 Комментарий: Украине нужна европейская перспектива | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 10.03.2022

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Мнения

Комментарий: Украине нужна европейская перспектива

Много лет Европейский Союз пытался удовлетворить интеграционные стремления Украины проектами, которые не содержали конкретной перспективы членства. Пришло время это изменить, считает Евгений Тейзе.

С флагами ЕС против российского вторжения в Украину. Демонстрация в Берлине, 6 марта

С флагами ЕС против российского вторжения в Украину. Демонстрация в Берлине, 6 марта

Политика соседства, привилегированное партнерство, Восточное партнерство - как бы ни назывались последние два десятилетия интеграционные проекты Евросоюза и Украины, а также других соседей ЕС на востоке, у них у всех была одна общая черта: они не содержали перспективы вступления в Европейский Союз.

Когда Киев и Брюссель в 2014 году подписывали амбициозное соглашение об ассоциации, украинским дипломатам пришлось буквально выгрызать у евробюрократов каждое слово в преамбуле, чтобы в документе были зафиксированы стремления украинцев к европейскому будущему.

Эвфемизмы вместо конкретной перспективы

Эта декларативная часть соглашения читается как напичканный эвфемизмами ритуальный текст, в котором с мистическим пиететом подробно описывается то, о чем под страхом смерти нельзя говорить прямо: Украина должна однажды стать членом ЕС! Если вдуматься, какую цену она сейчас платит за свое стремление к европейской перспективе, за это лавирование должно быть стыдно.

Редактор Украинской редакции DW Евгений Тейзе

Редактор Украинской редакции DW Евгений Тейзе

В соглашении об ассоциации Украина называется европейской страной, которая "разделяет общую историю и общие ценности с государствами-членами Европейского Союза и настроена поддерживать эти ценности". Упоминается "европейская идентичность" Украины, а также то, что ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". Следовательно, в соглашении есть все, что угодно, кроме конкретной перспективы членства в ЕС.

Сегодня, когда российские бомбы превращают в руины украинские города, эти цветистые формулировки читаются как задокументированное историей европейское малодушие. Тысячи украинцев погибают по одной только причине: потому что они решились сказать "нет" ревизионистским аппетитам варварского режима в Москве и мечтают о будущем, в котором они будут частью свободной Европы.

Наконец-то признать общее будущее!

Вскоре после российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский - в присущей бывшему комику сценической манере - подписал заявку на вступление в Евросоюз. В тот момент, когда российские танки уже стоят под Киевом, а украинская столица пребывает под непрерывными обстрелами, этот символический жест напоминает библейский голос вопиющего в пустыне. Оваций в Европарламенте и восторга в комментариях на страницах европейских газет слишком мало, чтобы поддержать украинцев. Этой стране и ее людям требуется видение будущего, европейская перспектива.

Когда на этой неделе на саммите ЕС в Париже будет обсуждаться заявка Украины на членство в этой организации, нельзя забывать: речь идет не только о перспективе вступления Украины, но и о будущем Евросоюза как сообщества ценностей. Ни одна страна на континенте никогда не заплатила более высокую цену за то, чтобы получить возможность стать частью объединенной, демократической Европы. Тот, кто пренебрегает этим фактом, тот не извлек урока из омерзительной захватнической войны России против Украины.

Скепсис не ко времени

Будущее Украины неопределенно. Безусловно, украинцы будут изо всех сил биться за свою свободу. Даже если скептики отмахиваются от вопроса членства Украины в ЕС в этой затруднительной ситуации как от сугубо символического - более сильного и более мотивирующего сигнала ЕС в этот момент и быть не может: демократическая Европа - наш общий дом. Поэтому Украина должна иметь возможность стать членом ЕС!

Путь к полноправному членству в Евросоюзе - это дело на поколения вперед. После войны понадобится длительное восстановление, возможна долгосрочная оккупация Россией части страны - все это может сделать этот путь еще труднее, чем он и без того был еще до войны, учитывая трудности в процессе реформ.

Но нельзя отказывать украинцам в надежде на европейское будущее. У Европейского Союза только тогда будет будущее как у сообщества ценностей, если он не бросит Украину в беде. Только перспектива членства в ЕС может быть убедительным сигналом Москве: Украина - это не буферная зона и не сфера влияния России, а часть европейской семьи.

Автор: Евгений Тейзе. обозреватель украинской редакции DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Николай Пермяков


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