"Репортеры без границ" призывают Германию принять российских журналистов

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" в понедельник, 7 марта, обратилась к федеральному правительству Германии с призывом без проволочек принять журналистов, которые вынуждены были бежать из России. По данным портала "Агентство", с начала вторжения в Украину в изгнании оказались не менее 150 работников российских СМИ.

"Своими драконовскими мерами цензуры Кремль вынудил большое число независимых журналистов бежать за границу после начала нападения на Украину", - заявил в Берлине глава "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr). "Федеральное правительство Германии, а также правительства соседних стран должны принять работников СМИ без лишней бюрократии и предложить им защиту. Мы пытаемся поддержать смелых журналистов, которые все еще работают в России, среди прочего, намерением использовать больше серверов в сети анонимизации Tor, и в настоящее время расширяем свои обязательства в этой сфере", - пояснил он.

Как сообщил ранее в тот же день находящийся в изгнании информационый портал "Агентство", с начала российского вторжения в Украину около 150 журналистов покинули РФ, в том числе почти весь московский офис редакции Meduza, а также ряд сотрудников радио "Эхо Москвы", "Новой газеты" и телекомпании "Дождь".

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о вторжении в Украину, назвав это "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи.

Населенные пункты во многих регионах соседней страны ежедневно подвергаются обстрелам. Российские войска не оставляют попыток захватить ряд крупных городов. При этом российские власти утверждают, что наносят удары "только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием". В соцсетях и СМИ есть многочисленные свидетельства обратного: видео обстрелов жилых кварталов украинских городов.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении боевых действий в Украине использовать информацию и данные "только из официальных российских источников", пригрозив штрафом по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Кроме того, российские власти запрещают СМИ называть боевые действия в Украине войной, настаивая на использовании термина "спецоперация". В связи с этим принято решение о ликвидации радиостанции "Эхо Москвы", о прекращении работы заявила телекомпания "Дождь", заблокированы сайты российских и зарубежных СМИ, включая DW, "Медузу", "Радио Свобода", BBC. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Википедии".

Смотрите также:

Война в Украине - 07.03.2022 Валерий и Леся планировали свою свадьбу по-другому, но отмечать пришлось во время войны - прямо на блокпосте под Киевом, 6 марта. Среди гостей был Владимир Кличко, но на этом снимке он остался за кадром.

Война в Украине - 07.03.2022 Эвакуация жителей из Ирпеня. Этот город уже стал символом чудовищных разрушений и трагедии мирного населения в ходе так называемой специальной военной операции РФ.

Война в Украине - 07.03.2022 Горящий жилой дом в Ирпене около Киева, 4 марта. Перед началом войны в городе проживало около 60 тысяч человек.

Война в Украине - 07.03.2022 Тела погибших жителей Ирпеня, 6 марта. По данным ООН, с 24 февраля по 4 марта в ходе войны было убито более 350 мирных жителей, более 700 человек получили ранения.

Война в Украине - 07.03.2022 Жители Ирпеня ждут открытия коридора для эвакуации из города, 5 марта.

Война в Украине - 07.03.2022 Разрушенная школа в Житомире, 4 марта. По дынным властей Украины, за первые десять дней войны в стране уже разрушено или получили повреждения более двухсот начальных и средних образовательных учреждений.

Война в Украине - 07.03.2022 Урок в классе с детьми из Украины в одной из школ Праги, 7 марта. До начала войны в Чехии проживало около 180 тысяч украинцев - крупнейшее национальное меньшинство в этой стране. Сейчас чешские власти ожидают прибытия около полумиллиона беженцев.

Война в Украине - 07.03.2022 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 7 марта встретился в Берлине с беженцами из Одессы - воспитанниками детского дома еврейской общины. Детей, подростков и сопровождающих, всего - 105 человек, разместили в берлинском еврейском центре Chabad.

Война в Украине - 07.03.2022 Беженцы из Мариуполя в селе Безыменное Донецкой области.

Война в Украине - 07.03.2022 Беженцы из Украины в польском приграничном селе Медыка, 6 марта. По данным на понедельник, 7 марта, страну уже покинуло более 1,7 миллиона мирных жителей.

Война в Украине - 07.03.2022 Спасаясь от войны, люди не бросают своих домашних животных. В ветеринарной клинике польского города Пшемысль животным оказывают бесплатную помощь, 6 марта.

Война в Украине - 07.03.2022 По всему миру продолжают проходить акции солидарности с Украиной. Видеообращение президента Владимира Зеленского к демонстрантам в немецком Франкфурте-на-Майне, 4 марта.

Война в Украине - 07.03.2022 Демонстрация перед Белым домом в Вашингтоне с требованием ввести бесполетную зону над Украиной, 6 марта.

Война в Украине - 07.03.2022 В воскресенье, 6 марта, антивоенные акции прошли в Москве и многих других городах России. По данным ОВД-Инфо, число задержанных по всей стране превысило 5 тысяч человек.

Война в Украине - 07.03.2022 Демонстрация в Гамбурге, 5 марта. Только здесь, по данным полиции, на улицы вышло около 30 тысяч человек.

Война в Украине - 07.03.2022 "Руки прочь от Украины!" - плакат на демонстрации в "Маленькой Одессе" - районе Брайтон-Бич в Нью-Йорке.

Война в Украине - 07.03.2022 Жители Одессы возводят баррикады из мешков с песком, 6 марта.

Война в Украине - 07.03.2022 Участник сил территориальной обороны Украины на блокпосте в Киеве.

Война в Украине - 07.03.2022 Служащий украинской армии около Киева.

Война в Украине - 07.03.2022 Добровольцев обучают обращению с автоматическим оружием во Львове.

Война в Украине - 07.03.2022 Эвакуация произведений искусства из Национального музея имени Андрея Шептицкого во Львове - одного из крупнейших музеев Украины, 4 марта. Автор: Николай Пермяков

