произошло крещение Руси. Этот памятник Владимиру Великому был установлен в Киеве на крутом берегу Днепра еще в 1853 году. Известна цитата князя: "Серебром и золотом не найду себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото". Меняем "и" на "или" во второй части, и фразу можно использовать по актуальному спортивному поводу.

Святые покровители футбольных сборных Святой Станислав - Польша В Польше очень надеются, что и сами не будут плошать вместе с одним из лучших нападающих в мире из "Баварии" - Робертом Левандовски, и на помощь краковского епископа Станислава Щепановского (1030-1079) - польского национального героя, защитника угнетенных - пастыря, отдавшего за это свою жизнь в конфликте с королем Болеславом II Смелым.

Святые покровители футбольных сборных Святой Виллиброрд - Нидерланды Нидерландам в последнее время не очень везло на крупных турнирах, вернее - они вообще на них не попадали, но на этот раз, судя по всему, покровитель сборной, так сказать, опомнился и посодействовал хотя бы на этом этапе. Бенедиктинский монах Виллиброрд (675-739) сыграл важнейшую роль в обращении в христианство Фризии. Также основал монастырь в Люксембурге, где была сделана эта фотография.

Святые покровители футбольных сборных Антоний Падуанский - Португалия Действующему чемпиону Европы на нынешнем первенстве будет помогать не только один из лучших футболистов всех времен Криштиану Роналду, но и один из самых знаменитых монахов-францисканцев Антоний Падуанский (1195-1231). К святому Антонию обращаются, чтобы вернуть утраченные ценности, но сейчас главная задача этого легендарного проповедника - (просто) содействовать в сохранении чемпионского титула.

Святые покровители футбольных сборных Все святые Какие святые покровительствуют остальным участникам чемпионата? Австрия - Леопольд III. Бельгия - Иосиф Обручник. Венгрия - Иштван I. Дания - Кнуд IV. Северная Македония - Климент Охридский. Словакия - Кирилл и Мефодий.Уэльс - Давид Валлийский. Финляндия - Генрих Уппсальский. Хорватия - Иероним Стридонский. Чехия - Святой Вацлав. Швейцария - Николай из Флюэ. Швеция - Бригитта Шведская. Автор: Максим Нелюбин

