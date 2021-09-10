DOXA: студентам СПбГУ предлагают "немножечко пофальсифицировать выборы"

Студентам Санкт-Петербургского государственного университета предлагают за деньги стать участниками фальсификаций на выборах в округе, где выдвигаются депутат Борис Вишневский и его "двойники". Об этом сообщил в четверг, 9 сентября, студенческий журнал DOXA со ссылкой на учащихся вуза, которые предоставили скриншоты переписок с подобными предложениями.

По данным издания, студент факультета политологии СПбГУ Владислав Дубровский в студенческом чате и в личных сообщениях предлагает учащимся с 17 по 19 сентября поработать "наблюдателем" на выборах и "проголосовать за определенного кандидата", в день - на 12 избирательных участках.

Когда корреспондентка DOXA связалась с Дубровским, чтобы узнать подробности, тот направил ее к некоему Владимиру Кукелю. По словам Кукеля, от участников требуется "немножечко пофальсифицировать выборы", вбрасывая бюллетени за кандидата от "Единой России" Александра Ржаненкова.

"Там не совсем наблюдатель, немножко другая штука", - сказал Кукель, отметив, что им нужны "очень ответственные" люди. Запись телефонного разговора опубликована в Telegram-канале DOXA. За три дня работы студентам обещают заплатить 15 тысяч рублей.

Ржаненков против трех Борисов Вишневских

Единоросс Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, баллотируется в депутаты Законодательного собрания по одномандатному округу № 2. В этом же округе баллотируется депутат Заксобрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский и двое его "двойников".

Ранее на этой неделе горизбирком Санкт-Петербурга отклонил жалобы Вишневского о том, что в бюллетенях еще двух кандидатов с таким же именем должны быть указаны их прежние имена и фамилии. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова, назвала выдвижение на выборы двойников Вишневского "издевательством", "безобразием" и "позорищем", призвав их снять свои кандидатуры с выборов.

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