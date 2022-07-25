Штраф за "лайк", или Грустный смайлик как угроза российской армии

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Суд в России впервые наложил штраф за сочувственные эмодзи под антивоенными постами в соцсетях, вменив в вину жителю Барнаула дискредитацию российской армии. В чем еще власти РФ увидят угрозу?
Смотрите также:
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело против депутата из Новосибирска Хельги Пироговой. По данным "Медиазоны", речь идет о твите под материалом издания о погибших военных.
Адвокат бывшей сотрудницы "Первого канала" сообщил, что задержание Овсянниковой связано с заявлениями перед Басманным судом в день ареста Ильи Яшина. Дело будет рассматриваться 21 июля.
С начала путинского нападения на Украину в России появились сообщения о доносах за антивоенную позицию. DW поговорила с историком, психологом и антропологом о причинах этого явления.