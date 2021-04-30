Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман арестован за акцию в поддержку Навального

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в среду, 12 мая, назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману 9 суток административного ареста. Суд признал экс-градоначальника виновным в организации несогласованной акции 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Судья указал, что Ройзман участвовал в этом мероприятии, а также в аналогичной акции 23 января.

Сам общественный деятель подчеркнул, что не являлся организатором мероприятия и не призывал к участию в нем. Полиция ранее составила в отношении Ройзмана три протокола по статьям об организации несогласованной акции и нарушении порядка проведения митинга.

Преследование оппозиционера и его структур в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". 23 и 31 января во многих городах РФ прошли акции в поддежку политика. Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Навальный был помещен в исправительную колонию во Владимирской области, где более 3 недель держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. По всей России 21 апреля прошли массовые акции с требованием освободить оппозиционера. Незадолго до акции прокуратура Москвы подала иск с требованием признать экстремистскими организациями штабы Навального, а также основанный им Фонд борьбы с коррупцией и сменивший его как юрлицо Фонд защиты прав граждан. Мосгорсуд приостановил деятельность этих организаций до вынесения окончательного решения.

ЕС, США, Великобритания и страны Балтии призывали российские власти обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении Навального и полном расследовании его отравления.

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