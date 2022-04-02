 Экс-редакторам DOXA грозят два года исправительных работ | Новости из Германии о России | DW | 02.04.2022

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Россия

Экс-редакторам DOXA грозят два года исправительных работ

Прокурор попросил суд приговорить бывших редакторов студенческого издания DOXA, обвиняемых в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, к двум годам исправительных работ.

Бывшие редакторы DOXA Армен Арамян, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова

Армен Арамян, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова

На суде по делу против четырех бывших редакторов студенческого онлайн-издания DOXA, обвиняемых в вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, в пятницу, 1 апреля, в Москве государственный обвинитель запросил для каждого из них по 2 года исправительных работ с лишением права администрировать сайты. Каждый день меры пресечения будет засчитан за полтора дня исправительных работ. В апреле 2021 года журналистам была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. По данным издания "Медиазона", Дорогомиловский районный суд Москвы вынесет приговор 12 апреля.

Уголовное преследование Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Натальи Тышкевич и Владимира Метелкина связано с размещением в январе прошлого года на сайте видео-обращений, касающихся участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях в защиту Алексея Навального. Как утверждает защита, в роликах, впоследствии удаленных по требованию Роскомнадзора, никакого привлечения школьников к противоправным действиям не было. Свыше 250 представителей международной академической среды подписали открытое письмо в поддержку журналистов DOXA, назвав предъявленные обвинения нелепыми.

Как сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, уголовное дело, по которому проходят редакторы DOXA, - то же дело, по которому в феврале был заочно арестован соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков, также обвиненный в вовлечении подростков на несанкционированную акцию.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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