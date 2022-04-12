Экс-редакторов журнала DOXA приговорили к двум годам исправительных работ

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Четырех бывших редакторов студенческого журнала DOXA приговорили к двум годам исправительных работ и освободили в зале суда.
Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил бывшего главного редактора журнала DOXA Армена Арамяна, а также экс-редакторов Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич к двум годам исправительных работ по делу "о вовлечении в интернете подростков в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность". Об этом во вторник, 12 апреля, сообщил в Telegram руководитель Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
"Подсудимые по делу DOXA освобождены в зале суда", - написал он.
Бывшим редакторам также в течение трех лет запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете.
Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора от 1 апреля.
Каждый день меры пресечения журналистам зачтут за полтора дня исправительных работ.
По версии следователей, в видеоролике DOXA на портале YouTube фигуранты дела призывали выйти на несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального тех, кому не исполнилось 18 лет. Команда издания позднее удалила ролик с YouTube по требованию Роскомнадзора. По словам адвокатов и журналистов, в видео не было призыва выходить на несогласованные акции, но была рекомендация не бояться давления преподавателей и администрации вуза.
Свыше 250 представителей международной академической среды подписали открытое письмо в поддержку журналистов DOXA, назвав предъявленные обвинения нелепыми. Журнал DOXA был создан учащимися и выпускниками Высшей школы экономики (ВШЭ) и других вузов в поддержку студентов, которых задерживали летом 2019 года на акциях протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В декабре 2019 года ВШЭ лишила журнал статуса студенческой организации.
По словам адвокатов, в суде в качестве свидетелей обвинения допросили 14 несовершеннолетних, задержанных на акции 23 января 2021 года. Из них никто не видел видео редакторов DOXA и только один знал название журнала, утверждала сторона защиты.
Дело 22 января 2021 года завело главное следственное управления Следственного комитета РФ.
Свыше 250 представителей международной академической среды ранее подписали открытое письмо в поддержку журналистов DOXA, назвав предъявленные обвинения нелепыми.
Как отмечал Павел Чиков, уголовное дело, по которому проходили редакторы DOXA, - то же, по которому ранее был заочно арестован соратник оппозиционера Алексея Навального - Леонид Волков.
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